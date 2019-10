INTERVIU/Valeria Racila van Groningen: Suntem in circuitul maratoanelor, avem anual crestere de 25% la alergatori straini

Fosta campioană olimpică la canotaj Valeria Răcilă van Groningen, care ocupă funcţia de preşedintă a Bucharest Running Club, organizatorul Maratonului Internaţional Bucureşti, a declarat într-un interviu, acordat AGERPRES, că România a intrat prin această competiţie în circuitul sportiv mondial şi că numărul alergătorilor străini care vizitează ţara creşte la fiecare ediţie cu 25 de procente. Ca noutate a ediţiei a 12-a a Maratonului Internaţional Bucureşti, care va avea loc la 12-13 octombrie, Valeria Răcilă van Groningen a menţionat includerea competiţiei pe lista seriei de evenimente de calificare la Campionatul Mondial de Maraton 40+. Preşedinta BRC s-a arătat încântată de faptul că recordul de traseu înregistrat la Maratonul Bucureşti se încadrează în primele 10 rezultate ale Maratonului de la Berlin, unde anul trecut s-a înregistrat recordul mondial pe distanţa de 42,195 km, ceea ce înseamnă că traseul de la Bucureşti este unul rapid. Referitor la amploarea pe care cursele de alergare au luat-o în ultima perioadă, Valeria Răcilă van Groningen a spus că bucureştenii par să fi înţeles ce înseamnă un stil de viaţă activ şi că sunt din ce în ce mai puţini nemulţumiţi de faptul că traficul rutier este perturbat pe perioada curselor. Redăm integral interviul acordat de Valeria Răcilă van Groningen pentru AGERPRES: AGERPRES: Care sunt noutăţile pe care le aduce ediţia din acest an a Maratonului Internaţional Bucureşti? Valeria Răcilă van Groningen: Am ajuns la cea de-a 12-a ediţie a Maratonului Bucureşti şi avem o serie de noutăţi. În primul rând, Sport Expo, care cuprinde spaţiul pentru înscrieri şi ridicări de kituri de participare, precum şi zona de expozanţi, se va mută într-o locaţie mai generoasă, şi anume în incinta Bucureşti Mall. Totodată, durata de desfăşurare a fost extinsă cu o zi, astfel încât oricine să poată ajunge în timp util. Această măsură se aliniază celorlalte evenimente din străinătate, unde Sport Expo este un eveniment de sine stătător, unde alergătorii se înscriu sau îşi ridică kitul de participare şi socializează. Mai mult, la ediţia din acest an Sport Expo reuneşte peste 30 de expozanţi de echipamente de alergare, servicii de wellness sau nutritive. O altă noutate ar fi includerea Maratonului Bucureşti pe lista selectă a seriei de evenimente de calificare la Campionatul Mondial de Maraton 40+ - "AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings" şi, implicit, va purta certificarea "AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier". Această serie cuprinde puţin peste 100 de maratoane din întreagă lume, şi la acest capitol noutatea ar fi că sezonul 2019-2020 începe pe 13 octombrie, dată la care va avea loc Maratonul Bucureşti, şi se încheie pe 11 octombrie 2020, dată la care va avea loc Maratonul Bucureşti. Altfel spus, ne revine plăcerea de a deschide şi închide balul. Avem şi anul acest Workshop-ul Eat.Train.Run, care a ajuns la cea de-a treia ediţie şi este dedicat oamenilor care ne inspiră şi poveştile lor extraordinare. Acum îi vom avea invitaţi pe Tibi Uşeriu, Gabi Szabo, Alexandru Găvan şi Paul Georgescu. AGERPRES: Ce puteţi spune despre traseu, se păstrează acelaşi traseu de anul trecut? Valeria Răcilă van Groningen: Traseul stradal este asemănător cu cel de anul trecut, cu excepţia unui segment care este supus unor lucrări de infrastructură de pe bulevardul Decebal şi din acest motiv, traseul a fost completat cu Calea 13 Septembrie, Şoseaua Panduri şi Bulevardul Tudor Vladimirescu. AGERPRES: Care este stadiul înscrierilor la curse, care sunt cele mai căutate? Valeria Răcilă van Groningen: Nu aş putea să va dau o situaţie în acest moment, deoarece încă au loc înscrieri. Vă pot spune însă că aşteptăm aproximativ 20.000 de alergători la această ediţie. Cea mai de succes cursă este reprezentată de cursa de 10 km, urmată de Cursa Copiilor şi de cea a Adolescenţilor. AGERPRES: Bucureştiul a intrat oarecum în circuitul turistic/sportiv al maratoanelor internaţionale, sunt din ce în ce mai mulţi străini care vin să alerge această cursă. Aveţi o statistică a numărului acestora? Este în creştere? Valeria Răcilă van Groningen: Bucureştiul a intrat, categoric, în circuitul sportiv al maratoanelor. În ceea ce priveşte numărul alergătorilor străini, este o creştere de 25%, de la ediţie la ediţie. Alergătorii din străinătate participă la eveniment deoarece traseul este mai uşor faţă de alte capitale şi primesc un tricou tehnic în