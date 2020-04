Interviu cu presedintele PNL Constanta, Bogdan Hutuca: “Romania isi insanatoseste sistemul sanitar pentru a continua lupta cu epidemia COVID-19

România își întărește, pe zi ce trece, sistemul de combatere a epidemiei cu noul coronavirus, în ceea ce privește necesarul de echipamente medicale și de protecție, de medicamente, iar eforturile de a nu mai depinde de importuri sunt deja vizibile. Dacă după guvernarea anterioară, stocurile de materiale de protecție erau goale, în doar două luni de la debutul epidemiei pe teritoriul României, Guvernul condus de Ludovic Orban a luat măsuri care să mențină sistemul sanitar pe linia de plutire, susține președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă. Mai multe detalii puteți citi în interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanța.Poate puțini au realizat că, încă din 4 februarie, Guvernul a emis o ordonanță pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii. Sistemul nostru medical avea nevoie de ele, tocmai pentru că depozitele erau goale. Anteriorul guvern a fost mai preocupat de cheltuieli nejustificate și a lăsat vistieria goală, fără nicio preocupare pentru siguranța cetățenilor. Astfel, am preluat această situație cu un vizibil dezavantaj in contextul unei pandemii. Ca urmare a măsurilor luate la începutul lunii februarie, 220 de milioane de lei au fost alocate pentru achiziția de echipamente și materiale în regim de urgență. Pe piața internațională, cererea a explodat. Mai mult, ne-am confruntat cu state care au recurs la restricții la exportul de dispozitive și materiale sanitare. Așa cum a fost cazul achiziției de măști din Germania. Din fericire, situația a fost rezolvată pe canale diplomatice.Testarea este extrem de importantă pentru a cunoaște situația reală a cazurilor de persoane infectate. La începutul crizei aveam doar o capacitate de testare pentru 600 de teste pe zi, iar la începutul acestei săptămâni am ajuns la 5000. Programul național de testare cuprinde 36 de centre. La început, aveam doar trei. Ca să creștem și mai mult capacitatea, am trecut la instruirea personalului, biologi sau medici de specialitate. Continuăm și achiziția de noi aparate Real Time PCR. Prin Compania Unifarm SA, Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență am adus în țară echipamente și produse dezinfectante în cantități mari. Printre acestea, 600.000 de combinezoane, peste două milioane de măști, aproape un milion de mănuși din latex și multe altele. Toate au fost trimise, cu prioritate, în spitalele din linia întâi.Pentru reducerea dependenței de importuri, o preocupare majoră este deschiderea unor linii de producție la nivel național. Astfel, cercetătorii de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare, în colaborare cu Romarm, au făcut recepția primului lot de 15 izolete de concepție și producție românească. Am ajuns la o producție de 30 de bucăți pe săptămână. Apoi, Romarm va aduce patru linii de producție de măști FFP2, producția zilnică urmând să fie de jumătate de milion de măști. Mai este vorba și despre scanerul termic, conceput la noi și produs la IOR, prin care se identifică starea febrilă și se transmite rezultatul în timp real. Scanerul, care a fost numit CONDOR SR-FD poate fi folosit la controlul accesului unui număr mare de persoane, cum ar fi aeroporturi, metroul, liniile de triaj ale spitalelor, puncte de frontieră sau instituții publice. Tot mai multe firme au fost acreditate în regim de urgență, și-au schimbat linia de producție și au trecut la confecționarea de echipamente de protecție, ventilatoare mecanice, paturi de ATI, sau de biocide. Creșterea capacității de producție la nivel local trebuie să fie o preocupare nu doar acum pe timp de pandemie, ci în general pe toate liniile de industrie. E un început, trebuie să continuăm.Protocolul de tratament pentru COVID-19 este deja folosit în toate spitalele unde sunt internați pacienții infectați cu acest virus. Cu siguranță acesta va fi actualizat în funcție de informațiile științifice la nivel global. Cât despre medicamente, în condițiile în care toate țările au nevoie să-și asigure necesarul de tratament, s-a luat legătura cu