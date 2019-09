INTERVIU Razvan Pircalabu (FRL): Alina Vuc e varful de lance al luptelor romanesti pentru JO 2020

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat, miercuri, într-un interviu acordat AGERPRES, că Alina Vuc (categoria 50 kg) este vârful de lance al luptelor româneşti pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor după ce a câştigat medalia de argint, singura a României, la Campionatele Mondiale desfăşurate în perioada 14-22 septembrie la Nur-Sultan (Kazahstan). Pîrcălabu a menţionat că la această ediţie a CM sportiva română a fost doar la 70% din capacitate, având în vedere că la începutul lunii martie a fost supusă unei operaţii complicate la ligamentul încrucişat anterior al genunchiului drept după o accidentare la un antrenament. Federaţia Română de Lupte nu şi-a schimbat obiectivul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, participarea cu 6 sportivi şi câştigarea a 1-2 medalii, chiar dacă la Nur-Sultan delegaţia română a reuşit să califice doar un sportiv. Preşedintele este convins că la cele două turnee de calificare programate la începutul anului 2020 alţi cinci sportivi români vor reuşi să califice. În ceea ce îl priveşte pe Albert Saritov (categoria 97 kg), cel care la Rio de Janeiro câştiga medalia de bronz, prima a României la Jocurile Olimpice după 24 de ani, Pîrcălabu a explicat că acesta a intrat mult prea încrezător pe saltea în meciul din optimile Campionatelor Mondiale cu uzbecul Magomed Idrisovici Ibraghimov şi a pierdut. Cu toate acestea, Saritov se va lupta pentru medalie la Tokyo, este de părere Răzvan Pîrcălabu. AGERPRES: Cum au fost aceste Campionate Mondiale de la Nur-Sultan pentru România? Răzvan Pîrcălabu: Să spunem că pentru noi a fost o ediţie satisfăcătoare în condiţiile în care ne-am îndeplinit obiectivul de performanţă, adică 1-2 medalii, aşa cum am declarat înaintea competiţiei. În schimb, nu ne-am îndeplinit numărul de calificări la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pentru că am spus 2-3 sportivi şi am obţinut doar o calificare prin medaliata cu argint Alina Vuc. Dar la cât de tare a fost competiţia de la Nur-Sultan, eu am mari, mari speranţe că la cele două turnee de calificare de anul viitor ne vom îndeplini numărul de calificări propuse. AGERPRES: Alina Vuc a obţinut medalia de argint, este o medalie la care vă aşteptaţi? Răzvan Pîrcălabu: Da, de la ea ne aşteptam la o medalie. Alina este o sportivă foarte valoroasă care a reconfirmat acum. Iar eu sunt ferm convins că şi anul viitor, la Tokyo, va face o figură frumoasă iubitorilor de lupte din ţara noastră. AGERPRES: Cum aţi caracteriza evoluţia Alinei Vuc, ea obţinând ultimele două medalii ale României la Mondiale?... Răzvan Pîrcălabu: În 2017 ea a câştigat tot argintul, dar anul trecut a fost accidentată şi nu a putut lupta la capacitatea ei normală. A avut o infecţie în talpă atunci şi pur şi simplu nu putea să calce cu dreptul, lucru care a făcut să nu urce pe podium. Iar la această ediţie a Mondialelor a avut un parcurs extraordinar, mai ales că vine după o lungă perioadă de recuperare după operaţia la ligamentele încrucişate. Practic ea a început pregătirea acum 2-3 luni, iar în momentul ăsta este doar la 70% din capacitatea ei normală. Dar cu toate astea în Kazahstan a învins-o în primul tur pe reprezentanta Germaniei (n.r. - Ellen Riesterer), în al doilea pe cea a Taipeiului (n.r. - Meng Hsuan Hsieh) la tuş în 30 de secunde, în turul 3 a trecut de ucraineanca Oksana Livaci, campioana europeană de anul acesta de la Bucureşti şi medaliată cu bronz la Mondialele de anul trecut, iar în semifinale pe kazahă (n.r. Valentina Ivanovna Islamova Brik) după ce era condusă la pauză cu 6-0. În finală a dat însă de azera Maria Stadnik, multiplă campioană europeană, fostă campioană mondială şi dublă vicecampioană olimpică, ce să mai spunem, o adevărată maşină de război. AGERPRES: Finala cum a fost, a avut momente în care a arătat că o poate învinge pe azeră? Răzvan Pîrcălabu: Până anii trecuţi Maria Stadnik o învingea fără drept de apel pe Alina, în special la poziţia parter. Dar Alina a exersat foarte mult poziţia parter şi a crescut din punctul ăsta de vedere. Mai are unele mici lucruri de corectat, cu puţină muncă şi mai multă atenţie în următorul meci cu Maria