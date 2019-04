Interviu online cu doctorul nutritionist Mihaela Iftene: Tema este - Ce mancam sanatos in perioada sarbatorilor pascale pentru a nu ajunge la spital

An de an, oamenii ajung la spital după ce abuzează de mâncarea de pe masa de Paşte. Nu mai spunem de băutură. După postul lung dinainte de sărbătorile luminate, oamenii mănâncă fără măsură preparate grase, pline de carbohidraţi. Iar un nutriţionist este cel mai în măsură să dea câteva sfaturi pentru a nu exagera. Imediat după sărbătorile pascale urmează 1 Mai, caracterizat de un alt obicei: grătarul - bogat în preparate de carne de porc.Care sunt cele mai înţelepte alegeri pentru masa de sărbători, cum să avem o masă încărcată, dar sănătoasă, care să ne ţină în formă şi să ne sature, cum să alegem preparate sănătoase, dar tradiţionale, dar şi ce să mâncăm de 1 Mai veţi afla mai multe, în cadrul unui interviu online, în direct pe, acordat deAşteptăm întrebările dumneavoastră adresate prin formularul de comentarii de la sfârşitul articolului sau la adresa1. Care sunt cele mai mari greşeli pe care le fac oamenii în perioada postului?2. Dar la masa de sărbători?3. Ce preparate trebuie să nu lipsească de pe masa de Paşte şi sunt benefice organismului?4. Oamenii fac excese mari în perioada sărbătorilor pascale. Care sunt recomandările pe care le faceţi?5. Ce putem mânca de Paşte fără să ne facem griji că se poate depune pe corp?6. Ce ar trebui să mâncăm după sărbătorile pascale, dacă nu am ţinut cont de regulile unei mese sănătoase? Este recomandată o cură de detoxifiere după această perioadă?7. Ce ar trebui să mănânce copiii de Paşte?8. Imediat după sărbătorile pascale urmează 1 Mai, când avem din nou parte de preparate grele. Ce se recomandă atunci?