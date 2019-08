INTERVIU Tariceanu: PSD duce targa pe uscat. Nu poți sa fii și cu slanina in pod și cu buzele unse / VIDEO

Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a vorbit în exclusivitate pentru MEDIAFAX despre problemele din arcul guvernamental și ce se întâmplă după 20 august, dacă PSD nu răspunde solicitărilor ALDE. Tăriceanu a vorbit și despre ce se întâmplă cu relația cu Pro România.

Redăm interviul integral:

“Este nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică”

Mediafax: ALDE a primit un răspuns din partea premierului Viorica Dăncilă cu privire la restructurarea guvernamentală. Premierului a anunțat că va merge pe varianta unei remanieri, adică nu va ajunge în Parlament. Este ALDE mulțumit cu acest răspuns?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu sunt mulțumit cu acest răspuns și am să vă explic despre ce este vorba pentru că am văzut în ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri că ALDE șantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un astfel de lucru pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guveramentale, avem. Nu am cerut alte poziții sau avantaje care să poată să îndreptățească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuție cu doamna premier în care, bazat pe experiența mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, dar în ce sens, în sensul de a-i da posiblitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul și practic și coaliția, de o bună bucată de vreme, într-o situație de ofensivă. Pentru asta ar fi fost nevoie și ar fi nevoie de câteva lucruri esențiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituții ale statului și nu în ultimul rând o restructurare a echipei guvernamentale care să șteargă această impresie de lipsă de competență care trebuie să recunoaștem planează asupra guvernului existent. Pentru acest lucru este nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică, este prevăzută de altfel și în Constituție și cred că este tribuna cea mai importantă pe care trebuie să o utilizezi dacă vrei să faci un astfel de gest politic.

Un astfel de gest politic ar fi presupus evident să stăm la masă și să discutăm. Și i-am propus doamnei prim-ministru, am rugat-o, să gândească un astfel de plan pe care să îl discutăm împreună și să se gândească în același timp și la majoritatea parlamentară de care are nevoie pentru ca un astfel de plan să poată fi înfăptuit. În momentul de față PSD și ALDE avem 238 de voturi, numai cu 5 mandate peste minimum necesar de 233 și sigur în viziunea mea este nevoie de o consolidare a acestei majorități parlamentare și realizarea acestui vot fără emoții pentru doamna premier.

În mod evident, în momentul de față, UDMR nu cred că mai poate fi adus de partea coaliției de guvernare și atunci sigur că i-am recomandat să se gândeacă la alte soluții. Așadar, având în vedere și propunerea de rectificare bugetară care a fost adoptată ieri prin OUG, și care pentru mine este o formulă departe de a fi mulțumitoare, din contră sunt foarte nemulțumit de modul în care arată rectificarea bugetară, aștept cu și mai mult interes ce intenții are doamna premier pentru viitorul apropiat ca să putem restarta, nu știu dacă e cel mai potrivit cuvânt, activitatea guvernului și a îmbunătăți percepția publică despre coaliție și despre guvernare.

“În momentul de față Guvernul funcționează din inerție”

Mediafax: Ce se întâmplă dacă pe 20 august PSD nu va onora cerințele ALDE? Sunteți pregătiți de opoziție?

Călin Popescu Tăriceanu: Este interesul lor, aș spune, în aceeași măsură cu al nostru de a face acest gest, dacă nu cumva e chiar mai mare, pentru că PSD poartă într-o mai mare măsură povara guvernării. Este un interes comun, cred că colegii din PSD trebuie să se gândeacă foarte serios pentru că ne așteaptă trei scadențe electorale.

