Interviu Maria Forna, președintele TNL Cluj- Guvernul condus de Ludovic Orban a reușit, intr-un timp foarte scurt, sa repuna Romania pe picioare!

În cursul zilei de miercuri, 5 februarie, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR împotriva Guvernului Orban, la trei luni de la învestirea sa în funcție. Cotidianul Bună Ziua Cluj vă prezintă cum se vede demiterea Guvernului de la Cluj, într-un interviu cu Maria Forna, președintele TNL Cluj.

1. După alegerile prezidențiale, despre rezultatul cărora am mai vorbit, iată că România are, de 3 luni de zile și un Guvern liberal. Care este bilanțul celor 3 luni ale Guvernului condus de Ludovic Orban?

În doar trei luni de zile, Guvernul condus de premierul Ludovic Orban a repus România pe făgașul normal, printr-o serie de măsuri benefice societății și aici doresc să mă refer la adoptarea proiectului PNL de abrogare a recursului compensatoriu, la desecretizarea dosarului privind evenimentele din 10 august 2018, la reluarea procedurilor privind înscrierea sitului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. De asemenea, Parlamentul a adoptat proiectul PNL privind eliminarea pensiilor speciale, a fost eliminată supraacciza la carburanți, pe baza unui proiect PNL, astfel încât România are în momentul de față cei mai ieftini carburanți din Uniunea Europeană.

Tot Guvernul Orban a abrogat prevederile toxice din OUG 114, a salvat Pilonul 2 de Pensii, a majorat salariul minim pe economie, astfel încât veniturile să nu fie afectate de inflație iar prin bugetul pe 2020, a fost alocată suma de 50 de miliarde de lei (4,5% din PIB) pentru investiții publice. În ceea ce privește sănătatea, a fost crescut bugetul acestui sector cu 2,4 mld lei iar PNL a făcut posibil ca românii să poată alege spitalul unde se tratează, public sau privat, fără să plătească nimic, blocând aplicarea ordonanței PSD privind coplata serviciilor medicale. În domeniul educației, PNL a crescut bugetul pentru Educație de la 36 miliarde lei la 38 miliarde lei și a fost triplat numărul școlilor incluse în programul-pilot ”Masă la școală” de la 50 de școli la 150 de școli.

Iată, deci, că Guvernul condus de Ludovic Orban a reușit, într-un timp foarte scurt, să repună pe picioare România.

2. Cum vedeți rezultatul moțiunii de cenzură, votată miercuri în Parlamentul României?

Este o zi neagră pentru democrația din România. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban este un act de sfidare al PSD față de toți românii care doreau stabilitate, creștere economică și o clasă politică aplecată spre interesul național. PSD și-a bătut joc de România în cei trei ani de zile cât a fost la guvernare, atacând statutul de drept, devalizând economia și izolând țara noastră pe plan internațional.

Prin moțiunea de cenzură, PSD a dorit să împiedice alegerea primarilor în două tururi de scrutin, pentru care Guvernul Ludovic Orban și-a angajat răspunderea în Parlament. PNL rămâne fidel promisiunii făcute românilor de a organiza alegeri anticipate. Pentru realizarea acestui deziderat, este necesară, potrivit Constituției, respingerea a două propuneri de premier. Parlamentarii PNL vor vota împotriva acestor propuneri, având ca obiectiv declanșarea alegerilor anticipate.

Spre deosebire de PSD, PNL a dovedit că este pregătit să guverneze pentru binele românilor și acest lucru îl vom face în continuare.

3. Mai sunt aproximativ 4 luni până la alegerile locale. Cum se pregătește PNL Cluj pentru campania electorală și ce strategie aveți pentru a câștiga Consiliul Județean și cât mai multe primării?

