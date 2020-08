Interviu - Pandemia grabește digitalizarea administrației publice. Daniel Baluța: Digitalizarea administrațiilor trebuie sa fie normalitate, firesc, nu inedit!

Al doilea val al pandemiei a confirmat, dacă mai era nevoie, necesitatea informatizării și digitalizării serviciilor publice. Reziliența orașelor inteligente este pusă în fața unor provocări fără precedent. Câștigătorii luptei pentru funcționarea serviciilor publice în condiții impuse de distanțarea socială, izolarea la domiciliu, starea de urgență, diminuarea alarmantă a activității economice, sociale, educaționale, necesitatea de a proteja sănătatea populației sunt edilii care nu au așteptat o conjunctură nefirească ci au căutat și implementat din timp soluții inteligente, creative, dezvoltând conceptul Smart City în folosul comunităților.

Recent a fost dat publicității un raport ce face radiografia Smart City în România, care remarcă, printre altele, dorinţa românilor pentru o mai mare mobilitate, pentru debirocratizare şi transparentizarea instituţiilor publice.

Raportul a realizat și un top 10 al orașelor inteligente din țară în care pe locul 7 am regăsit Sectorul 4 din Capitală, înaintea chiar a unor orașe renumite pentru soluțiile inteligente oferite comunității, cum ar fi Oradea și Sibiu.

Primarul Sectorului 4 a răspuns câtorva întrebări pe acest subiect.

Reporter: Analiza celor care au publicat luna trecuta ”Radiografia Smart City în România” vă situează pe locul 7 în topul 10 al orașelor Smart City din țara noastră. Vă așteptați la locul acesta?

Daniel Băluță: Fără să mă laud, da. Și eu și echipa mea suntem mândri de munca pe care am depus-o până acum pentru a simplifica și ușura cât mai mult interacțiunea cetățenilor cu administrația.

Dacă până anul acesta, digitalizarea și informatizarea administrațiilor publice păreau să fie niște viziuni utopice, atât pentru edili și echipele lor, cât și pentru cetățeni, pandemia ne-a arătat că avem nevoie stringentă de aceste facilități. Nu sunt mofturi, nu este ceva ce putem amâna. Trebuie să se întâmple, acum, cât mai repede.

Digitalizarea administrațiilor trebuie să fie normalitate, firesc, nu inedit! Și cred că fiecare edil trebuie să privească cu maximă responsabilitate curentul Smart City. Nu se mai poate trăi fără el.

Pot spune că noi lucrăm de patru ani la implementarea cât mai multor soluții Smart, care să vină în ajutorul locuitorilor, să le reducă timpul de rezolvare a problemelor la primărie.

Știu că perioada aceasta, cu stări de urgență și alertă, când distanțarea socială este o obligativitate și o condiție principală în protejarea sănătății, faptul că locuitorii din sectorul 4 au putut pentru unele probleme să nu mai bată drumul la primărie ci să și le rezolve de acasă, a contat foarte mult.

Gradul de digitalizare a primăriei le-a permis să nu se expună pericolului SARS-CoV-2, de exemplu. Apoi, le-a permis să petreacă mai mult timp cu cei dragi sau să se orienteze mai mult și mai bine spre carieră, spre afaceri. Sunt hotărât să nu ne oprim aici.

Mai avem încă multe de făcut. Dar, uitându-mă în urmă și făcând o comparație cu anul 2016, când am preluat mandatul, pot să spun că acum avem 10 aplicații informatice, față de zero atunci, pe care locuitorii sectorului le pot folosi. Aceste platforme le asigură locuitorilor din sector o plajă largă de servicii, de la închirierea locurilor de parcare, de exemplu, până la obținerea certificatelor de urbanism, pe care le emitem online.

Reporter: Cum s-au acomodat oamenii cu interacțiunea online? Au fost probleme?

Daniel Băluță: Aplicațiile sunt construite astfel încât să fie foarte ușor de utilizat, să fie simplu de accesat. Cifrele ne arată că 115.000 oameni din sectorul 4 au luat cel puțin o dată legătura cu primaria, online. Însă, avem soluții și pentru cei care, de exemplu, la prima accesare și nu numai, au nevoie de îndrumare.

Reporter: Este mult? Este puțin?

Daniel Băluță: Se poate și mai mult! De aceea vom continua să implementăm noi soluții inteligente. Pot spune că astăzi, comparativ cu acum 4 ani, când primăria nu avea nicio aplicație informatică, am înregistrat 220.000 de plăți online. Locuitorii sectorului 4 pot să își plătească taxele prin aplicațiile noastre Self-Pay, AppMobil PS4, ghiseul.ro, Westaco, euplatesc.ro. Gândiți-vă! 220.000 plăți care nu s-au mai făcut la ghișeu! Fără cozi, fără aglomerație, din confortul casei sau al biroului sau din orice altă parte a lumii. Atâta vreme cât au conexiune la internet, locuitorii sectorului 4 își pot plăti taxele civilizat, elegant de oriunde s-ar afla.

Reporter: Care a fost primul proiect Smart City pe care l-ați implementat?

Daniel Băluță: Primul proiect? Trebuie să mergem cu amintirile puțin mai înainte, în anul 2015, pe vremea în care eram viceprimar la sectorul 4.

Atunci, în parteneriat cu Telekom România şi CISCO, am pornit cu primul proiect pilot de Smart City realizat în România, prin care Bucureştiul era inclus în lista celor 100 de Smart Cities propuse de CISCO la nivel global.

Testam, pe vremea aceea, acceptabilitatea și interesul locuitorilor pentru astfel de proiecte. Astăzi avem 18 proiecte Smart City şi o echipă dedicată, care dezvoltă şi implementează proiectele Smart City. Aș putea spune că succesul pe care l-am avut se datorează în mare măsură, inclusiv locuitorilor din sectorul 4, care nu numai că au primit foarte bine introducerea aplicațiilor și a informatizării în relația administrației cu ei, dar ne-au și motivat să căutăm și alte soluții și să constuim noi proiecte.

Îmi place să cred că cetățenii sectorului 4 ne văd ca pe partenerii lor în construirea unei vieți mai ușoare, cu o interacțiune simplă, comodă și rapidă cu administrația locală.

Reporter: Ce planuri aveți în vedere în viitor?

Daniel Băluță: Planurile pleacă de la ce am reușit să construim, în acești 4 ani: 10 aplicații informatice, 115.000 interacțiuni digitale, 220.000 de plăți online efectuate prin Self-Pay, AppMobil PS4, ghiseul.ro, Westaco, euplatesc.ro, 44.000 de carduri online pentru locurile de parcare și, foarte important, prima instituţie publică complet digitalizată din România - Direcţia de Mobilitate Urbană a Sectorului 4. Prin tot ce am făcut, am demonstrat că se poate!