Interviu: Victor Ponta (PRO Romania) - PRO Romania crede ca locul nostru este si trebuie sa ramana in Europa si sper ca tot mai multi romani sa aiba incredere in noi si sa ne sustina“

Liderul PRO România,deschide lista partidului pentru alegerile europarlamentare din dorinţa de a legitima întreaga listă de candidaţi şi de a atrage voturile celor care-l susţin. În al doilea rând, a explicat Ponta, „am curaj să mă pun locul 1 pe listă, în timp ce cei laşi, fricoşi se ascund după alţii. Îmi asum şi rezultatul bun care sper că va fi, îmi asum şi rezultatul slab dacă va fi”. În cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanţa, a vorbit despre importanţa votului din 26 mai 2019, precum şi despre vulnerabilităţile Uniunii Europene.Actualul model european este departe de a fi unul perfect, dar este, cu siguranţă, singura şansă pe care România o are pentru a se dezvolta şi a schimba în bine viaţa cetăţenilor săi. Din păcate, sunt oameni în România care vor să ne scoată din Uniunea Europeană. Sunt cei care fac propagandă zi de zi folosind milioane de euro din bani publici pentru a-i minţi pe români că străinii le otrăvesc legumele sau că vor să le fure bogăţiile ţării. Iar cea mai bună dovadă a acestor intenţii le-aţi avut chiar săptămâna trecută, când, în acelaşi timp cu summitul european de la Sibiu la care au participat cei mai importanţi lideri europeni, Liviu Dragnea a organizat un mare miting la Iaşi împotriva Europei şi a valorilor sale.România a fost acum 12 ani, în proporţie de 99,99% în favoarea Uniunii Europene. Şi acum vedem că există un discurs anti-european foarte agresiv finanţat cu zeci de milioane de euro care încearcă să distanţeze prin minciuni şi manipulări o societate profund europeană de tot ce înseamnă UE. De aceea, mi-aş dori să existe o mai mare atenţie din partea oficialilor europeni asupra acestei probleme extrem de grave, care tinde să devină un curent în tot mai multe state europene. PRO România va continua să lupte pentru a păstra ţara noastră în Uniunea Europeană şi pentru a le explica oamenilor că putem să ne îndeplinim obiectivele naţionale doar având prieteni şi aliaţi puternici în marile cancelarii occidentale care să ne sprijine şi să ne susţină proiectele de dezvoltare.Nu i-aş zice mit, i-aş zice minciună de-a dreptul. Pentru că asta este ce face Liviu Dragnea şi toţi trepăduşii din jurul său când spun că Europa este singurul vinovat pentru toate relele din România şi că străinii ne blochează şi nu ne lasă să ne dezvoltăm. Este cea mai penibilă scuză pentru modul catastrofal în care aceşti oameni au guvernat ţara şi care va lăsa în urmă o notă de plată extrem de dureroasă pentru fiecare român.Poate să vă spună şi comisarul european Corina Creţu de câte ori s-a rugat de Guvern să trimită proiecte la Bruxelles pentru a fi finanţate. Dacă nu avem spitale regionale, metrou, căi ferate şi autostrăzi moderne, nu este din cauza Europei, ci a incompetenţei şi corupţiei oamenilor promovaţi de Liviu Dragnea pe funcţii. Este păcat să vedem că în alte ţări europene pentru fiecare euro primit de la Uniunea Europeană există proiecte în valoare de 3 euro, în timp ce noi nu suntem în stare să facem nimic şi dăm înapoi miliarde şi miliarde de euro care ar fi putut fi folosite pentru dezvoltarea acestei ţări.Am fost foarte mult în ţară în aceste luni şi am rămas stupefiat să aud de la oameni că li s-a spus de la diverse autorităţi că nu mai sunt fonduri, în condiţiile în care noi nu am atras nici măcar un sfert din banii pe care i-am avut la dispoziţie.Pe 26 mai trebuie să punem stop delirului anti-european al lui Liviu Dragnea prin care face rău României. PRO România crede că locul nostru este şi trebuie să rămână în Europa şi sper ca tot mai mulţi români să aibă încredere în noi şi să ne susţină.Aş vrea să se gândească la faptul că pe 26 mai orice vot pentru Liviu Dragnea înseamnă că România va fi în afara UE şi că putem stinge lumina în ţară. Înseamnă izolare, corupţie şi incompetenţă. Şi mai înseamnă subdezvoltare prin pierderea banilor europeni necesari pentru a construi spitale, şcoli sau autostrăzi. Cu siguranţă, acest scenariu le-ar schimba în rău viaţa tuturor românilor.În acelaşi timp, un vot pentru PRO România înseamnă că vom rămâne alături de partenerii noştri europeni, dar şi o garanţie a competenţei în folosirea corectă a mecanismelor europene în favoarea românilor. Suntem un partid nou, dar avem oameni capabili, care au performat în cele mai înalte demnităţi europene- aşa cum este comisarul Corina Creţu şi pot reaşeza România pe direcţia bună. În acel moment, fiecare român va simţi mai bine şi mai direct avantajele şi beneficiile apartenenţei ţării noastre la Uniunea Europeană.Cât am fost premier, am înţeles că pentru a scoate România din criza în care ne aruncaseră guvernele lui Traian Băsescu singura şansă era să sprijin mediul de afaceri şi să fac din nou atractivă ţara noastră pentru investiţii. Am adoptat un Cod fiscal despre care toată lumea a spus că a fost unul bun, dar şi măsuri de relaxare fiscală şi facilităţi pentru firme care au dus la creştere economică, crearea de locuri de muncă şi crearea de noi investiţii cu capital străin şi autohton.Cheia acestor reuşite a fost predictibilitatea şi stabilitatea economică. Acest lucru s-a pierdut. Vedeţi cum acum se dau ordonanţe peste noapte care bulversează sectoare întregi ale economiei şi creează confuzie în rândul investitorilor. Nu mai există niciun fel de dialog cu mediul de afaceri şi partenerii sociali.Marionetele puse de Dragnea la Palatul Victoriei au distrus ideea că PSD ştie să guverneze şi vor arunca ţara în criză şi instabilitate. Din păcate, toate aceste costuri vor fi în final suportate tot de către români care vor plăti facturi mai mari, rate mai mari şi vor cumpăra alimente mai scumpe.Singura şansă ca să repunem România pe direcţia bună şi să refacem echilibrele macro-economice este ca după 26 mai să reuşim să schimbăm acest Guvern incompetent. De aceea, un vot pentru PRO România înseamnă şi un vot pentru readucerea competenţei în administrarea treburilor ţării.