Dacă vrem nu să ne mulțumim, așa cum mi se pare mie în cazul PSD ca performanța pe care vor să o atingă participarea la turul unu al alegerilor și eventual intrarea în turul doi și cu siguranță pierderea alegerilor prezidențiale, și vor mai mult decât atât, câștigarea prezidențialelor, sigur că și în perspectiva alegerilor care urmează la anul este nevoie de un gest puternic, de forță, care să arate hotărârea premierului, capacitatea de a fi liderul acestui partid și de a fi liderul Guvernului, de a impune o linie de guvernare. Senzația mea este că în momentul de față Guvernul funcționează, poate nu numai guvernul, instituțiile care țin de administrația centrală, funcționează din inerție.

Nu există o direcție clară care să se fi dat și pe care să o urmeze. Așa se face că azi, când discutăm despre buget, observ un lucru și vă spun că am mari dezamăgiri: de la preluarea guvernării în ianuarie 2017, au fost câteva deziderate pe care și eu și alții le-am enunțat: să începem autostrada Ploiești Comarnic- Brașov. Suntem la peste doi ani și jumătate și nu s-a întâmplat nimic. Am prevenit-o pe doamna premier că aceasta formulă de parteneriat public privat pe care a lansat-o la un moment dat nu poate să ducă la concretizarea acestui proiect. Îmi pare rău că am avut dreptate. Suntem azi exact cum eram în ianuarie 2017. Discut acum despre autostrada Pitești-Sibiu care face parte din Cordinorul IV Paneuropean. Este o bucată esențială care ar permite sudului României să se lege de Transilvania și de Vest, de Europa Centrală. În momentul de față marea parte a ramurilor industriale din economie, cum e industria automobilului, sunt situate în sudul țării. Această bucată de autostradă este ca un plămân prin care economia românească trebuie să respire. Unde suntem astăzi? În același stadiul în care eram în 2017 în care ni se spune că studiile de fezabilitate, care au fost făcute, dar care nu au fost acceptate de Comisia Europeană, ar putea să fie valabile pe baza lor să se demareze proiectul. Ei bine, Comisia Europeană nu și-a dat acordul pe aceste studii de fezabilitate, care, dacă nu mă înșel, au o vechime de aproape 20 de ani. Nu s-au făcut alte studii noi. Și stăm blocați, nu se mișcă nimic.

“Nu vreau să parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”. Colegii mei sunt vegetarieni”

Am discutat despre drumul rapid Pitești- Craiova, esențial pentru industriile care se găsesc la Craiova, pentru uzina Ford, nu se întâmplă nimic, am discutat despre autostrada care să lege Moldova de Transilvania, la fel nu se întâmplă nimic. Eu am un spirit practic mai dezvoltat decât al altora, dar nu cred că sunt singurul. Cetățenii astăzi, în România, după doi ani și jumătate de guvernare, de creștere economică, aș spune record, perioadă în care s-au mărit salariile, pensiile, a scăzut șomajul, există totuși un grad mare de nemulțumire. Sondajele arată că peste 70% din populație consideră că România merge într-o direcție greșită.

În condițiile în care creștere economică, cresc salariile și pensiile, șomajul e scăzut, înseamnă că în altă parte sunt cauzele acestei percepții defavorabile privind actul de guvernare. Eu cred că trebuie făcut imperios ceva, dacă vrem să abordăm cu șanse alegerile viitoare și este de interes comun acest lucru.

Îi rog pe colegii din PSD să se gândească foarte serios la acest subiect, care ne dă posibilitatea să mergem mai departe, nu să ne mulțumim să terminăm târș-grăpiș o guvernare. Ambiția mea nu este asta. Pentru mine și pentru colegii mei nu funcțiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine președinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu dorește să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcția de președinte al Senatului. Complet greșit nu vreau să parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit și alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeți proverb savant din popor, e vreau să îi anunț pe foarte mulți că colegii mei sunt vegetarieni.

“Nu suntem dispuși la infinit să cauționăm promisiuni”

Mediafax: Iar vegetarienii pleacă în Opoziție dacă nu se îndeplinesc cerințele?

