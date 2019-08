Interviu Mediafax, C.P. Tariceanu: Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta. Guvernul functioneaza din inertie

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că nu este de acord cu varianta remanierii, emisă de premierul Viorica Dăncilă, spunând că în prezent Guvernul funcţionează din inerţie şi este nevoie de un gest puternic, de forţă al şefului Executivului. “Nu sunt mulţumit cu acest răspuns (n..r.: al premierului Viorica Dăncilă, The post Interviu Mediafax, C.P. Tăriceanu: Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Guvernul funcţionează din inerţie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.