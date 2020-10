INTERVIU Președintele Azerbaidjanului, acuzații extrem de grave impotriva Armeniei: 'Este o crima extrem de urata. Acesta este terorismul internațional!'

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că țara sa rămâne angajată în soluționarea pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la contrabanda de arme către Armenia și a confirmat că Rusia a jucat întotdeauna și joacă un rol important în regiune, relatează TASS.

-Vedeți șansa de a reveni la încetarea focului convenită la Moscova sau a eșuat deja complet?

- Suntem dedicați obligațiilor pe care ni le asumăm în cadrul contactelor cu partenerii noștri. Ne-am bazat întotdeauna pe dreptul internațional și pe angajamentul nostru de a rezolva conflictul în mod pașnic încă de la început și în procesul de negociere pentru rezolvarea conflictului.

Am încercat să ne îndeplinim obligațiile pe care și le-a asumat Azerbaidjanul după discuțiile de la Moscova. Dar, din păcate, Armenia a încălcat grav încetarea focului - mai puțin de 24 de ore mai târziu, orașul Ganja a fost atacat. Lovitura a fost îndreptată către zonele rezidențiale, iar după primul atac au fost mulți uciși și răniți. Adică, Armenia a încălcat sfidător încetarea focului, arătând astfel lipsă de respect pentru mediatori și obligațiile acestora, care au fost luate după negocieri atât de lungi la Moscova.

După ce au fost convenite condițiile de încetare a focului cu scopul schimbului de prizonieri și cadavre ale morților, Armenia a încălcat încetarea focului și pe câmpul de luptă. Dar, aparent, acest lucru nu le-a fost suficient și au atacat orașul Ganja. Apropo, acum două zile noaptea au făcut-o din nou. Aceasta este o crimă extrem de urâtă, acesta este terorismul internațional. Și faptul că comunitatea mondială a condamnat în unanimitate această crimă sângeroasă sugerează că nu vor scăpa de ea chiar așa.

Faptul că situația este încă într-o fază fierbinte nu este vina noastră. Am spus în repetate rânduri că Azerbaidjanul se angajează să respecte principiile soluționării, care au fost dezvoltate prin procesul de negociere pe termen lung

Suntem gata să suspendăm ostilitățile chiar și mâine dacă Armenia se comportă constructiv pe calea negocierilor. Dar declarațiile pe care le auzim de la Erevan contrazic complet principiile de bază care au fost dezvoltate de Grupul OSCE Minsk.

Recent, conducerea armeană a emis din nou declarații foarte periculoase care resping de fapt principiile de bază. Toate activitățile noii conduceri armene au avut ca scop perturbarea procesului de negociere. Am vorbit deja despre numeroasele lor declarații, acțiuni provocatoare și atacuri asupra populației pașnice din Azerbaidjan. Prin urmare, dacă partea armeană își dă seama în cele din urmă că calea provocărilor militare îi duce la o catastrofă, suntem pregătiți să suspendăm din nou operațiunile militare și să rezolvăm problema la masa negocierilor.

- Țara dvs. este de acord cu o astfel de întâlnire? În ce format și cu participarea altor părți?

- În acest caz, voința politică a conducerilor din Armenia și Azerbaidjan este primordială. Din partea noastră este. Astăzi confirm încă o dată poziția noastră și o confirm atunci când se anunță astăzi eliberarea a încă 13 așezări, când armata armeană eșuează esențial, când Azerbaidjanul își demonstrează avantajul pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, nedorind să continuăm vărsarea de sânge și vrând să salvăm viețile oamenilor, suntem gata să rezolvăm această problemă prin mijloace politice.

În ceea ce privește contactele militare, principiile de bază definesc clar aceste puncte. Și suntem dedicați principiilor de bază pe care le-am menționat deja. Cred că nu are rost să repet. Acestea sunt întoarcerea teritoriilor ocupate de partea armeană, negocierile privind viitorul Nagorno-Karabakh, întoarcerea refugiaților și a persoanelor strămutate intern la locurile lor de origine, inclusiv Nagorno-Karabakh, Shusha. Toate acestea sunt scrise în principii de bază, iar partea armeană în diferite etape a fost de acord cu toate acestea.

Prin urmare, întrebarea pe care tocmai ați pus-o se află în principiile de bază de la sfârșitul acordului. Apoi, când toate problemele legate de dezocupare au fost soluționate, atunci se presupunea prezența forțelor străine de menținere a păcii. Dar, deoarece principalele aspecte care necesită soluționare nu au fost convenite, părțile nu au abordat această problemă.