Călin Popescu Tăriceanu: Eu nu vreau să plecăm în Opoziție , dar dacă o să văd că guvernarea se poticnește și nu poate să ofere cetățenilor ceva care să merite, să justifice continuarea guvernării, noi nu suntem dispuși la infinit să cauționăm promisiuni. La începutul acestui an am discutat despre bugetul pe 2019 și s-au făcut promisiuni și din partea Ministerului de Finanțe și din partea ordonatorilor principali de credit că vor fi capabili să consume banii pe investiții. Ce s-a întâmplat vedem acum că s-au tăiat banii de investiții, au promis că vor fi demarcate proiecte de infrastructură- proiectele de infrastrutură nu au pornit, vedem în schimb că suntem în situația în care se fac amputări masive la Educație, la Fonduri Europene, la multe alte ministere, cercetării. Eu când vorbesc de România viitorului trebuie să investesc bani în cercetare, noi tăiem peste 300 de milioane de lei de la cercetare.

Lucrurile acestea nu îmi dau confortul necesar nici mie și nici colegilor să privim cu seninătate viitorul. Vă spun că mai degrabă sunt preocupați, nemulțumiți, îngrijorați. Vreau să constribuim și noi, împreună cu partenerii de coaliție, așa cum v-am spus, la o regândire, repornire a motoarelor acestei guvernări.

“O remaniere o faci din mers, o faci cu președintele. Doamna premier să înțeleagă că maniera de a duce targa pe uscat o perioadă este defavorabilă”

Mediafax: I-ați spus premierului ce ați spus acum, că aveți sentimentul că guvernarea merge din inerție?

Călin Popescu Tăriceanu Nu am o agenda dublă, ce v-am spus dumneavoastră i-am spus și doamnei prim-ministru. Înr-o primă fază mi-a dat impresia că este de acord, că înțelege aceste necesități. Ieri să văd decizia lor din Comitetul lor Executiv de a nu proceda la o restructurare, ci de a merge la o remaniere, care este o diferență uriașă. O remaniere o faci din mers, o faci cu președintele, președintele poate să fie de acord sau poate să nu fie, mai degrabă nu este de acord cu propunerile pe care le face doamna premier. Ești de foarte multe ori la mâna lui, nu ai libertatea necesară pe care ți-o acordă o restructurare pe care pe care o treci prin Parlament.

Aceasta manieră de a merge cu pași mărunți nu este o soluție și vă spun și pe baza experienței de 4 ani ca premier care spun că mi-a folosit la ceva, să văd cu mai multă claritate în momente cheie de a reda suflul acestei guvernări. Pașii ăștia văd că sunt calificați în presă și ca un fel de înțelegere ascunsă între doamna prim-ministru și Iohannis.

E adevărat că unii comentatori apreciază că lui Iohannis i-ar conveni foarte mult să aibă acest guvern condus de doamna prim-ministru în continuare pe poziții în acest fel încât să aibă o țintă în care să treacă și în acest fel să își favorizeze propria realegere, dar cred că în acesta este un calcul pe are trebuie să îl facă și doamna premier și să înțeleagă că ar fi păcat ca această manieră de a duce targa pe uscat o perioadă este defavorabilă pe termen lung și domniei sale și partidului care îl conduce și guvernării și trebuie să ne gândim și la cetățeni.

Cetățenii au așteptări, poate așteptările unorra sunt prea mari, poate nu sunt totalmente realiste, dar nu cred că trebuie să facem mai mult, guvernul acesta nu s-a distins prin niște acte de bravura sau realizări deosebite și eu cred că a venit momentul să e gândim la aceste chestiuni care țin de realitatea politică. Și până la urmă știți cum se spune, percepția este a doua realitate, iar percepția publică nu este bună trebuie făcut ceva drastic pentru refacerea încrederii și această încredere nu se poate recâștiga decât prin niște acțiuni de amplitudine, nu mărunțișuri.

