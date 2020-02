INTERVIU/Ingo Korzetz: Fara capacitatea de evacuare medicala a Romaniei, gama operationala in Mali ar fi fost mult mai limitata

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Comandantul contingentului german dislocat în baza Camp Castor din Gao, Ingo Korzetz, apreciază, într-un interviu acordat AGERPRES, profesionalismul militarilor români dislocaţi în cadrul misiunii ONU din Mali, afirmând că fără capacitatea de evacuare medicală a acestora, gama operaţională a trupelor care acţionează acolo ar fi mult mai limitată. Militarul german afirmă că profesionalismul echipajelor româneşti de sol aflate în misiunea din Mali, dar şi al piloţilor îndeplineşte orice standard, fie că este vorba de standarde naţionale sau ale NATO. Ingo Korzetz are cuvinte de apreciere şi faţă de tehnica de luptă cu care militarii români acţionează în această misiune. "Elicopterele folosite de Armata română oferă un amestec de capabilităţi. Fiabilitatea lor generală mi-a îndeplinit întotdeauna aşteptările, iar capacitatea lor suportă aproape orice nevoie a noastră. Cu patru Puma aici, în Gao, putem conduce toate misiunile care ne sunt date de la sediul central al Forţelor din Bamako", spune Korzetz AGERPRES: Care este importanţa misiunii de menţinere a păcii din Mali din perspectiva Germaniei şi cum ar putea afecta tensiunile din această zonă România şi ţările europene? Ingo Korzetz: Forţele armate unite ale Germaniei asigură o contribuţie importantă în stabilizarea Republicii Mali şi a întregii zone Sahel în cadrul mandatelor acordate de către Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană. Cu aproximativ 900 de militari în MINUSMA şi alţi circa 150 în misiunile de instruire ale UE, Germania este dedicată viitorului Republicii Mali. Forţele grupului de lucru german în MINUSMA furnizează o arie largă de metode de recunoaştere terestră şi aeriană a activelor care contribuie la conştientizarea întregii situaţii şi îi permite comandantului Forţelor să ia deciziile potrivite la momentul oportun. Menţinerea păcii, astfel încât prevederile Acordului de Pace din Algeria din 2015 să fie puse în aplicare, le oferă tuturor cetăţenilor din Mali o şansă de a face faţă provocărilor multiple cu care se confruntă astăzi. Îi ajutăm să îşi determine propria soartă în propria lor ţară, lucru care consider că este dreptul lor fundamental. AGERPRES: Participarea României la acţiunile MINUSMA confirmă că România reprezintă un furnizor de securitate nu doar pentru NATO, ci şi pentru ONU? Ingo Korzetz: Datorită contribuţiei româneşti la misiunea Naţiunilor Unite, bărbaţii şi femeile din grupul meu de lucru se simt în siguranţă. Indiferent de ţară, când acţionăm în zona de operaţii, noi ştim că tovarăşii noştri români sunt pregătiţi să ne asiste ori de câte ori este nevoie, zi sau noapte. Iar detaşamentul român de elicoptere a dovedit acest lucru în mai multe rânduri. Fără capacitatea de evacuare medicală oferită de România, gama noastră operaţională ar fi mult mai limitată. Fără capacitatea de recunoaştere aeriană, convoaiele ONU care oferă sprijin trupelor MINUSMA şi populaţiei locale ar fi mult mai în pericol pe drumurile din Mali. Aşadar, dincolo de ceea ce face România pentru NATO, aici, în misiunea ONU, ea este un facilitator cheie. AGERPRES: Lucraţi direct cu militarii din Forţele Aeriene Române. Cum percepeţi profesionalismul acestora, dar şi capacitatea acestora de a se adapta la misiunile noi pe care le primesc? Ingo Korzetz: Chiar săptămâna trecută am fost la bordul unui elicopter românesc care efectua o recunoaştere în zona de operaţii în sudul îndepărtat al Gao. Profesionalismul echipajelor de sol şi al piloţilor îndeplineşte orice standard pe care îl cunosc, naţional sau NATO. Şi ei fac asta într-un mediu destul de provocator. Vânturi puternice, furtuni de nisip, o uzură ridicată a tuturor echipamentelor şi a personalului, aceasta nu este o muncă uşoară. Pregătirea misiunilor de zbor pentru Forţa de reacţie rapidă, atunci când nu ştii unde mergi şi nici ce o să se întâmple, este foarte provocatoare. Până acum, românii cu care am lucrat nu au spus niciodată "Nu, nu putem face asta". Dimpotrivă, până astăzi au mers pe distanţe lungi pentru a susţine Grupul de lucru german în orice mod posibil. Şi asta îmi uşurează mie munca foarte mult. AGERPRES: România este prezentă în Mali cu patru elicoptere IAR- 330 Puma L-RM. Tehnica militarilor români se ridică la nivelul aşteptărilor partenerilor internaţionali? Ingo Korzetz: Cred că elicopterele folosite de Armata română oferă un amestec de capabilităţi. Fiabilitatea lor generală mi-a îndeplinit întotdeauna aşteptările, iar capacitatea lor suportă aproape orice nevoie a noastră. Cu patru Puma aici în Gao putem conduce toate misiunile care ne sunt date de la sediul central al Forţelor din Bamako. Şi când vine vorba de deservirea lor, designul lor cunoscut ajută mult. Îmi amintesc că am văzut macaraua contingentului german ridicând un motor foarte greu al unuia dintre elicopterele Puma pentru înlocuire, acum recent. Acea cooperare a funcţionat foarte bine şi datorită pregătirii la standarde extraordinare pe care o au atât militarii români, cât şi cei germani. Aşadar, sunt foarte bucuros să îi avem alături de noi pe camarazii mei români.