producătorii, au fost obținute reduceri, dar și donații. Confruntat cu lipsa din farmacii a medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare, Ministerul Sănătății a aprobat de urgență un ordin prin care se interzice temporar exportul, Republica Moldova fiind singura exceptată de la această de decizie. În această situație, este îmbucurător că Antibiotice Iași reia producția de paracetamol și novocalmin, medicamente foarte cerute de piață. În paralel, se poartă discuții cu Comisia Europeană pentru aplicarea de măsuri proporționale pentru a se asigura disponibilitatea produselor medicale. Responsabilitatea este mare pentru că serviciile medicale și medicamentele pentru COVID-19 și a complicațiilor bolii trebuie acordate tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.Mai mult, s-au luat măsuri la nivel european pentru facilitarea achizițiilor de echipamente medicale. Astfel, în urmă cu două săptămâni, Siegfried Mureșan a transmis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care solicita ridicarea taxelor vamale și TVA-ul la importurile de dispozitive medicale și de echipamente de protecție din afara Uniunii Europene, esențiale în combaterea COVID-19. Ca urmare a solicitărilor lui Siegfried Mureșan, Comisia Europeană a suspendat taxele. Acestea sunt rezultate concrete pentru oameni. Aceasta este cu adevărat preocuparea pentru a salva vieți și pentru a diminua presiunea asupra cheltuielilor publice la nivel național pentru astfel de echipamente.Din 26 februarie, când a fost confirmat primul caz de coronavirus pe teritoriul României, județul Constanța s-a confruntat, la rândul lui, cu epidemia.Până astăzi, au fost confirmate 168 de cazuri, dar și 78 de vindecări. Din păcate, 6 persoane au pierdut lupta cu boala, iar 765 sunt carantinate. În acest moment, în Constanța sunt ocupate mai puțin de un sfert din numărul total de paturi destinate luptei împotriva COVID-19.La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase avem 120 de paturi (10 la ATI), dintre care ocupate sunt 98 (95 confirmați și 3 suspiciuni).Spitalul secundar de tratare a bolnavilor COVID-19 este Spitalul de Pneumoftiziologie unde sunt în total 88 de paturi. Dintre acestea, 14 sunt ocupate de pacienți care prezintă suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2.Spitalul Municipal Medgidia, considerat spital suport, are un număr total de 150 de paturi rezervate COVID-19. Dintre acestea, 17 sunt ocupate de pacienți care prezintă suspiciuni de infectare.În schema de organizare a Planului Alb, elaborat de DSP Constanța, a fost luată în considerare și Secția Exterioară a SCJU Constanța din Agigea, unde au fost alocate 74 de paturi COVID-19. În acest moment, 43 dintre acestea sunt ocupate, dar de pacienți care provin din cazuri sociale, fără suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2.Pe lângă toate demersurile întreprinse de autorități, sunt bucuros să văd și o mobilizare a oamenilor în direcția sprijinirii personalului medical. Tocmai pentru că e atât de multă nevoie de solidaritate și de ajutor, împreună cu colegii mei, Mihai Lupu, Septimiu Bourceanu și Ionuț Rusu am lansat platforma de suport comunitar Împreună, Constanța va răsări. Unul dintre pilonii acestei platforme este dedicat dotării medicilor de familie din tot județul Constanța cu echipamente de protecție. Ne-am mobilizat și am reușit să achiziționăm kit-uri de materiale de protecție pentru toți cei 400 de medici de familie din județ Ne-am implicat pentru a extinde testarea. Astfel, colegul nostru, Septimiu Bourceanu a susținut inițiativa de donare a 15.000 de teste pentru a consolida demersul de testare pe scară largă. Și am luat măsuri pentru protejarea spitalelor, de aceea, prin intermediul platformei Împreună, Constanța va răsări, am donat un tunel de dezinfecție secției de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență Sfântul Andrei - colegul nostru, Ionuț Rusu a coordonat această acțiune.Toate aceste măsuri locale și naționale vor determina, fără îndoială, creșterea capacității de răspuns la pandemie. Alături de restricțiile impuse, cum sunt cele de distanțare socială, asigurarea tuturor produselor și echipamentelor necesare, sunt esențiale în scurtarea crizei create de pandemia de coronavirus.