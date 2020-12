INTERVIU Marcel Ciolacu: 'PSD va caștiga aceste alegeri! Președintele nu iși va permite sa arunce țara și in instabilitate politica'

- Suntem în ultima săptămână de campanie electorală. Cum vedeți poziția în care se află acum PSD, mai ales că ați avut un anunț surprinzător zilele trecute, când ați spus că vă depuneți mandatul dacă partidul nu câștigă aceste alegeri? Chiar credeți că este posibil ca PSD să fie pe locul 1 în alegeri sau a fost doar un mesaj de mobilizare a partidului?

- Toate datele ne arată că românii văd, simt și înțeleg dezastrul produs de PNL în acest an de guvernare. Numărul tot mai mare de îmbolnăviri, aproape 11.000 de decese, măsurile haotice, dictate doar de interesul politic, lipsa de omenie, toate acestea au arătat țării câtă incompetență poate produce Guvernul Orban. De aceea, nimeni nu mai crede în promisiunile disperate ale lui Iohannis și ale lui Orban. Asta înseamnă că PNL va primi ceea ce merită la vot din partea românilor!

Da, sunt convins că PSD va câștiga aceste alegeri! În ultimul an, am reconstruit partidul din temelii. Am adus alături de noi cei mai apreciați profesioniști din țară, în special pe domeniul sănătății publice. Îi avem alături de noi pe doctorul Alexandru Rafila și pe doctorul Adrian Streinu-Cercel. Am aplicat criteriile de integritate, suntem singurul partid care nu avem pe liste, nici măcar persoane trimise în judecată. PNL are listele pline de persoane condamnate deja. În același timp, PSD este singurul partid care are un plan coerent și realist atât pentru a opri pandemia, cât și pentru a ieși din criza economică. De aceea, sunt convins că românii ne vor acorda încrederea lor și vom fi pe primul loc.

- Realitatea ne arată, însă, că și dacă PSD ar câștiga alegerile, nu ar avea cu cine să facă o majoritate. Deja PNL, USR și PMP par să se fi înțeles și, conform tuturor sondajelor, au lejer peste 50% - poate chiar mai mult? Ce soluție aveți în fața acestui blocaj în care vă găsiți?

- Nici ei nu cred într-o astfel de alianță. Uitați-vă la relația dintre ei. Vă dați seama ce dezastru ar fi o asemenea alianță? Va fi Convenția Democrată din ‘96-’98, vor sta cu cuțitele pe masă. Îi vedeți pe peneliști să-și cedeze funcțiile și privilegiile cu care s-au obișnuit? Dar pe cei de la USR să stea la masă cu corupții din Guvern? Dacă acum vedem cum se acuză reciproc că fură și mint! Vă dați seama ce ar fi apoi?!

Cât despre PMP, întâi trebuie să trecă pragul electoral.

Prin urmare, sunt sceptic că va există o asemenea alianță și în niciun caz nu vor avea majoritate! Românii știu ce a însemnat CDR. Nu uită guvernarea Băsescu-Boc și tăierile de pensii și salarii din 2010! Nu mai vor o asemenea experiență dramatică!

PSD va fi pe primul loc în alegeri și va propune premierul. Iohannis nu va putea ignora semnalul românilor!

- Dar nu aveți cu cine să faceți o majoritate… Iar președintele Iohannis a anunțat deja că nu va mai nominaliza un premier de la PSD ?

- Veți vedea că, după ce PSD va câștiga alegerile și va anunța un premier și un program de guvernare, situația va fi cu totul alta. Președintele țării nu poate încălca Constituția și știe bine asta. Iar semnalul românilor nu va putea fi ignorat, mai ales în plină pandemie. Vom propune un guvern format din profesioniști respectați în domeniile lor. Am anunțat deja planul de măsuri anti-COVID, coerent și logic, gata de aplicat din prima zi!

Românii vor un Guvern care să stopeze acest virus, românii vor să-și reia viața. Vor să-și ducă copii la școală, să meargă la piață, să aibă un loc de muncă sigur și o pensie decentă. Adică vor să aibă siguranța zilei de mâine. Acum, cu Orban și Iohannis, nu au nicio perspectivă. Au doar promisiuni de cum va fi peste 4 ani, dar nimic pentru azi sau mâine.

- Și totuși... dacă PSD va fi forțat de scorul electoral sau de jocurile politice post-alegeri să rămână în Opoziție...

- PSD va ieși pe primul loc. Iar asta va da peste cap toate jocurile politice ale lui Iohannis. Cum va explica românilor că, deși au votat PSD, el vrea din nou același guvern sancționat prin vot? Sau chiar unul mai rău, fiind vorba – cum spus acum – de alianța cu USR.

PSD este singurul partid care se poate opune – și am demonstrat asta – dezastrului produs de ei. PSD este singurul care îi poate apăra pe români!

- Și... totuși dacă Iohannis vă trimite în Opoziție, îl veți suspenda?

- Președintele a tăcut 6 ani de zile. Așa va face și după campanie. Avem deja o criză sanitară majoră. Avem deja o criză economică. Nu cred că președintele își va permite să arunce țara și într-o instabilitate politică. Ar fi o crimă dacă ar face acest lucru în situația în care ne aflăm.