“Nu poți să fii și cu slănina în pod și cu buzele unse. Trebuie să alegi ce vrei să faci”

Mediafax: Cum arată un guvern mai suplu?

Călin Popescu Tăriceanu: Un Guvern mai suplu are un număr de ministere, acum sunt 24, cred că până în 20 de ministere se poate face oricând. Ar trebui redus masiv numărul de secretari de stat agenții, care, evident, nu fac altceva decâst să ne demonstreze un lucru pe care îl știm. Birocrația are o capacitate extraordinară de a se regenera. Periodic trebuie luate măsuri de acest gen pentru a reduce volumul și obstacolele pe care le crează o birocrație foarte stufoasă și nu aveți grijă peste 5 ani – 10 ani o să ne trezim probabil într-o situație similară. Deci trebuie să ne luăm niște măsuri chiar dacă ele nu sunt populare la nivelul organizațiilor județene, pentru că ele pierd un post de ministru sau de secretar de stat. Lucrurile astea nu poți să fii și cu slănina în pod și cu buzele unse. Trebuie să alegi ce vrei să faci.

Mediafax: De ce nu ați venit cu aceatsă propunere anul trecut când a fost o remnaiere mai amplă?

Călin Popecu Tăriceanu: Atunci au fost făcute niște schimbări, dar care, după cum vedem, nu au dat rezultate. Și acum sunt și aceste termene care s-au împlinit. Eu am acordat foarte multă încredere colegilor noștri, pe baza promisiunilor care au fost făcute, dar această încredere, în anumite momente, începe să nu mai funcționeze. De ce? Fie constat că există o agenda dublă, paralelă, fie o incapacitate de a transpune în practică angajamentele care s-au luat. Și atunci trebuie să iei o anumită atitudine.

Mediafax. Cine credeți că are o agenda dublă din Guvern sau cine credeți că nu face față postului? Dați nume de miniștri

Călin Popescu Tăriceanu: Nu aș vrea să fac lucrul acesta. O las pe doamna premier să vină cu aprecierile propria și cu propunerile pe care le consider.

Mediafax: Spuneți-mi cum ați ajuns într-o alianță cu Victor Ponta, ce înseamnă ca și beneficii…

Călin Popescu Tăriceanu: A nu, stați puțin, nu am ajuns încă, am făcut niște discuții cu Victor Ponta pentru că mie mi se pare în primul rând din punct de vedere politic că este nevoie pe scena politică românească de o forță care să reprezinte o contrapondere la ceea ce este în momentul de față mișcarea de centru dreapta sau această aglutinare pe centru dreapta, PSD pare să fie prea puțin activ în a contracara politic această mișcare și sigur că ne gândim fără doar și poate și la perspectivele electorale care ne așteaptă anul viitor. Așadar o consolidare a noastră cred că ar fi benefică ambelor forțe politice.

“Ar fi o necesitate imperioasă pentru doamna prim ministru ca să își consolideze majoritatea “

Mediafax: Ați condiționat sub o formă sau alta să rămâneți la guvernare cu aducerea Pro România în arcul guvernamental?

Călin Popescu Tăriceanu: Nu, nu poți să condiționez acest lucru, eu cred că aducerea Pro România în arcul guvernamental ar fi o necesitate imperioasă pentru doamna prim ministru ca să își consolideze majoritatea de care are nevoie domnia sa și partidul în Parlament. Cu cât ai o majoritate mai consistentă, noi avem cinci mandate peste numărul minim necesar, aceste cinci mandate sau cinci voturi sunt destul de subțiri pentru că la noi nu există o disciplină parlamentară cum există în alte țări și dacă știi că ai 238 de deputați și senatori, vin toți la vot. La noi lucrurile stau altfel și atunci sigur că dacă vor să… din câte am văzut nu vor să ia în considerare…

Mediafax: Nu vrea nici Pro România și nu vrea nici PSD…

Călin Popescu Tăriceanu: Da, în fine acum să vă spun ceva, totul ar fi ținut de o discuție politică la masă în care fiecare vine cu argumente contra argumente și eu cred că aici cei care sunt întâi, sau ar fi trebuit să fie cei din întâi interesați erau PSD, dar în fine, dacă nu vor e treaba lor, eu nu pot să le fac agenda sub nici o formă. Pot să am niște păreri, pot să le spun aceste păreri și le-am și spus dar mai departe au maturitatea și experiența necesară să ia deciziile pe care le consideră.

