Interviu INCENDIAR: Valeriu Suhan, fost ofiter de politie judiciara, spune ca procurorii vor trimite in judecata Dosarul Caracal in ciuda marturiilor lui Dinca

Valeriu Şuhan, fost ofiţer de poliţie judiciară, spune că procurorii vor merge, cel mai probabil, pe ideea trimiterii în judecată a dosarului Caracal, în care principal suspect este Gheorghe Dincă, având în vedere că se apropie finalul celor 180 de zile de arest.

Fostul ofițer de poliție judiciară a reiterat ideea potrivit căreia Gheorghe Dincă este un om șiret, care se folosește de toate strategiile puse la dispoziție pentru a-și construi cazul de apărare, conform Mediafax.

Valeriu Șuhan a mai spus că mediatizarea excesivă a cazului a impus și un anumit ritm al anchetei.

Citește și: Andrei Caramitru, propunere INCENDIARĂ: toți pensionarii cu venituri peste 1200 de lei să fie obligați să plătească asigurări de sănătate

Redăm integral interviul lui Valeiu Șuhan:

MEDIAFAX: Gheorghe Dincă a ajuns la DIICOT, a cerut procurorilor să fie reaudiat pentru că sunt informații că acesta și-a schimbat, practic, declarația, cel puțin în ceea ce o privește pe Luiza Melencu și va susține în fața anchetatorilor că nu a ucis-o. Cum va schimba cursul anchetei această declarație a lui Gheorghe Dincă?

Valeriu Şuhan: E greu să anticipez cum va schimba cursul anchetei declarația respectivă. În primul rând, nu știm dacă o va face, e o presupunere, de aceea mi se pare că suntem, ne exprimăm ceva cam devreme în legătură cu posibilele evoluții ale cazului, în continuare. Dar mergând pe această premiza, dacă el își va schimba declarația, sigur că acest lucru va determina o schimbare substanțială a abordării, cel puțin din partea organelor judiciare.

MEDIAFAX: Având în vedere că declarațiile sale anterioare au stat la baza constituirii acestui dosar, având în vedere că probele sunt destul de puține, cel puțin în cazul unei adolescente. Dacă această declarație va fi schimbată, credeți că Gheorghe Dincă începe să își construiască un caz solid în față judecătorilor?

Valeriu Şuhan: Sigur încearcă să își construiască un caz, începe să își construiască apărarea. De fapt el a început să își construiască apărarea încă de acum câteva luni de zile, nu e o noutate pentru noi lucrul asta. Noi am mai comentat pe marginea acestui subiect, anume că el poate oricând, date fiind condițiile concrete de la vremea respectivă ale anchetei, el poate oricând să își schimbe declarația, lucru căruia nu îi se poate contrapune mai nimic, de aceea vom vedea cum vor evolua lucrurile. În orice caz, cazul acesta confirmă sau vine cu un element care adaugă la contradictorialitatea lui de până acum.

MEDIAFAX: Tocmai aici voiam să ajung, în ideea în care dincolo de declarațiile lui Dincă și cum înțelege acesta să și le schimbe, sunt câteva probe care au fost adunate de către procurori. Spuneți-mi, din punctul dumneavoastră de vedere, ar fi îndeajuns de multe probe care să conducă până la urmă la o condamnare grea pentru Gheorghe Dincă?

Valeriu Şuhan: Eu sper să nu vă dezamăgesc prin răspunsul meu dar eu, sincer, nu cunosc ce probe există la dosar, în mod concret. Sunt convins că anchetatorii, în momentul în care și-au elaborat tactica de anchetă, au păstrat niște ași în mânecă. Ceea ce noi știm provine din spațiul public, de aceea ar trebui interpretate ca atare sau, mă rog, luate sub beneficiul de inventar. Dar dacă ar fi să interpretăm strict din această perspectivă lucrurile, sigur că există niște probe mai mult sau mai puțin directe, unele dintre ele sunt de-a dreptul circumstanțiale dar ele, sigur, pot crea o imagine, pot demonstra o succesiune de fapte, care să sperăm că vor fi suficiente în față judecătorului, pentru a lua o decizie punitivă în legătură cu Dincă.

MEDIAFAX: Este proba ADN o triangulație a telefonului sau alte probe de haine sau alte obiecte care au aparținut fetelor, care au fost găsite în casă lui Dincă? Sunt toate acestea concludente în fața unui judecător sau probează doar bucăți din capetele de acuzare?

Valeriu Şuhan: Eu cred că depinde de judecător, în primul rând. Dar sigur dacă luăm lucrurile așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, aceste probe demonstrează până la urmă ce? Ca persoană respectivă, victima, a fost în locul respectiv. Altceva, însă, nu prea rezultă din aceste probe, decât faptul că prezența persoanei respective este, ca să zic așa, certificată. Dar nu altceva.

MEDIAFAX: În locul respectiv?

Valeriu Şuhan: În locul respectiv, sigur.