Prin urmare, nu a existat o înțelegere clară din cine ar consta aceste forțe, din ce structuri internaționale, ce țări ar fi reprezentate acolo. Toate acestea nu au fost discutate. Dar un lucru era clar că compoziția forțelor de menținere a păcii ar trebui să fie convenită de Azerbaidjan și Armenia, precum și localizarea acestor forțe. Nici acest lucru nu a fost definit. Prin urmare, astăzi, când nu există o linie de contact, când statu quo-ul a fost încălcat și l-am încălcat și l-am făcut în cadrul declarațiilor repetate ale șefilor de stat din Rusia, Statele Unite și Franța afirmă că statu quo-ul este inacceptabil. Am auzit aceste declarații, dar nu am văzut implementarea lor. Prin urmare, l-am implementat noi înșine.

Adică, nu există nici un status quo, nici o linie de contact. Și cum pot fi detașați observatori militari și unde pot fi deplasați? În fiecare zi situația de pe câmpul de luptă se schimbă. Și ce, unii experți străini vor veni acolo? Și unde vor sta? Pe niște munți, văi, poduri? Toate acestea necesită mult studiu detaliat. Acesta este un risc mare pentru cei care consideră necesar să-și trimită contingentul militar acolo.

Și toate acestea trebuie convenite - compoziție, mandat, termeni, obiective. Și, desigur, toate acestea ar trebui să fie în cadrul principiilor de bază, care, așa cum am spus, sunt acceptate de noi și respinse de partea armeană.

- Este de acord țara dvs. cu introducerea observatorilor militari ruși în regiune pentru a asigura un armistițiu și garanții de securitate? Dacă nu sunt ruși, atunci ce alte țări ar putea participa la o astfel de misiune? La ce țări vă opuneți cu tărie?

- Știți, Rusia, la fel ca Statele Unite și Franța, este copreședintele Grupului OSCE Minsk. Și în cadrul acestui mandat, țările au o interacțiune foarte strânsă între ele.

În timpul fazei fierbinți a conflictului, observ acum atât în ​​presa occidentală, cât și în presa rusă că, probabil, problema Nagorno-Karabakh este singura problemă în care nu există dezacord între aceste țări. Și cred că acesta este de fapt cazul.

Pentru că oriunde ne uităm, există sancțiuni, confruntări, pretenții și așa mai departe. Mai mult, sunt reciproce. Prin urmare, desigur, sunt încrezător că această problemă ar trebui să fie convenită în cadrul formatului copresidenței dintre aceste țări. După ce este convenit, trebuie prezentat părților. Adică, toate acestea au fost asumate în principiile de bază. Pentru că nu vom stabili cine va fi - menținătorii păcii sau, așa cum vor acum să fie numiți, observatori. Aceasta va fi o propunere din partea copreședinților grupului OSCE Minsk. Iar Azerbaidjanul și Armenia, la rândul lor, pot vota această țară sau acea țară sau pot fi de acord. Prin urmare, nu cred că unilateral ar corespunde spiritului de cooperare dintre cele trei țări copresedinte - să se determine un fel de contingent militar. Și cel mai important - unde? Asta e întrebarea.

Ideea nu este dacă Azerbaidjanul este de acord sau nu. Trebuie să știm mandatul, cine este sponsorul, funcțiile, locația, activitatea. Vor sta pe munte sau într-un câmp deschis și vor urmări cine trage pe unde? În primul rând, este periculos. În al doilea rând, în cazul, să zicem, cum ni se prezintă pentru a observa cine a încălcat armistițiul: chiar dacă se determină cine a încălcat armistițiul, atunci ce? Ce, acești oameni vor fi trași la răspundere? Vor exista cazuri penale? Prin urmare, este necesar, în primul rând, să se determine ordinea de implementare a principiilor de bază. Partea armeană trebuie să își reafirme în mod clar angajamentul prin intermediul primului ministru. Partea armeană, reprezentată de prim-ministru, vorbește despre toate, nu doar despre asta.

Și în cadrul contactelor noastre paralele cu reprezentanții presei rusești, suntem dedicați principiilor de bază, care implică dezocuparea, reședința comună a populației armene și azere în locurile lor de reședință, întoarcerea azerbaidjanilor la Shusha și alte așezări din fosta regiune autonomă Nagorno-Karabakh. Premierul armean a vorbit doar despre autodeterminare. Adică, dacă nu acceptă - și cu declarațiile sale, pe care le-a făcut anterior, spunând că Karabakh este Armenia, perioadă, și cu alte declarații contraproductive el a zădărnicit în esență procesul de negociere - că suntem invitați să revenim din nou la statu quo care avea 30 de ani și nu ducea la nimic? Dacă vedem din partea armeană ceea ce spun ei: da, recunoaștem integritatea teritorială a Azerbaidjanului, în al doilea rând, suntem dedicați principiilor de bază.