Mediafax: Dar în aceste condiții o restructurare guvernamentală în Parlament ar putea să se lovească…

Călin Popescu Tăriceanu: Cade, nu, din câte am văzut cade, doamna prim ministru a spus ieri după CEX că au hotărât să nu recurgă la această formulă ci să recurgă la o formulă atenuată, așa de remaniere din mers, nu știu cum va funcționa, cum va reacționa președintele care nu are interesul să îi dea posibilitatea primului ministru să își revină, eu cred că vrea să o țină în corzi, dar deci e un calcul pe care ar trebui să îl vadă și cei de la PSD, aparent analiza noastră pare să difere destul de mult.

“Sunt dispus să îmi mențin candidatura. Doamna premier nu este într-o poziție care să o favorizeze în sondaje”

Mediafax: Cum va funcționa această campanie pentru prezidențiale? În primul rând sunteți dispus să vă mențineți candidatura?

Călin Popescu Tăriceanu: Da, sunt dispus să îmi mențin candidatura și mă bucur că deschideți subiectul acesta pentru a vă mai spune ceva, am văzut o serie de păreri și în presă și din partea unor membrii din PSD că această propunere pe care am făcut-o doamnei prim ministru de a revigora guvernarea ține de dorința mea de a îi impune o candidatură unică în persoana mea. Să știți că am luat act de decizia PSD și colegii mei și eu de a avea propriul lor candidat și am convenit că subiectul e închis, deci nu am mai discutat cu doamna prim ministru, i-am și spus „Viorica, subiectul acesta pentru mine este închis, ai decis propria candidatură, eu am decis-o pe a mea, mergem mai departe”.

Cum se va desfășura campania? Să știți un lucru în coaliție cu doi candidați care sigur că fiecare va avea propriul lui discurs, propriile lui abordări pe fondul unor neînțelegeri la nivel local între organizațiile noastre nu presupune că situația se va îmbunătăți. I-am spus acest lucru și doamnei prim ministru și altor colegi din PSD că trebuie să avem în vedere acest lucru, deci numai de asta nu am fi avut nevoie, de o înrăutățire a relațiilor la nivel local. În rest o să vedem cum o să decurgă campania, fiecare cu temele pe care le consideră importante să le abordeze cu stilul propriu.

Mediafax: A existat o analiză în ultimul an care arăta că o variantă mai bună ar fi un candidat unic al coaliției de guvernare, unde nu v-ați înțeles?

Călin Popescu Tăriceanu: Inițial am avut o discuție cu doamna prim ministru, țin să remarc un lucru, anul trecut exact pe vremea aceasta PSD anunța că acceptă ideea unei candidaturi, ei bine cu doamna prim ministru am avut cu aproximativ o lună, o lună jumătate în urmă câteva discuții care reliefau necesitatea realizării unor sondaje de opinie pentru a vedea care este cel mai bine plasat candidat.În final doamna prim ministru mi-a spus că PSD nu poate să accepte decât o singură soluție să aibă propriul candidat. Deci ideea cu sondajele le-am făcut degeaba sau aproape degeaba, nu le-am făcut chiar degeaba, știm care este tabloul, din păcate domnia sa nu se găsește într-o poziție care să o favorizeze în viitoarele alegeri prezidențiale, dar asta este decizia și prin urmare așa cum vă spuneam am luat act, nu pot să spun că sunt încântat, dar mergem înainte, viața așa este.

