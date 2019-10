Interviu online cu Iulia Pana, scriitor si artist vizual. Tema este - fotografia, incotro?

este profesor de Artă Fotografică la Centrul Cultural „Teodor T. Burada” din Constanţa, are un master în Arte Plastice Vizuale şi un master în Comunicare, Relaţii Publice-Publicitate. Are în palmares trei expoziţii personale, zeci de expoziţii de grup, dar şi cinci volume de versuri, majoritatea dintre ele premiate.Este membră a Uniunii Scriitorilor din România (din 1999), a Uniunii Ziariştilor din România (din 1995), a Uniunii Artiştilor Plastici (din 2015), precum şi membră PEN Club România (din 2018).Despre şansele pe care le mai are fotografia clasică în era digitală, precum şi despre artă, creativitate şi pasiune vom discutaîn direct pe www.ziuaconstanta.ro Aşteptăm întrebările dumneavoastră adresate prin formularul de comentarii de la sfârşitul articolului sau la adresa interviu@ziuact.ro : Gabriela TITZNota redacţiei: Pentru a păstra coerenţa şi relevanţa discuţiei, nu vom valida comentariile care nu se referă la temele anunţate, care nu conţin întrebări sau care constau în atacuri la persoană.1. Știm că aţi avut dintotdeauna înclinaţii artistice. Aţi scris poezie, aţi pictat, aţi avut un studio de muzică, aţi făcut film, televiziune - cu talent şi implicare în fiecare dintre ele. Când s-a născut pasiunea pentru fotografie?2. Suntem în era vizualului, dar şi în era vitezei, a digitalului şi a megapixelilor, când însăşi mintea tinde să o ia pe scurtătură. Unde mai are loc fotografia pe film, misterul peliculei, care presupune sensibil mai mult timp şi energie alocată „produsului finit”?3. De unde credeţi că au apărut furia asta a fotografierii - oricând şi oricum - şi expunerea fără limite pe reţelele de socializare? Oare sunt şanse să se mai domolească, la un moment dat, „morbul” ăsta al inautenticităţii, tentaţia multora de a se afişa cu imagini în spatele cărora nu e, de fapt, decât singurătate şi nefericire?4. O imagine a făcut dintotdeauna cât o mie de cuvinte, totuşi se pare că ne aflăm în pericolul de a deveni din ce în ce mai puţin verbali – părem tot mai obosiţi de cuvinte, vom ajunge, probabil, să nu mai scriem/citim nimic, ci doar să ne uităm pe poze, aşa cum făceam în copilărie. Sigur, la dvs avem de-a face cu o excepţie - probabil excepţia care confirmă regula - fiindcă, pe lângă faptul că sunteţi artist vizual, sunteţi şi poetă, nu vă veţi putea cantona niciodată doar în imagine. Ba chiar aţi îmbinat cuvântul şi imaginea în expoziţia deschisă în Shumen, Bulgaria (Phopopictopoetry - Instalaţie, video, performing). Totuşi, cum vedeţi evoluţia lucrurilor? Vom comunica din ce în ce mai mult doar prin imagine?5. Știm că lucraţi la un doctorat în studii culturale, la Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii. Cum credeţi că va schimba asta viziunea asupra artei pe care o faceţi?6. De ce alte proiecte mai sunteţi „consumată”? Staţi mai mult în atelier sau la masa de scris?