INTERVIU/Mihaela Andreianu (ANES): 42 de locuinte protejate pentru victimele violentei domestice, lansate pe 4 martie

Un număr de 42 de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice, câte una în fiecare judeţ, vor fi inaugurate miercuri, 4 martie, informează, într-un interviu acordat AGERPRES, Mihaela Andreianu, secretar de stat la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES). Serviciile vor fi acordate în mod gratuit, prin proiectul "Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!", derulat prin Programul Operaţional Capital Uman. Alături de cazare, victimele vor beneficia de consiliere psihologică - programe specifice de asistenţă psihologică şi dezvoltare personală, pentru a putea depăşi situaţiile de criză - şi de consiliere pentru orientare vocaţională, formare profesională şi inserţie socială şi profesională. Mihaela Andreianu atrage atenţia asupra faptului că multe femei conştientizează că se află într-o situaţie abuzivă abia atunci când devin victime ale unei agresiuni fizice. Există însă şi alte forme de violenţă, precum cea verbală, psihologică, sexuală, economică sau spirituală, iar reprezentanta ANES le îndeamnă pe victime să vorbească cu membrii familiei, cu prietenii şi cu specialiştii despre astfel de situaţii. Ea subliniază şi importanţa adoptării de către Senat, în regim de urgenţă, a legii privind montarea de brăţări electronice, ca modalitate de diminuare a agresiunii împotriva femeilor. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO AGERPRES: Cazurile de violenţă împotriva femeii revin mereu în atenţia opiniei publice, fie că este vorba despre cazuri precum cel de la Caracal, cel de la Chitila sau situaţii în care persoane, chiar foarte cunoscute, sunt agresate, bătute. Ce face Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru a preveni astfel de cazuri? Mihaela Andreianu: Numărul cazurilor de violenţă domestică este îngrijorător în România. De fapt, nici nu ştim numărul real de victime ale violenţei domestice care există la ora aceasta în România pentru că raportările sunt mult mai mici decât estimăm că sunt situaţiile reale. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi gestionează două domenii sensibile: prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. În ultima perioadă, ne-am concentrat foarte mult activitatea pe acoperirea cu servicii sociale destinate victimei violenţei domestice, tocmai pentru faptul că nevoia acestor servicii este din ce în ce mai mare în România. Vă mulţumesc pentru faptul că popularizaţi informaţii de care orice femeie din România are, practic, nevoie, fie pentru că se află ea într-o situaţie de violenţă domestică, fie pentru că are pe cineva în familie sau prieteni care se confruntă cu violenţa în familie. AGERPRES: Un proiect pe care intenţionaţi să îl lansaţi în perioada următoare şi care va fi foarte util în special pentru cele trei-patru judeţe care nu pot să ofere în prezent astfel de facilităţi femeilor care se confruntă cu violenţa domestică este proiectul "Venus". Ce puteţi să ne spuneţi despre acesta? Mihaela Andreianu: "Proiectul Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă!" oferă femeilor, victime ale violenţei domestice, posibilitatea de a fi găzduite în locuinţe protejate. În plus, pot beneficia de consiliere psihologică şi vocaţională - servicii suport pentru victime. E vorba de 42 de locuinţe protejate. Practic, un proiect care are acoperire naţională. Începând din această săptămână, pe data de 4 martie, vor fi lansate aceste servicii în toată ţara. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO AGERPRES: Care este modalitatea prin care o femeie care se confruntă cu astfel de probleme poate să ajungă în centrele dedicate? Mihaela Andreianu: Condiţiile de acces sunt foarte acoperitoare pentru toate victimele violenţei domestice. Orice femeie care se află într-o situaţie de risc poate să beneficieze de o asemenea locuinţă. Practic, este suficient să ia legătura cu echipele noastre de la nivelul judeţelor, de la nivelul DGASPC, şi vor primi toate informaţiile cu privire la modul în care pot accesa aceste servicii, atât cele de consiliere, cât şi cele de găzduire. Sunt acoperitoare pentru absolut toate femeile care sunt victime ale violenţei domestice. AGERPRES: De ce finanţare va beneficia proiectul? Mihaela Andreianu: Proiectul are o valoare de 11 milioane de euro şi se derulează prin Programul Operaţional Capital Uman. Este un proiect pe care ANES l-a gestionat împreună cu Direcţiile de Asistenţă Socială de la nivelul fiecărui judeţ. Practic, fiecare echipă de proiect de la nivelul judeţului a găsit cele mai bune modalităţi prin care pot implementa respectivul proiect acolo. AGERPRES: Înţeleg că o femeie va putea beneficia de găzduire gratuită timp de un an. Mihaela Andreianu: Până la un an. Fiecare locuinţă are câte şase locuri. AGERPRES: În momentul în care o beneficiară va ieşi dintr-un astfel de centru, putem spera că va fi independentă, ca va aborda viaţa cu o altă atitudine? Mihaela Andreianu: Acesta este scopul. Scopul este de a le reda femeilor încrederea, de a le oferi un sprijin la început, atunci când ele ies dintr-o relaţie viciată, de a le oferi încredere în ele, consiliere psihologică, posibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă - pentru că se oferă şi consiliere vocaţională - de a fi independente, practic, de a-şi continua viaţa. Şi faptul că pot beneficia de aceste servicii până la un an, în mod gratuit, cred că este un beneficiu pentru orice femeia care apelează la serviciile noastre. