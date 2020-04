INTERVIU Gabriela Szabo: Autoritatile centrale si locale nu trebuie sa lase sportul in urma dupa pandemie, ar fi o greseala

Directorul general al CSM Bucureşti, Gabriela Szabo, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că autorităţile centrale şi locale din România nu trebuie să lase sportul în urmă după încheierea pandemiei de coronavirus, precizând că acest lucru ar fi o mare greşeală. Fosta campioană olimpică de la Sydney 2000 consideră că este nevoie de investiţii majore în sport, domeniu care va aduce mari beneficii imediat cum se va încheia această perioadă de izolare. În opinia Gabrielei Szabo, "sportul nu aduce doar sănătate, ci şi foarte multă bucurie prin rezultatele sportivilor". De asemenea, ea susţine că în perioada de izolare copiii trebuie să beneficieze în sistem eLearning sau teleşcoală nu numai de lecţii de matematică şi limba română, dar şi de ore de sport. În ceea ce priveşte suspendarea tuturor antrenamentelor şi competiţiilor ca urmare a pandemiei, fosta atletă este de părere că aceasta va afecta în mod clar sportul de performanţă. Din punctul său de vedere, antrenamentele efectuate la domiciliu sunt egale cu zero pentru un sportiv de performanţă. Cu toate acestea, Gabriela Szabo crede că perioada va putea fi recuperată şi că nu se va reflecta în rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de la Tokyo amânate de CIO pentru 2021. Referitor la clubul CSM Bucureşti, Gabriela Szabo a explicat că decizia suspendării contractelor de activitate sportivă era necesară deoarece în actualele condiţii nu exista cadrul legal pentru a plăti sportivii. Directorul executiv a menţionat că strategia clubului pe perioada următoare se va face în funcţie de deciziile pe care le vor lua federaţiile de specialitate. AGERPRES: Cum este perioada aceasta pentru un conducător de club? Gabriela Szabo: Este o perioadă foarte ciudată, pentru că nimeni nu a previzionat că vom trăi asemenea timpuri. În februarie, dacă aş fi fost întrebată despre un scenariu legat de pandemie nici nu ştiu dacă aş fi crezut în el. Cert este că acum trebuie să ne adaptăm, asta este situaţia. Doamne-ajută să ieşim cu bine din această criză mondială. AGERPRES: CSM Bucureşti a fost printre primele cluburi care au aplicat ordonanţa privind indemnizaţia de 75% din câştigul salarial mediu brut acordată de stat. Este această ordonanţă un colac de salvare pentru cluburile sportive? Gabriela Szabo: Nu trebuie privită situaţia din acest punct de vedere, nu s-a pus niciun moment în discuţie că această indemnizaţie este un colac de salvare sau altceva. Nu, acolo unde sunt legi nu se discută. Pentru că trebuie să luăm în considerare decretul prezidenţial privind starea de urgenţă, după aceea ordonanţele militare 1 şi 2, care specifică foarte clar că activitatea sportivă este suspendată şi că activităţile în sălile de sport se suspendă, apoi deciziile federaţiilor care au amânat sau anulat competiţiile, iar în final ordonanţa 32, care spune foarte clar că pe timpul stării de urgenţă activitatea este suspendată. Şi în aceste condiţii nu ai ce să faci decât să suspenzi tot. Pentru că rapoartele de activitate trebuiau depuse la contractele de activitate sportivă ... şi în fiecare contract este un obiectiv de îndeplinit. Şi atunci nu ai cadrul legal să plăteşti. Lumea asta trebuie să înţeleagă, faptul că nu există cadrul legal să plăteşti. Pentru că noi depindem de Curtea de Conturi, de nişte audite în care ulterior stării de urgenţă noi trebuie să dăm cu subsemnatul. AGERPRES: Cum au primit sportivii de la CSM Bucureşti vestea aceasta privind suspendarea contractelor şi indemnizaţia de 75% din câştigul salarial mediu brut? Gabriela Szabo: Nu este nimic de comentat. Unde este lege nu-i tocmeală, sincer. Eu înţeleg supărarea unor sportivi de la noi din club, dar şi de la nivel naţional ... dar aici nu este vorba despre supărare, este vorba despre aplicarea legii şi punct. Oricum, să se înţeleagă, sportivii nu au intrat în şomaj tehnic. E foarte clar specificat în ordonanţă că sportivii beneficiază de această indemnizaţie. Asta deoarece contractele de activitate sportivă nu sunt