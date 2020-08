INTERVIURI EXCLUSIVE Patriarhia Romana, președintele Academiei Romane și ierarhi din Sfantul Sinod, despre planul Guvernului de a elimina notele la Religie

Ludovic Orban are asigurată, deja, intrarea în cărțile de istorie ale românilor! Este primul premier care a picat o moțiune de cenzură cu un scor record, 261 de voturi, apoi a fost reinstalat premier de către aceiași parlamentari care l-au demis și riscă să fie detronat, din nou, tot de aceiași oameni, printr-o nouă moțiune care a fost depusă.

Însă, Orban poate intra și în istoria învățământului românesc. Din nou, nu prin ceva pozitiv. Premierul PNL a decis să taie creșterea salarială legală a profesorilor, fiind prins cu minciuna: la asumarea răspunderii guvernamentale a bugetului pe 2020, Orban anunța că majorarea salariilor din învățământ este prinsă în lege, însă, adevărul s-a văzut pe 14 august când, la rectificarea bugetară, s-a constatat că liberalii nu aveau de gând să majoreze salariile, banii nefiind alocați încă din decembrie, de la asumarea în Parlament. Acum, după ce a lichidat salariile dascălilor, premierul liberal mai pune la cale o mutare care are bătaie pe termen lung: se ia în calcul eliminarea notelor de la disciplina Religie. Adevăratul obiectiv este, însă, ca în câțiva ani Religia să fie eliminată cu totul din programa școlara.

STIRIPESURSE.RO a demarat un proiect jurnalistic prin care s-a încercat o poziționare a celor mai importante figuri ale vieții cultural-educaționale din România. Într-un prim episod, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a vorbit despre planul prin care guvernul PNL vrea eliminarea studierii Limbii Latine în ciclul gimnazial.

În cel de-al doilea episod, Patriarhia Română a răspuns la întrebările referitoare la decizia aceluiași guvern liberal de a elimina notele de la Religie. Alături de Patriarhia Română, Academia Română, prin vocea președintelui său, Ioan-Aurel Pop, ia poziție față de intenția declarată a cabinetului Orban. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai Sfântului Sinod, clerici cu însemnătate uriașă academică și socială, vorbesc și ei despre planurile de la Palatul Victoria.

Patriarhia Română a răspuns la întrebările STIRIPESURSE.RO legate de planurile prin care Guvernul vrea eliminarea notelor la Religie prin arhidiaconul Ionuț Mavrichi, consilier patriarhal și cadru didactic la Facultatea de Teologie. ”A inventa două sisteme de notare constituie o lezare discriminatorie a statutului acestor discipline școlare”, punctează Patriarhia Română prin consilierul patriarhal Ionuț Mavrichi.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciază Patriarhia Română această probabilitate luată în calcul de MEC?

Ionuț Mavrichi: Această variantă reprezintă doar una dintre cele patru variante propuse de către grupul de lucru al Ministerului Educației și Cercetării, iar ideea de a primi calificative în loc de note se bazează pe argumentul slab că disciplinele vizate (nu e vorba doar de religie) s-ar baza pe predispoziții native. Legea Educației naționale, Legea cultelor, și decizii ale CCR au recunoscut și inclus religia ca disciplină școlară parte a trunchiului comun. A inventa două sisteme de notare constituie o lezare discriminatorie a statutului acestor discipline școlare.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe crede Patriarhia Română că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

Ionuț Mavrichi: Notele de la Religie sunt după efortul și îndrăgirea obiectului de către elevi. Asta spune ceva despre această disciplină, și ceea ce este indicat este importanța ei în dezvoltarea spirituală a elevilor.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut asta?

Ionuț Mavrichi: Trebuie să ne întrebăm ce arată cu adevărat aceste cifre și să vedem cum au fost formulate întrebările. Religia este mai puțin importantă raportat la ce? Cred că cifrele cele mai importante nu sunt acestea, ci numărul mare de părinți (peste 93%, conform solicitărilor scrise și înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) care și-au exprimat dorința ca elevii să participe la ora de religie.

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

Ionuț Mavrichi: Faptul că religia este prezentă ca disciplină școlară în trunchiul comun nu reprezintă o favoare aparte acordată acestei discipline, ci o consecință directă a regimului libertăților și drepturilor fundamentale dintr-o democrație.”