Oamenii au înțeles că e mai periculos să stai acasă și să-l lași pe Orban încă 4 ani la guvernare, decât să mergi să votezi!

- Credeți că pandemia va influența prezența la vot? Vor fi foarte mulți români speriați de virus?

- Dacă se respectă regulile de protecție se poate vota în siguranță, fără teama de infectare. Este însă mult mai periculos să stai acasă, să-l lași pe Orban la guvernare încă 4 ani de zile, decât să mergi la vot.

Dacă mergi la vot, porți mască, te dezinfectezi, păstrezi distanța. Acesta este sfatul specialiștilor. Trebuie să fim atenți!

Dacă stai acasă, atunci sigur îți va fi mai rău cu Orban încă 4 ani la guvernare.

Calculul cinic al PNL: să folosească pandemia pentru a speria vârstnicii să vină la vot.

- Totuși, nu vă e teamă că persoanele în vârstă, care sunt mai vulnerabile în fața pandemiei, vor sta acasă?

- Acesta a fost calculul lor cinic. Să nu vină pensionarii cărora nu le-au majorat pensiile cu 40%. Dar eu cred că oamenii știu că, cu Orban la guvernare, nu vor avea nici pensii mărite, nici școli deschise pentru nepoți. Dimpotrivă, trebuie să se aștepte la pensii mai mici, prețuri mai mari, taxe mai mari!

În ziua, votului trebuie să respecte regulile de prevenție pentru a vota în siguranță. Vorbim de o generație care a trecut prin multe greutăți, multe lipsuri, multe interdicții. Sunt sigur că nici acum nu vor sta acasă. Vor merge la vot și le vor arăta că realitatea e alta decât cea pe care se chinuie ei să o prezinte la televizor.

Guvernul Orban vinde iluzia unui vaccin, dar mi-e teamă că vom fi ulitmii din Europa la care va ajunge

- Președintele Iohannis spune că vom avea în curând vaccinul anti-COVID și a spus că se va vaccina public. Dvs. ce veți face?

- În niciun caz nu voi accepta să mă vaccinez înaintea celor care sunt cei mai expuși, medici, profesori, persoanele aflate în categoriile de risc.

Dar Iohannis a pus carul înaintea boilor. Înainte de a vorbi despre vaccinare, trebuie să avem un vaccin. Deocamdată nu există așa ceva. Guvernul Orban vinde niște iluzii acum, face doar promisiuni. Mai mult, trebuie ca guvernul Orban să se bată pentru țara asta, pentru că nu va fi ușor de adus vaccinul în Romania. Toate statele îl vor. Îmi e teamă că vom rămâne ultimii din Europa așa cum se întâmplă astăzi cu economia!

În schimb, până când va exista, România trebuie să facă acum ceea ce face deja, de luni de zile, restul Europei. Să testeze cât mai mult. Să întărească ATI-urile, spitale. Pentru că până la vaccin, acum avem 1.000 de decese pe săptămână.

Vedem cum de o săptămână și ceva, ei au redus capacitatea de testare, vedem tot felul de raportări dubioase, doar pentru a crea senzația că totul este bine și se pot face alegeri. Dacă ei rămân la putere, vom intra iar în lockdown. Pentru că doar atât știu să facă. Să închidă. Au închis piețe, au închis scoli, au închis micile firme românești, de la restaurante, la servicii și mici magazine, au închis biserici!

Guvernul Orban este mai periculos decât COVID-ul. Dar, în cazul lui, românii au la dispoziție un vaccin: votul anti-Orban din 6 decembrie!

Dacă l-aș întâlni pe Iohannis i-aș spune un singur lucru: fii OM, nu te mai juca cu viețile românilor!

- Mergeți la biserică?

- Da, merg. Sunt un om credincios.

- Cum vi se par disputele dintre autorități și reprezentanți bisericii?

- E la fel ca în cazul școlilor. În loc să ia măsuri pentru ca școala să se desfășoare în condiții de siguranță, ei le-au închis. La fel cu piețele. Le-au închis.

Vă spun sincer că m-au impresionat acele imagini cu bătrânii târâți de jandarmi afară din biserică. Nu trebuia să se ajungă la așa ceva. Dacă exista un dialog cu reprezentanții tuturor cultelor religioase, așa cum de altfel am mai propus, cu siguranță s-au fi găsit înțelegere și o cale de mijloc, sigură. Domnii Orban și Iohannis trebuie să înțeleagă că nici chiar comuniștii nu au putut să le interzică oamenilor credința.

- Ați tot criticat ieșirile președintelui Iohannis în favoarea PNL. Dacă ați fi față în față ce i-ați spune?

- Știți ce i-aș spune? Domnule președinte, fii om! Dă dovadă de omenie! Nu te mai juca cu viețile românilor! Lasă copiii la școală, credincioșii să meargă la Biserică. Celor infectați, dă-le o șansă. Salvează vieți! Fii președintele României, nu șeful lui Orban și Turcan!