PNL Cluj a intrat în linie dreaptă în ceea ce privește desemnarea candidaților la funcțiile de primari. În acest sens, în ședința Colegiului Director Județean al PNL Cluj, care a avut loc la finalul lunii ianuarie, au fost validați un număr de 32 de candidați de comune, precum și validarea domnului Alin Tișe în calitate de candidat la încă un mandat de președinte al Consiliului Județean Cluj. În perioada următoare, vor fi desemnați și validați în forurile statutare ale partidului și ceilalți candidați de municipii, oraș și comunele din județ. Strategia noastră de campanie va fi centrată pe numeroasele proiecte realizate pentru județul Cluj și pentru comunitățile locale dar și pe o serie de noi obiective pe care ni le vom asuma și care vor fi prezentate la momentul potrivit. Aleșii locali și județeni ai PNL Cluj au demonstrat că prin profesionalism, implicare și o bună gestionare a bugetelor, se poate asigura un standard ridicat de viață al clujenilor. Acesta va fi în continuare obiectivul nostru, acela de a crește calitatea vieții cetățenilor, la standarde europene.

4. Am văzut în spațiul public decizia PNL Cluj, la propunerea dvs în calitate de președinte al tineretului liberal de la Cluj, de a include, obligatoriu, pe listele de consilieri locali, cel puțin 1 tânăr sub 35 de ani, care să fie susținut pe loc eligibil. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această inițiativă.

La propunerea pe care personal am formulat-o la ședința de BPJ al PNL Cluj și care a și fost votată atât în acest for cât și în ședința de CDJ de vineri, cu ocazia alegerilor locale din acest an, pe toate listele de consilieri locali ai PNL din cele 81 de UAT-uri de la nivelul județului Cluj, trebuie să fie propus obligatoriu, pe loc eligibil, cel puțin 1 tânăr cu vârsta sub 35 de ani, membru al TNL Cluj. În cazul în care un președinte de organizație locală nu va pune în aplicare decizia, lista de consilieri locali nu va fi validată de către forul județean.

Decizia CDJ este foarte importantă pentru tinerii din organizația noastră pentru că, în acest fel, au o șansă în plus să acceadă, bineînțeles cumulat cu activitatea politică de până acum, în poziții de consilieri locali sau viceprimari.

Le mulțumesc și cu această ocazie președintelui PNL Cluj, domnul Daniel Buda și tuturor colegilor din Colegiul Director Județean al PNL Cluj, pentru că au răspuns pozitiv și au votat în unanimitate această propunere.

5. Tot în cadrul forurilor de la Cluj au avut loc câteva schimbări la nivelul organizațiilor din Turda și Florești. Practic, au fost schimbați președinții cu alții noi. De ce această măsură?

În ceea ce privește organizația Turda, a fost desemnat un nou președinte interimar, în persoana consilierului local Lucian Cordiș, ca urmare a demisiei din partid a fostului președinte, Nicolae Giurgiu. Noul președinte, Lucian Cordiș a format un nou birou, care a fost validat de către CDJ al PNL Cluj iar organizația Turda a redevenit o organizație funcțională.

În ceea ce privește organizația Florești, domnul primar Șulea a fost suspendat din partid, conform statutului PNL, ca urmare a unei sentințe judecătorești. Colegiul Director Județean al PNL a decis unanim ca Bogdan Pivariu, prim-vicepreședinte TNL, să fie desemnat președinte interimar al PNL Florești și candidat al PNL la funcția de primar al comunei Florești. Tot în CDJ a fost votat și noul Birou Politic Local al comunei Florești, birou din care va face parte și colegul nostru din TNL Cluj, Bogdan-Claudiu Moga. Le urez mult succes în noua misiune și îi asigur, în calitate de președinte al TNL Cluj, de sprijinul meu și al colegilor!

6. Domnul primar Emil Boc nu și-a anunțat încă candidatura pentru alegerile locale din acest an. Va mai candida pentru încă un mandat de primar?

În mod cert domnul Emil Boc va fi candidatul PNL la funcția de primar al Municipiului Cluj-Napoca iar la alegerile locale va obține un procent extrem de ridicat. La Cluj-Napoca faptele vorbesc iar domnul primar Emil Boc, alături de domnul viceprimar Dan Tarcea, de echipa de consilieri locali ai PNL și de executivul primăriei au reușit să poziționeze municipiul acolo unde merită, și anume pe harta europeană și mondială a orașelor dezvoltate și moderne.

