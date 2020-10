INTERVIU Vlad Voiculescu, la 5 ani de la tragedia care a schimbat Romania: "Dupa Colectiv, a existat un fenomen care ne-a pus pe harta lumii"

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii in guvernul tehnocrat si actual viceprimar al Capitalei, povesteste, intr-un interviu pentru Ziare.com, ce s-a schimbat in Romania si in sistemul de sanatate in cei cinci ani care au trecut de la incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti, in urma caruia au murit 64 de persoane, iar problemele institutiilor publice au iesit la suprafata.