Interviu cu Sebastian Gima, campion la tenis: Sa il avem ca antrenor pe Andrei Pavel este o experienta incredibila

Sebastian Gima a devenit la o vârstă fragedă campion național de seniori la tenis.

Sportivul de 18 ani va participa și la turneul de juniori de la Roland Garros.

Idolul lui Sebastian este jucătorul spaniol Rafael Nadal.

Această nouă realizare se adaugă celei similare de la juniori și este de bun augur în perspectiva participării la turneul de juniori de la Roland Garros, unde, prin prisma clasării pe locul 53 în ierarhia ITF Juniors, Sebastian a acces direct pe tabloul principal. Legitimat la Tenis Club Bright Constanța și aflat pe locul 1.373 ATP, Sebastian Gima avansează pas cu pas în tenisul de performanță. Într-un interviu acordat ZIUA de Constanța, tânărul sportiv a urcat la fileu și a vorbit pe larg despre pasiunea sa pentru ”sportul alb”.- Am început tenisul la vârsta de șase ani și jumătate. Eu de mic am fost pe terenul de tenis, fiindcă și tata a jucat tenis la viața lui. Ușor-ușor, am început să joc și eu puțin, și de atunci voiam să merg zilnic la antrenamente. Ce m-a atras cel mai mult la acest sport - și încă mă atrag! - sunt competitivitatea și faima.- Înseamnă foarte mult pentru mine acest titlu. Sunt mândru de mine pentru ce am făcut în ultima săptămână. Sincer, înainte de turneu nu aveam așteptări prea mari de la mine. Am zis să o iau meci cu meci și să vedem ce iese.- După părerea mea, a fost greu pentru amândoi să jucăm unul împotriva celuilalt, deoarece ne-am antrenat zilnic, luni întregi, și ne cunoaștem foarte bine. Plus că avem și același antrenor.- Să îl avem ca antrenor pe Andrei Pavel este o experiență incredibilă, are experiența de fost jucător și cunoaște foarte bine tenisul. Simt că ne poate duce la nivelul la care vrem să fim.- Mi-am propus pentru Roland Garros cel puțin optimi de finală. Dar, desigur, nu trebuie să pun presiune pe mine, știu că, dacă fac tot ce trebuie și intru pe teren fără așteptări și joc relaxat, se pot întâmpla numai lucruri bune.-Anul acesta, am participat la Australian Open și mi-a plăcut foarte mult acolo. Am vizitat și orașul Melbourne și este superb acolo. O experiență incredibilă.