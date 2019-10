Interviu EXPLOZIV - O tanara povestește cum a fost MOMITA de familia lui Gheorghe Dinca sa faca bani in Italia

Apar noi mărturii privind faptul că familia lui Gheorghe Dincă ar fi traficat fete în Italia. O tânără pe nume Larisa a povestit, pentru România TV, cum a fost momită de fiica lui Gheorghe Dincă, Daniela, să meargă la muncă în Italia, promițându-i-se că va face bani frumoși.

"LARISA: Era îmbrăcată într-un costum de baie.

ROK XAVI: Pentru ce?

LARISA: Pentru că era cald și eram toți în piscină.

ROK XAVI: În ce oraș?

LARISA: În Roșiori de Vede.

ROK XAVI: Ok. Poți să îmi descrii cum era tunsă Daniela?

LARISA: Daniela avea părul mai jos de umeri, și cred că avea șuvițe. Cu șuvițe blonde. Roșcățică cu șuvițe blonde.

ROK XAVI: Era mai slabă, mai grasă?

LARISA: Mai slabă.

ROK XAVI: Ce ați vorbit în acea zi?

LARISA: În acea zi am vorbit și de lucruri de fete, în general, de plecarea în Italia, de ceea ce eu trebuia să îi dau ei pentru ajutorul pe care mi-l dădea. Ea s-a ținut foarte mult după noi în acea zi ca să se împrietenească și să câștige încrederea noastră.

ROK XAVI: Ești sigură că e Daniela?

LARISA: Da, sunt sigură că e Daniela! Eu și în anii trecuți m-am gândit foarte mult la această situație și asta a fost ocazia în care am reușit să o văd la televizor, am reușit să o văd în filme pe Youtube. Da, e ea, am recunoscut-o.

ROK XAVI: Ce s-a întâmplat după ce ai văzut poza asta, de ce ți-ai adus aminte?

LARISA: Eu dorm cu lumina deschisă de 17 ani. Acum dorm cu toată casa cu lumina deschisă.

ROK XAVI: De când te-ai speriat mai mult că ai văzut pe Daniela.

LARISA: Exact, frică, da.

ROK XAVI: Daniela era singură?

LARISA: Nu, era cu părinții ei. Îi chema ,,mamă" și ,,tată" pe persoanele care erau la masă cu noi când am mâncat împreună.

ROK XAVI: Tată și mamă erau Gheorghe Dincă?

LARISA: Da, l-am recunoscut și pe Dincă. Pentru ochi. I-am recunoscut ochii. Stătea cu ochii pe noi și pe mine și pe prietena mea încontinuu și sunt de un albastru deosebit.

ROK XAVI: Ce îți mai amintești despre acea zi?

LARISA: În acea zi țin minte că Dana ne spunea că ea are o situație financiară bună și ar trebui și noi să facem ceva să avem și noi bănuți. A scos hăinuțe, ne arăta că are ea foarte frumoase, ne demonstra anumite lucruri și spunea că și noi putem să avem aceleași lucruri dacă mergem și noi la muncă.

ROK XAVI: Cu Dincă ai vorbit acolo?

LARISA: Da, s-au schimbat două, trei cuvinte. Ne întreba din ce oraș venim, ce familii avem, dacă părinții noștri sunt bogați, sunt săraci și dacă avem frați, surori.

ROK XAVI: Ești disponibilă să depui declarație la DIICOT la București dacă te ajutăm noi, de la România TV, cu asta?

LARISA: Dacă m-ar fi căutat după declarațiile pe care eu le-am dat până acum, eu aș fi mers în prima zi.

ROK XAVI: Ok. Ok, Larisa, bine", a declarat fata pentru România TV.