asimilate contractelor de muncă. Ele au altă formă de taxare. AGERPRES: Cum va influenţa această pandemie activitatea la CSM Bucureşti? Gabriela Szabo: Sportul funcţionează foarte clar ierarhic. Orice club respectă statutele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi mai departe pe cele ale federaţiilor internaţionale. Deci noi lucrăm pe axă. Linia în ceea ce priveşte strategia pe sportul respectiv o dă clar federaţia de specialitate. Acum trebuie să vedem ce se întâmplă la nivel internaţional, când se reiau aceste competiţii. După aceea când se reiau campionatele naţionale. Şi abia apoi noi reglăm strategia clubului în funcţie de deciziile federaţiilor. Atât timp cât federaţiile au suspendat sau anulat competiţiile automat în momentul de faţă nici noi nu avem de ce să ne pregătim, decât să stăm în expectativă. Antrenorii trebuie să fie foarte, foarte creativi în ceea ce priveşte planul de pregătire. Ce fac în momentul de faţă sportivii acasă intră exclusiv în măiestria antrenorului, cum ştie el să se reinventeze pentru situaţia de azi. Pentru că noi nu avem un istoric, o experienţă în spate ... nu am mai trăit niciodată asemenea timpuri. Aşa că acum mintea creatoare a antrenorului trebuie să găsească soluţii să îl ţină motivat pe sportiv în această perioadă de două luni fără nicio perspectivă imediată. Pentru că, din câte am înţeles, se va prelungi starea de urgenţă cu încă o lună. Aşa că să ţii în pregătire un sportiv fără nişte obiective clare e foarte greu. Cu atât mai greu cu cât se antrenează într-un apartament să spunem de două camere. Este cumplit de greu. AGERPRES: Vor mai avea bani şi pentru sport autorităţile locale după ce va trece această pandemie de coronavirus? Gabriela Szabo: În momentul în care vom ieşi din această stare sunt ferm convinsă că toată lumea îşi va dori să practice un anumit tip de sport, să petreacă mai mult timp în aer liber. Aşa că eu încurajez fiecare municipalitate din România, Ministerul Tineretului şi Sportului, dar şi cluburile să promoveze cât mai mult partea de sport, pentru că va fi oaza noastră de bucurie după perioada asta de stat în casă. Iar sportul şi sănătatea trebuie să meargă mână în mână. Dacă investim în sănătate, haideţi să investim şi în partea de prevenţie prin sport. Autorităţile locale şi centrale nu trebuie să lase cumva sportul în urmă. Pentru că am văzut acum că sportul şi alte domenii nici nu prezintă interes. Iar asta e o foarte, foarte mare greşeală. Pentru că atunci când vom ieşi din această perioadă sunt ferm convinsă că toată lumea îşi va dori să vină către sport. Sportul trebuie să fie între primele trei priorităţi în aceste timpuri. Sportul trebuie să fie prioritar. Toată lumea aruncă la gunoi sportul... Nu! Pentru că sportul va aduce beneficii imediat cum vom ieşi din această perioadă. AGERPRES: Efectele acestei pandemii reprezintă un argument pentru autorităţi ca pe viitor să investească mai mult în sport? Gabriela Szabo: Fără discuţie, trebuie să investească mai mult în sport. Au fost de-a lungul timpului fel şi fel de discuţii în România dacă merită sau nu să investim în sport. Oameni buni, sportul este sănătate! Prin numărul de practicanţi de sport vedem şi starea de sănătate a unei naţiuni. Azi toată lumea şi-ar dori să iasă şi să practice un sport, dar nu avem voie să ieşim din casă. De asta spun că acum, exact în această perioadă, statul ar trebui să arate cât de important este sportul. Dar ne uităm ce se întâmplă pe platformele de eLearning pentru copii ... vorbim de matematică şi limba română, dar nu vorbim de sport. Dar copilul acela care stă în casă are nevoie de mişcare ca să îşi consume energia. După două luni de stat în casă vă imaginaţi ce energie va avea un copil şi cât de mult îşi va dori să practice un sport? Şi atunci statul, autorităţile centrale şi locale, de sus până jos, nu trebuie să lase sportul pe ultimul loc. Trebuie să investească şi să se gândească la acest domeniu. Pentru că sportul nu aduce doar sănătate, ci şi foarte multă bucurie prin rezultatele sportivilor. Acesta este mesajul meu, al unui om care transpiră sport prin toţi porii. Şi nu doar pentru că activez în domeniu dintotdeauna, dar pentru că văd ce se întâmplă şi pentru că primesc