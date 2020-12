Interviu cu Maia Sandu - Care sunt prioritațile și ce spune despre relația cu Romania

România este cel mai important partener al Republicii Moldova și e nevoie de alegeri parlamentare anticipate pentru reforma justiției și consolidarea independenței instituțiilor statului. Sunt declaraţii făcute de preşedintele ales al Republicii Moldova, într-un interviu acordat, în exclusivitate, Televiziunii Române. Maia Sandu a vorbit despre prioritățile mandatului său în fruntea statului. Interviul a fost difuzat luni seara, pe TVR1 și TVR Moldova.

Maia Sandu a declarat că prioritățile sale ca președinte în viitorul apropiat sunt gestionarea pandemiei de coronavirus și lupta împotriva corupției din Republica Moldova.

"Așteptările sunt foarte mari. Noi am reușit să demonstrăm că pentru noi contează democrația, valorile europene și am reușit în acești ani să îl dăm jos pe Plahotniuc și acum să eliberăm țara de Dodon. Mandatul pe care l-am obținut este pentru lupta împotriva corupției și pentru consolidarea independenței instituțiilor statului. Pe termen scurt ne confruntăm cu mai multe probleme cauzate de pandemie și aici am început dialogul cu prietenii Republicii Moldova pentru a mobiliza sprijin pentru sectorul medical și sectorul economic. Acțiunile mele pe termen scurt vor fi îndreptate pentru a contribui la ușurarea situației oamenilor cauzate de COVID, dar și pentru a iniția măsuri în domeniul combaterii corupției", a declarat Maia Sandu.

"Eu cred în viitorul european al Republicii Moldova și voi lupta pentru a apropia Republica Moldova de valorile europene și de a crește nivelul de trai al moldovenilor. Asta își doresc cetățenii", a spus Maia Sandu, subliniind că în politica externă va încerca să aibă relații bune cu toate țările, inclusiv cu Rusia - lucru pe care, iarăși, îl doresc mulți cetățeni ai Republicii.

"E foarte bine să avem poduri de flori, dar trebuie să avem și poduri de piatră, să apropiem oamenii din Republica Moldova si din România. Cred ca vom reuși să îmbunătățim substanțial această cooperare în următorii patru ani”, a mai spus primul președinte femeie al Republicii Moldova.

Vreau să vedem cât mai multe investiții românești în Republica Moldova, a ținut să sublinieze Maia Sandu.