kitul de participare. Cei mai mulţi vin în grupuri de 30-50 de alergători, şi aici amintesc de ţări precum Olanda, Marea Britanie, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Grecia, Israel. AGERPRES: Aveţi o strategie de promovare a Maratonului Bucureşti în rândul acestor alergători? Care este modalitatea prin care ei îşi fac rezervările? Valeria Răcilă van Groningen: Participăm la multe dintre evenimentele internaţionale de profil din Europa, precum şi la conferinţele organizate de către AIMS, IAAF şi European Athletics. Nu avem un sistem de rezervare, dar există câteva hoteluri şi agenţii de turism sport friendly. AGERPRES: Ţineţi cont şi de reacţiile/criticile participanţilor atunci când pregătiţi o nouă ediţie? Valeria Răcilă van Groningen: Cu siguranţă, încă de la început am ţinut să avem o relaţie bună cu alergătorii noştri, aceştia putând să-şi exprime opiniile, aprecierile sau nemulţumirile pe paginile BRC de social media şi pe email. La sfârşitul fiecărui eveniment organizăm, şi aici mă refer la echipa Bucharest Running Club, o întâlnire în care analizăm feedback-urile pe care le primim, precum şi pe cele din echipă. Numai în acest fel putem îmbunătăţi evenimentul. AGERPRES: Ce le transmiteţi bucureştenilor, pentru că sunt două categorii de oamenii care se exprimă în spaţiul public cu privire la competiţiile pe care le organizaţi, unii care laudă iniţiativele şi consideră că mişcarea este benefică şi alţii care sunt nemulţumiţi de faptul că circulaţia este închisă? Valeria Răcilă van Groningen: În primul rând le mulţumim pentru aprecieri, după cum vedeţi sunt din ce în ce mai multe evenimente mai mici de profil în fiecare sfârşit de săptămâna, ceea ce denotă faptul că bucureştenii au înţeles cât de important este stilul de viaţă activ. Cât priveşte numărul celor nemulţumiţi de restricţiile de trafic, este într-o continuă scădere şi cred că acest lucru se datorează unei comunicări mai bune către media şi social media precum şi parteneriatelor cu Waze şi TomTom prin care bucureştenii şi conducătorii auto, în general, sunt avertizaţi asupra faptului că circulaţia este oprită pe traseul competiţiilor. AGERPRES: Ce ne puteţi spune despre atleţii de elită care vor fi prezenţi la ediţia din acest an? A început Bucureştiul să devină căutat de alergătorii de elită? Valeria Răcilă van Groningen: Încă nu avem lineup-ul final al alergătorilor de elită, urmează să-l definitivăm în scurt timp. Dar cu bucurie mărturisesc faptul că recordul de traseu înregistrat la Maratonul Bucureşti se încadrează în primele 10 rezultate ale Maratonului de la Berlin, ceea ce cred eu că nu e puţin lucru, având în vedere că Berlinul e una dintre cursele rapide, şi unde s-a înregistrat recordul mondial. În ceea ce-i priveşte pe atleţii de elită, certificările internaţionale pe care le-am obţinut pentru Maratonul Bucureşti ne ajută să fim în radarul cât mai multor manageri ai alergătorilor de elită. AGERPRES: Sunt din ce în ce mai mulţi sportivi sau foşti sportivi care se implică în diverse cauze umanitare pe care le susţineţi, credeţi că atleţii ar trebui să fie un exemplu pentru oamenii de rând? Valeria Răcilă van Groningen: Sportivii sunt inspiraţionali, sunt modele pentru cei mai mulţi dintre noi şi mai ales cunosc foarte bine ceea ce înseamnă anduranţa. De multe ori, cauzele presupun sprijin pentru persoane aflate în momente dificile şi cine ştie mai bine decât un sportiv ce înseamnă rezistenţa. Dar să ştiţi că şi parteneriatele pe care le avem cu COSR şi Federaţia Română de Atletism au facilitat implicarea sportivilor în susţinerea acestor cauze. AGERPRES: Aţi ajuns cu Maratonul Internaţional Bucureşti la nivelul Bronze Label acordat de IAAF şi cred că ambiţia sportivă vă determină să vreţi mai mult, care este ţelul dumneavoastră, unde urmăriţi să duceţi această competiţie? Valeria Răcilă van Groningen: Este destul de dificil de îndeplinit să treci de la Bronze la Silver, Gold, Platinum Label. În această discuţie intervin mai mulţi factori, cum ar fi atragerea unor atleţi de elită de un anumit calibru, diversitatea atleţilor de elită, numărul spectatorilor. De la 1 ianuarie 2019, îndeplinirea criteriilor de a deveni IAAF Certified Label este tot mai riguroasă, scopul nostru este să păstrăm această certificare cât mai mult. AGERPRES: Care este relaţia cu autorităţile din Bucureşti, ce ar trebui îmbunătăţit pentru că Maratonul Bucureşti să crească? Valeria Răcilă van Groningen: Avem o relaţie foarte bună în acest sens, încă de la început, am primit sprijin din partea instituţiilor de fiecare dată, astfel încât Maratonul Bucureşti să poată evolua. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)