sute de telefoane în care părinţii îmi spun că de abia aşteaptă să treacă această perioadă pentru a duce copiii la sport. Dar acum să vedem cum vom ieşi din această pandemie şi cum ne vom găsi reintrarea în circuit. Eu deja mă gândesc şi am câteva idei pe care le discut cu colegii mei. AGERPRES: Deşi nu aţi trecut printr-o asemenea experienţă, cum credeţi că afectează pauza aceasta de pregătire un sportiv de performanţă? Gabriel Szabo: Afectează în mod clar. Pregătirea este dată în spate cu foarte multe luni. Când se vor relua gradual antrenamentele este nevoie de timp, nu poţi introduce imediat în competiţie un sportiv pentru că intervin accidentările, fiind total nepregătit. Revenirea trebuie făcută obligatoriu gradual şi cu foarte, foarte mare atenţie şi din punct de vedere fiziologic, şi medical. AGERPRES: Antrenamentul în casă cât acoperă procentual dintr-un antrenament normal al unui sportiv? Gabriela Szabo: Din punctul meu de vedere, ca fost sportiv de performanţă, antrenamentul în casă este zero. Zero! Ce poţi să faci în casă? Flotări, genuflexiuni, câteva circuite pe loc... altceva ce poţi face? Deci pentru un sportiv de performanţă antrenamentul din casă e zero. Nu se poate vorbi nici de menţinere... e doar aşa, cât să menţii tonusul masei musculare. Atât. Poate sunt mai norocoşi cei care stau la casă, dar şi acolo, într-o curte nu poţi să faci antrenament specific. Ca să nu mai spun că unii sportivi fac antrenamente acasă, alţii nu fac... nu toţi sunt super profesionişti. AGERPRES: În aceste condiţii în ce măsură va influenţa pauza asta de pregătire rezultatele sportivilor români la Jocurile Olimpice de anul viitor? Gabriela Szabo: Dacă ieşim din această pandemie undeva prin luna iunie cred că este timp de pregătire. Deci se poate recupera. Numai că unii sportivi aveau obiective în acest an şi toată gândirea strategică era dusă în această direcţie. Şi să îi mai ţii în pregătire încă un an pentru Jocuri e greu. Pentru că aici vorbim şi despre uzură în sport... şi e greu un an de zile în plus. AGERPRES: Cum vi se pare decizia de amânare a Jocurilor Olimpice pentru anul viitor? Gabriela Szabo: E normală. Eu de la început am aplaudat această decizie. Atât timp cât competiţiile internaţionale, mă refer la Campionate Mondiale şi Europene şi toate celelalte, au fost suspendate era absurd să se ţină Jocurile Olimpice. Pentru că erau mulţi sportivi încă în calificări, în pregătiri şi era foarte greu din casă să îi duci direct la Jocurile Olimpice să concureze. Era absurd din punctul acesta de vedere. Deja unele federaţii internaţionale şi-au creionat strategiile pentru perioada următoare. AGERPRES: Sportul mondial pare dat peste cap în acest moment... Gabriela Szabo: Este momentul să ne reaşezăm, să regândim totul. În sport drumul nu este de fiecare dată lin. Poate unii din afară nu văd aşa. De exemplu,văd un sportiv care câştigă de fiecare dată şi spun că e uşor pentru el... dar poate pentru sportivul respectiv pregătirea nu este de fiecare dată lină. Aşa că acum toţi din sport trebuie să ne reinventăm, să ne ridicăm şi să mergem înainte cu toată energia şi forţa în aşa fel încât să bucurăm din nou populaţia. Pentru că sportul aduce bucurie şi entuziasm. AGERPRES: Campioana olimpică şi mondială Gabriela Szabo cum trece prin această perioadă? Gabriela Szabo: Stau în casă, dar merg şi de 2-3 ori pe săptămână la birou pentru că este nevoie prezenţa mea. Tot ce fac este să mă gândesc la sportivii şi la antrenorii noştri. Este şi pentru mine o perioadă de adaptare, de acceptare. Poate pe undeva aveam nevoie de această perioadă să ne mai adunăm un pic, să ne gândim la lucrurile bune sau mai puţin bune, să ne facem o analiză proprie şi după aceea să ne bucurăm de viaţă. Nu ştiu dacă îmi lipseşte neapărat alergarea în aer liber, pentru că eu fac exerciţii şi în casă şi îmi creez starea de bine proprie. Îmi lipseşte însă foarte mult socializarea. Mie îmi place să simt energia oamenilor, să comunic cu oamenii, să îi privesc în ochi. Acum ne vedem aşa, doar pe telefon. Pe de altă parte, mă bucur mult de faptul că am mai mult timp să strâng relaţiile cu familia, cu rudele, pentru că vorbim mai mult la telefon, iar acest lucru îmi aduce aminte de copilărie.