Mediafax: Care este masa electorală adusă de o alianță cu Pro România și Victor Ponta pentru prezidențiale?

Călin Popescu Tăriceanu: Dacă ne uităm în ultimele sondaje pe care le-am văzut chiar la sfârșitul săptămânii trecute dacă nu mă înșel, probabil că în momentul de față dacă am acumula susținătorii celor două partide, am fi undeva la 15% dar asta înainte de a începe campania electorală. Eu cred că spre deosebire de doamna Dăncilă care evident se adresează cu precădere electoratului PSD, dacă stăm să ne uităm mai departe, dincolo de electoratul PSD un candidat al PSD în momentul de față nu poate să mai aducă alte voturi. Deci este plafonat de acest bazin electoral sau de limitele acestui bazin electoral, în timp ce eu care sunt plasat într-o altă zonă a registrului politic în zona liberală pot să aduc voturi și din zona de centru și din zona liberală de dreapta, deci consider că șansele mele sunt mai bune pentru a obține un scor care să îmi dea posibilitatea să intru în turul doi și apoi să atac bineînțeles câștigarea alegerilor prezidențiale.

Mediafax: Și atunci considerați că este un scenariu valid cel despre care vorbeați mai devreme și anume o înțelegere între actualul președinte și Viorica Dăncilă sau pur și simplu nu a fost bine sfătuită? Cum vedeți lucrurile dacă spuneți că nu are nici o șansă?

Călin Popescu Tăriceanu: Eu sper împotriva semnelor care se arată ca acest lucru să nu fie adevărat, dar rămâne să vedem pe parcurs și să verificăm cum evoluează lucrurile. Sunt lucruri care m-au pus și pe mine pe gânduri, faptul că de exemplu nu am fost consultat în privința desemnării comisarului european, dar în schimb președintele a fost consultat, cu toate că președintele nu are nici un rol în desemnare, nici președintele senatului nu are vreun rol în desemnare, dar ca partener mi s-ar fi părut normal, un gest nu de curtoazie, aici e o chestiune dacă vreți de bună funcționare și de consolidare a unei încredere care trebuie să funcționeze între parteneri. Cam aici e problema.

“Mihai Tudose m-a solicitat să îi dau un sprijin și i-am spus<>”

Mediafax: Revenind la PRO România, cum catalogați declarațiile lui Mihai Tudose, au început atacurile înainte de să ajungeți într-o alianță, spuneți că aveți prea multe portofolii pentru ALDE și nu sunteți pețitor pentru PRO România.

Călin Popescu Tăriceanu: Domnul Tudose, în primul rând că în loc să se informeze de ce apare prin presă, putea să se informeze direct de la sursă, nu de la mine, ci de la colegul domniei sale Victor Ponta, în al doilea rând Mihai Tudose are o veche nemulțumire care datează de la începutul anului 2018, cânt președintele PSD-ului de atunci a hotărât înlocuirea lui ca prim ministru și Mihai Tudose m-a solicitat să îi dau un sprijin și i-am spus „dragă Mihai, eu nu particip la jocurile de putere din PSD, nu vreau să mă bag în aceste chestiuni, reglați-vă problema în interior, nu căuta sprijin la mine în afara partidului, partidul care te-a nominalizat trebuie să fie cel care te susține sau ba”. Personal așa îl înțeleg, dar sigur că politic cred că vrea și el să se bage în seamă.

Mediafax: Făcând o evaluare a programului de guvernare, unde credeți că nu au mai funcționat lucrurile?

