INTERVIU Tata de copil mort in Colectiv, la 5 ani dupa tragedie: "In orice stat normal, Piedone trebuia sa fie de mult la puscarie"

Marius Hogea, tatal lui Alexandru, una dintre cele 64 de victime ale tragediei de la clubul Colectiv, a povestit intr-un interviu acordat chiar in ziua in care Alexandru ar fi implinit 24 de ani, cum arata viata familiei sale, ce s-a schimbat in tara dupa aproape cinci ani de la tragedia care i-a rapit fiul, care este situatia dosarului Colectiv, chinurile prin care a fost nevoit sa treaca si care sunt sperantele pe care le are.