Cred că se poate conveni rapid. Dar când acest lucru nu este, în esență, ce ne este oferit? Oprește-te, nu continuă dezocuparea teritoriilor noastre? Ni se oferă să facem o concesie Armeniei, o concesiune unilaterală, în timp ce nimic nu este oferit în schimb. Nu e corect.

Și în raport cu Azerbaidjanul, cred că aceasta este abordarea greșită. Să spună partea armeană, prim-ministrul Armeniei, căruia îi place mult să vorbească. Adesea, ceea ce spune el este atunci foarte drag acestei țări. Lasă-l să spună că da, va fi dezocupare, va exista o concluzie. De asemenea, am sugerat să oferim un calendar pentru retragerea din teritoriile ocupate. Apoi, realizând că era tehnic imposibil să facem acest lucru în cadrul negocierilor de o zi de la Moscova, ne-am îndepărtat de această poziție. Cu toate acestea, nu am auzit de partea armeană despre disponibilitatea lor de a retrage trupele din teritoriile ocupate. De îndată ce se întâmplă acest lucru, atunci problema așa-numiților observatori poate fi luată în considerare.

- Sunteți gata să începeți soluționarea cu un transfer pe etape de șapte regiuni din jurul Nagorno-Karabakh în Azerbaidjan, păstrând în același timp coridorul Lachin în spatele Armeniei până când se stabilește statutul final al Karabakh?

- Știi, totul este scris în principiile de bază. Și am acceptat-o. Iar poziția noastră a fost întotdeauna foarte constructivă și am spus întotdeauna că da, plecăm de la înțelegerea faptului că ar trebui să existe contacte între oameni. Iar coridorul Lachin face parte din principiile de bază. În același timp, la urma urmei, principiile de bază spun că toate comunicațiile sunt deschise și nu numai coridorul Lachin. Comunicările între partea principală a Azerbaidjanului și Nakhichevan sunt de asemenea deschise. Partea armeană a trebuit să ofere garanții pentru securitatea acestui coridor. Se deschid comunicațiile la granița dintre Armenia și Azerbaidjan. De asemenea, s-a presupus că Armenia ar avea un acces la sol nestingherit pe teritoriul Federației Ruse, de care nu este lipsit acum, dar prin Azerbaidjan este mult mai convenabil să facă acest lucru și nu depinde de condițiile meteorologice. de la ninsoare în munți și așa mai departe. Adică, toate acestea fac parte dintr-un pachet de compromis, care presupunea de-ocuparea teritoriului azer, revenirea refugiaților azere în toate țările din care au fost expulzați, nu numai în șapte regiuni, ci și pe teritoriul Nagorno-Karabakh - înainte de începerea conflictului, 25% din populația totală a azerbaidjanilor locuia acolo. Și, desigur, acces nestingherit între Nagorno-Karabakh și Armenia prin coridorul Lachin. Reafirmăm această poziție. acces liber între Nagorno-Karabakh și Armenia prin coridorul Lachin. Reafirmăm această poziție: acces fără obstacole între Nagorno-Karabakh și Armenia prin coridorul Lachin. Reafirmăm această poziție.

- Rusia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la rapoartele privind transferul de militanți din Orientul Mijlociu în zona de conflict, în special din Siria și Libia. Cum puteți să comentați acest lucru?

- Am spus în mod repetat pe această temă public că astfel de îngrijorări sunt nefondate. Până în prezent nu ni s-au prezentat fapte din ambele părți. Pentru că astfel de declarații au fost făcute nu numai de Rusia, ci și de Franța. Și am cerut să ne furnizeze fapte concrete, dovezi concrete că am invitat aici niște teroriști. Până acum, în afară de cuvinte, nu ne-au fost prezentate fapte, nici mie în calitate de președinte, nici șefilor serviciilor noastre speciale, nici șefilor Ministerului Apărării. Nici un fapt. Ei bine, bine, dacă există astfel de fapte, dacă este declarat, de ce nu ni se prezintă? Se referă la unele publicații de ziare. Știi, acum poți scrie orice vrei. Prin urmare, aceasta nu este tocmai abordarea pe care o acceptăm și o primim.