Călin Popescu Tăriceanu: Păi lucrurile nu funcționează de ceva vreme datorită unei slabe capacității politice și administrative a celor care sunt chemați să ia decizii, să știți că un guvern nu este… sau ședința de guvern nu este un fel de altă ședință de Parlament într-un format restrâns, numai cu 25 de membri, la guvern lucrurile funcționează în felul următor, se hotărăște, se decide, asta face ședința de guvern, dar trebuie să ai marfă, trebuie să ai propuneri de hotărâre de guvern, trebuie să ai propuneri de legi, trebuie să ai propuneri de ordonanțe de urgență care să rezolve, să desfacă ghemurile încâlcite în administrație, în multe din problemele cu care ne confruntăm. Vedem că lumea se plânge de birocrație, de disfuncționalități, sistemele publice funcționează defectuos, sănătate, învățământul, lucrurile astea nu poți să stai și să le privești așa și să vezi cum trece încet prin fața ta ca o căruță cum defilează problematica în timp ce oamenii de pe margine își blamează nemulțumirile și de multe ori spun și lucrurile concrete, deci toate problemele astea trebuie abordate. Să știți că cei care gândesc că timpul rezolvă de la sine fac o mare greșeală, timpul nu face decât să agraveze probleme și suntem în momentul de față confruntați cu o serie de situații la care nu poți să mai dai niște explicații care să fie credibile, ce poți să spui după peste doi ani jumătate că nici un proiect major de infrastructură nu a pornit? Eu nu știu ce să spun.

“Dai bani pentru funcționarea serviciilor și tai de la învățământ, tai de la investiții, fonduri europene cercetare, nu cred că a scăpat vreun minister fără tăieri. Politic dă prost”

Mediafax: În context, cu Eugen Teodorovici ați vorbit despre rectificare?

Călin Popescu Tăriceanu: Da am vorbit, rectificarea să știți că așa pe cifre tehnic ok se închide, cum se închide? Păi tăiem de la ăia, nu știu ce, dăm la alți. Politic mie mi se pare și greșit, dai bani pentru funcționarea serviciilor și tai de la învățământ, tai de la investiții, fonduri europene cercetare, nu cred că a scăpat vreun Minister fără tăieri. Politic dă prost, nu știu ce o să spună cetățenii despre o astfel de rectificare, dar până la urmă nu e numai problema ministrului de Finanțe pentru că el nu poate să decidă mersul politic al guvernului, el poate să încerce niște pansamente să pună, dar dacă problema e mult mai amplă, dacă toată rana, de exemplu, sângerează e complicat, câte odată mai trebuie să faci și niște operații. Operațiile astea sigur că trebuie făcute în general în primii doi ani de guvernare, nu te trezești cu trei luni înainte de o scadență electorală majoră că nu ai bani și ce faci, ar trebui să pui niște taxe? Păi cum să pui niște taxe că nu e popular, le pui la anul, păi nici la anul nu e bine că avem la anul două scadențe electorale, dar treaba asta nu este decât reflectarea unui fapt, un buget construit pe baze științifico - fantastice, nu poate să ducă decât la un rezultat de fiasco în momentul acela la scadență și cam aici suntem.

Mediafax: Pe 20 august veți anunța ce decizie luați legați de rămânerea sau plecare de la guvernare.

Călin Popescu Tăriceanu: Nu cred că anunțăm pe 20 august pentru că în primul rând trebuie să fac o consultare cu colegii mei în forurile statutare, deci vom convoca cred că în primele zile ale lui septembrie delegația permanentă să hotărâm, Eu nu vreau să aibă doamna prim ministru impresia că stă cu spatele la zid, nu e asta ideea, eu încerc să ofer, să întind o mână și să spun „cam așa trebuie” și le spun și colegilor din PSD „treziți-vă că suntem în ceasul al doisprezecelea, hai să facem ceva”. Interesul nu este să… e foarte simplu să spui <>, dar eu încerc înainte de asta să le explic cum ar trebui să facem și sunt mulți de la PSD care înțeleg și ei și văd aceste realități și cred că vor trebui să ia o decizie care să fie în acest sens.

Mediafax: Vă mulțumesc.