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO AGERPRES: Câte locuri destinate victimelor violenţei domestice există în ţară, la momentul actual? Mihaela Andreianu: Dacă vorbim de serviciile sociale existente până în acest moment, în afară de cele pe care le vom oferi din această săptămână, există 104 centre în ţară. Vorbim de centre rezidenţiale şi centre de primire în regim de urgenţă, răspândite pe întreaga suprafaţă a ţării. Unele judeţe beneficiază de mai multe centre, altele încă mai au nevoie de astfel de centre. Şi tocmai de aceea proiectul nostru vine în completarea acestor tipuri de servicii sociale. AGERPRES: Conform statisticilor, 28,5% dintre femei se confruntă cu o formă de violenţă fizică, iar studiile arată că multe persoane sunt reticente să recunoască această problemă. Agresiunea fizică este o formă de violenţă foarte vizibilă, dar există şi alte forme de violenţă. Care sunt aspectele care ar trebui să dea de gândit unei persoane care se află într-o relaţie? Semnalele de alarmă care să îi indice faptul că trebuie să caute ajutor. Mihaela Andreianu: În general, noi ne raportăm doar la violenţa fizică, din păcate. Formele de violenţă, în schimb, sunt de foarte multe feluri. Violenţă verbală, psihologică, sexuală, economică, spirituală - iată câte forme de violenţă. Din păcate, unele femei nici nu conştientizează faptul că se află într-o relaţie abuzivă, tocmai pentru faptul că ne considerăm victime ale violenţei domestice doar atunci când există agresiuni fizice, fapt care nu este adevărat. Este important ca în momentul în care conştientizăm că ne aflăm într-o situaţie abuzivă, să spunem prietenilor. Înainte de a ieşi dintr-o relaţie abuzivă, este important ca cei din jurul nostru să cunoască acest lucru. Familia, părinţii, prietenii, vecinii trebuie să ştie că noi ne aflăm într-o situaţie abuzivă. Ne pot ajuta. Sau putem cere sfatul unui specialist, dacă persoana respectivă trăieşte într-un mediu în care îşi permite acest lucru, pentru că violenţa domestică afectează atât femeile din rural, cât şi pe cele din mediul urban, atât femeile educate, cât şi pe cele cu un nivel de educaţie mai redus. Da, statisticile arată că femeile din diverse medii se confruntă în aceeaşi măsură cu violenţa domestică. Poate de altă natură, dar dacă ar fi să ne luăm după statistici, trei din patru femei se confruntă cu o formă de violenţă domestică. De aceea, este important ca cei din jurul nostru să cunoască faptul că noi ne aflăm într-o situaţie de violenţă. AGERPRES: În România, de la începutul anului, şapte femei au fost omorâte de parteneri sau foşti parteneri. O măsură importantă pe care o aşteptaţi din partea Parlamentului este legea conform căreia agresorii ar urma să poarte brăţara electronică. În cât timp ar putea să fie adoptată? Mihaela Andreianu: 80% dintre cazurile de violenţă se petrec în familie. Asta spune multe despre modul în care este privită şi tratată la noi violenţa domestică. Avem o nevoie acută ca acest sistem informatic de monitorizare electronică să fie cât mai repede implementat în România. Cu siguranţă, acest lucru va reduce numărul de crime asupra femeilor în România. În urma discuţiilor pe care le-am avut în ultima perioadă, avem asigurări că legea privind sistemul informatic de monitorizare electronică se va discuta în regim de urgenţă în Parlament. Ea se află la ora actuală în Senat. A fost introdusă o nouă lege în luna decembrie. Parlamentul şi-a reluat activitatea în februarie şi sperăm ca parlamentarii să se ţină de cuvânt şi să reuşească să discute şi să aprobe această lege în regim de urgenţă. Ministerul de Interne are ca prioritate achiziţionarea acestui sistem informatic de monitorizare electronică, astfel încât - nu am un orizont de timp - dar asigurările au fost că se va rezolva şi această problemă, care trenează deja de prea mult timp în România. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO AGERPRES: Există un mesaj pe care doriţi să îl transmiteţi femeilor, o informaţie pe care vreţi să o cunoască? Mihaela Andreianu: Femeile din România au o linie telefonică pe care o pot apela gratuit, oricând, de unde pot afla informaţii cu privire la modul în care trebuie să acţioneze în caz de violenţă domestică, paşii pe care trebuie să îi facă. Numărul este 0800.500.333. Sunt consilierii ANES care vor răspunde tot timpul cu foarte mare promptitudine şi le vor da toate informaţiile necesare, inclusiv modul în care pot accede într-un din adăposturile din ţară. Vor da un număr de telefon, un contact prin care pot ajunge cât mai repede în centre. Am ales să vorbesc despre violenţa domestică în luna martie - chiar dacă este luna femeii şi în această lună se vorbeşte mai mult despre partea frumoasă a lucrurilor - tocmai pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă cu privire la acest flagel al societăţii noastre. Zilele trecute a fost o manifestare în Bucureşti, un eveniment organizat de militantele pentru drepturile femeilor. Şi ele spuneau: "Vă mulţumim pentru flori, dar vrem respect". Cred că ele, într-un fel, au rezumat cel mai bine ceea ce îşi doresc femeile din România: îşi doresc respect, să fie tratate cu mai multă demnitate, doresc să fie tratate ca membri cu drepturi egale ai societăţii. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Ada Vîlceanu)