Stadnik scorul va fi unul mai echilibrat. Azera are şi un stil mai agresiv, s-au văzut urmele pe faţa Alinei, dar aşa sunt luptele. Că e masculin, că e feminin, aşa e la lupte, trebuie să suporţi. AGERPRES: Într-un an poate progresa Alina astfel încât la Jocurile Olimpice să o învingă pe azeră? Răzvan Pîrcălabu: Nu vreau să fac pronosticuri, dar eu sunt convins că dacă Alina va fi sănătoasă va evolua în acest an care a rămas până la Jocurile Olimpice. Deci eu cred că sunt şanse foarte mari ca Alina să crească foarte mult în valoare în perioada următoare. AGERPRES: După aceste rezultate de la Mondiale se poate spune că Alina Vuc este principala candidată a Federaţiei Române de Lupte pentru o medalie la Tokyo? Răzvan Pîrcălabu: Într-adevăr, după ce s-a întâmplat la această ediţie a Campionatelor Mondiale, Alina Vuc este vârful de lance al României pentru Tokyo. Iar noi sperăm să mai avem încă două fete calificate la Jocurile Olimpice. AGERPRES: Ce s-a întâmplat în Kazahstan cu ceilalţi sportivi care aveau şanse să se califice la Tokyo? Răzvan Pîrcălabu: Probleme medicale nu am avut la aceste Mondiale, concursul a fost însă unul extrem de puternic. O surpriză plăcută am avut de la Răzvan Arnăut la greco-romane, care a fost doar la 30 de secunde de calificare şi un punct. Răzvan are doar 20 de ani, a confirmat la Campionatele Europene de tineret, unde a obţinut argintul, iar acum a fost foarte, foarte aproape de finala mică, lucru care îi aducea şi calificarea la Jocurile Olimpice. AGERPRES: Albert Saritov, medaliat olimpic, s-a oprit în optimi la Mondiale... Răzvan Pîrcălabu: El a fost mult, mult prea încrezător pe saltea, practic nici nu l-a luat în calcul pe uzbec (n.r. - Magomed Idrisovici Ibraghimov). A fost condus cu 6-0 după prima repriză, iar în a doua l-a alergat într-una pe saltea pe uzbec, dar nu a reuşit să recupereze decât 5 puncte. Asta este, dar Albert vine după doar o lună şi un pic de pregătire. El s-a reapucat de lupte acum o lună şi jumătate, maximum două, iar acum nu este nici la 50% din potenţialul lui. Dar am avut o discuţie foarte serioasă cu el şi cu tatăl lui. Ei mi-au promis că se va integra în pregătirea lotului naţional şi cu siguranţă anul viitor se va califica pentru a ataca o nouă medalie la Jocurile Olimpice. AGERPRES: La greco-romane se putea mai mult, mă refer la sportivii mai consacraţi precum Mihai Mihuţ, care a încheiat pe 11, şi Alin Alexuc, locul 14... Răzvan Pîrcălabu: Mihuţ a urcat în categorie, dar a urcat mult prea târziu din păcate. El trebuia să urce la 67 de kilograme încă de la începutul acestui ciclu olimpic, pentru că aşa ar fi avut mai multă forţă. Eu am o mică teamă că nu va face faţă la 67 kg. Dar Alin Alexuc se poate califica la Tokyo. El rămâne în continuare un favorit la calificare şi, de ce nu, la o medalie olimpică. Eu am mai spus că este mai greu să te califici la Jocurile Olimpice decât să câştigi o medalie olimpică. Pentru că anul viitor, la Tokyo, cu trei meciuri câştigate consecutiv eşti în finala mare, adică te lupţi pentru aur. AGERPRES: Care sunt şansele celorlalţi sportivi români să obţină calificarea la Tokyo? Răzvan Pîrcălabu: Şanse sunt în continuare, fără discuţie. Va fi un turneu continental unde se califică primii doi şi apoi unul mondial unde se califică tot primii doi. Iar la aceste turnee nu vor mai participa cei 6 de la fiecare categorie care s-au calificat la Tokyo în urma Mondialelor. De exemplu, pentru Albert Saritov va fi mult mai uşor să se califice pentru că principalii săi adversari din Europa s-au calificat deja. De asta eu spun că la turneul european vom califica minimum 2-3 sportivi. AGERPRES: După aceste Mondiale obiectivul rămâne tot calificarea a câte doi sportivi la fiecare stil? Răzvan Pîrcălabu: Bineînţeles, sperăm la încă un loc la feminin, două la lupte libere şi două la greco-romane, iar ca obiectiv la Tokyo una sau două medalii. AGERPRES: România a punctat la aceste Mondiale şi la capitolul arbitraj având în vedere că Ferenc Gyarmati a primit "fluierul de aur". A fost o mare bucurie pentru mine să văd la încheierea Campionatelor Mondiale că preşedintelui Colegiului Naţional de Arbitri, Ferenc Gyarmati, i-a fost acordat "fluierul de aur", adică titlul de cel mai bun arbitru al competiţiei. E o mare mândrie pentru luptele româneşti să aibă asemenea oameni care reprezinte ţara la cel mai înalt nivel.