MEDIAFAX: Mergând mai departe, ne apropiem de finalul celor 180 de zile, din cele numite în procedura penală cu privire la arestul preventiv asupra unui suspect, dacă acesta nu este trimis în judecată. Credeți că sunt șanse că până la finalul acestei luni, procurorii DIICOT să construiască un caz care să meargă în instanța sau vor prefera, mai degrabă, să îl despartă?

Valeriu Şuhan: Eu sunt convins că procurorii au pregătite toate variantele, sunt absolut convins de lucrul asta. De asemenea, sunt convins că există un eșafodaj pe care ei l-au construit și pe care sunt gata să îl prezinte judecătorilor, cu ocazia trimiterii în judecată a suspectului Dincă. Acum, în ce măsură vor decide să disjungă sau nu cauza, mi-e greu să spun. Probabil că vor alege varianta cea mai sigură, adică vor merge pe ideea de a trimite în judecată cazul care este cel mai bine conturat, probabil, dar este doar o presupunere din partea mea.

MEDIAFAX: Ar conta acum și presiunea timpului?

Valeriu Şuhan: Cu siguranță, cu siguranță, până la urmă nu mai este mult timp. Repet, eu cred cu tărie, nu o spun numai de complezență, eu cred că procurorii sunt pregătiți, anchetatorii sunt pregătiți pentru a face față acestei provocări, până la urmă, acestui deadline, care este pe 22, mi se pare.

MEDIAFAX: 27

Valeriu Şuhan: 27, iată, mai mult.

MEDIAFAX: V-aș întreba acum legat strict de personajul Gheorghe Dincă, cum l-ați cataloga dumneavoastră, având în vedere pe de-o parte recunoașterea de la începutul acestui dosar, recunoașterea celor două fapte de omor pe care a susținut-o în fața anchetatorilor, și mai departe, acum când încearcă să-și schimbe această declarație, este o strategie, este un impuls de moment?

Valeriu Şuhan: Dacă vă aduceți aminte, eu am spus de la început despre Dincă că este un tip șiret. Nu este un tip extraordinar de inteligent, nu l-am cunoscut personal, îmi formez și eu o opinie din ce am văzut în media. Este un tip șiret, cu siguranță, pentru că el a știut să folosească foarte bine în folosul propriu evoluția contradictorie a acestui caz, cazul care îl privește pe el. Dacă vă amintiți, declarațiile pe care el le-a făcut de-a lungul timpului au fost destul de ambigue, au fost destul de laxe. Conducerile în teren au demonstrat că, mă rog, au „demonstrat” că el are niște lacune de memorie. Toate aceste lucruri eu cred că au fost duse la îndeplinire de către el tocmai cu scopul final că acum, înainte de trimiterea în judecată, sau chiar în faza de judecată, să-și retracteze declarațiile anterioare, asta este părerea mea.

MEDIAFAX: L-ar ajuta lucrul asta?

Valeriu Şuhan: L-ar ajuta cu siguranță. Ar însemna să introducă dubitativul, the benefit of doubt.

MEDIAFAX: Putem compară acest caz cu alte cazuri celebre de dispariții din România, și m-aș gândi aici în principal la cazul Elodia, pentru că nici acolo nu am avut armă crimei?

Valeriu Şuhan: Poate prin nivelul de mediatizare. Sigur, nu cred că pot fi comparate, pentru că resorturile care au determinat actul criminal, dacă el a existat, în ambele situații, sunt cu totul și cu totul diferite. Nu cred că poate să încapă comparație între cele două cazuri din această perspectiva, altfel, sigur, sunt două cazuri de dispariție, sau trei cazuri de dispariție, cel puțin așa au fost prezentate, în legătură cu care planează foarte multe dubii, asta este foarte adevărat. Și în ceea ce privește cazul evocat de dumneavoastră, cât și în cazul Dincă. Nu aș putea să mă exprim în legătură cu lucrul asta.

MEDIAFAX: Și la începutul acestui răspuns pe care tocmai mi l-ați dat ați folosit un termen pe care aș vrea să insist, și anume mediatizare. Cât de mult contează că acest caz este extrem de mediatizat?

Valeriu Şuhan: Din păcate, foarte mult.

MEDIAFAX: De ce spuneți asta?

Valeriu Şuhan: Presiunea mediatică cu cât este mai puternică cu atât poate determina, în anumite cazuri, asupra unor anumite persoane, hai să zicem mai slabe de înger, reacții care nu ar corespunde neapărat cerinței supreme de a afla adevărul, asta este marea problemă. Sigur că în acest context, noi vorbeam și înainte pe tema asta, înainte de a începe emisiunea, probabil că organele judiciare ar trebui să se gândească în mod serios la instituția purtătorului de cuvânt, unei persoane sau mai multe persoane care să ducă la îndeplinire această misiune, o misiune extrem de importantă după părerea mea. Ea trebuie să asigure, într-un mod onest și într-un mod suficient, atât nevoia de informare a populației, cât și o necesitate la fel de firească, de păstrare a secretului anchetei în sine. Sunt două lucruri extrem de importante, care aparent sunt în antiteză dar tocmai aici, în asta, ar consta profesionalismul unei persoane care să știe să comunice ceea ce trebuie să comunice.