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, una dintre cele mai puternice voci sociale și culturale ale țării, consideră, în interviul acordat pentru STIRIPESURSE.RO, că ”este un semn rău, un semn de degradare a corpului profesoral”, după ce Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un răspuns al părinților și profesorilor care au considerat, în proporție de 33%, respectiv 39%, că notele de la Religie pot fi eliminate

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciați această probabilitate luată în calcul de MEC?

Ioan-Aurel Pop: Mai întâi trebuie să vă spun că eu nu agreez ca o disciplină să se predea într-o oră pe săptămână sau în mai puțin. Sunt și materii cu 0,5 ore pe săptămână! Cum să poți preda, asculta, da câte cel puțin două note de elev, încheia medii corecte într-o singură o oră pe săptămână? Din păcate, nu am idee cum s-ar putea rezolva mai bine această chestiune în acest moment. Educația religioasă este, însă, absolut necesară, deopotrivă în familie și în școală. Știu că astăzi sunt multe forțe adverse ale acestor idei, pentru că au câștigat mult teren anumite curente anarhiste, „progresiste”, neomarxiste, atee, agnostice, dar sunt convins că, lăsate să înainteze în voie și să otrăvească mințile tinerilor, ele vor slăbi și chiar vor amenința esența umană.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe credeți că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

Ioan-Aurel Pop: Notele de la Religie ar fi trebuit să fie la fel de serioase ca la orice altă materie. Dar nu cred că este bine să păstrăm mediile de la Religie doar pentru că ele urcă mediile generale ale elevilor. Argumentul este fals și neonorant. Disciplina religie trebuie să existe și să se impună prin seriozitatea profesorilor care o predau, prin harul lor, prin misiunea lor. Religia, când se predă la școală, devine o disciplină școlară, dar trebuie să fiți de acord cu mine că ea este mai mult decât atât. Religia ar trebui să intre în mințile și inimile elevilor nu din teamă de note, ci din convingeri intime.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și părinții care au cerut asta?

Ioan-Aurel Pop: Din nou sunt mai mulți profesori decât părinți care nu văd importanța unei materii (în cazul de față a Religiei), ceea ce este un semn rău, un semn de degradare a corpului profesoral. Și nu este de mirare, fiindcă meseria de profesor, de educator, de dascăl este tot mai puțin apreciată în societate. În trecut, Domnul Profesor și Doamna Profesoară erau „cineva” în comunitate. În sate, nu atât primarul, cât preotul și cu dascălul se bucurau de respectul nețărmurit al oamenilor. Înainte de a se pronunța, cred că și profesorii și părinții de astăzi ar trebui să se gândească la valorile umane din colectivitate, la nevoia de virtuți în rândul copiilor și tinerilor, la smerenie și la ascultare. O societate fără reguli, cu oameni care nu știu să distingă binele de rău, care nu au nicio reținere în fața greșelilor, care nu-și înfrânează instinctele, care, în fine, nu cred în Dumnezeu, ajunge să fie o lume pierdută.

Cristi Șelaru: Ce credeți că este în mintea unui profesor, precum și a unui părinte, când afirmă asta?

Ioan-Aurel Pop: Nu cred că au prea multe în minte! De decenii întregi se lucrează la ștergerea memoriei individuale și colective, încât mintea unora a devenit tabula rasa, teren virgin, dornic să absoarbă ca un burete toate știrile, fără niciun discernământ, fără putere de selecție și de ierarhizare, fără capacitatea de a stabili ce este bine și ce este rău. În al doilea rând, mai sunt și interesele de moment, pedalarea pe minima rezistență, fuga de efort și de muncă, prejudecata că se poate deforma personalitatea copilului, prejudecata că acești copii trebuie să fie liberi să aleagă orice, inclusiv sexul, naționalitatea, genul, dar și credința!

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

Ioan-Aurel Pop: Eu nu vreau să cred acest lucru, dar cine știe! Pentru întărirea statutului Religiei în școală sunt convins că universitățile și Biserica (bisericile) trebuie să conlucreze și să aibă un singur scop, legat de calitatea orelor de Religie: pregătirea impecabilă a profesorilor de Religie, primirea ca studenți la această specialitate numai a celor dedicați, devotați, dăruiți cu talent pedagogic și pătrunși de credință. Calitatea de dascăl nu o are oricine, iar meseria (=misiunea) nu o poate îndeplini oricine. Copiii, elevii trebuie să simtă în dascăl forță de comunicare, competență, emoție, bunătate, deschidere spre dialog, încredere și bunătate. Astăzi, elevii nu mai pot să fie atrași prin severitate excesivă, amenințări, pedepse sau învățare mecanică. Disciplina Religie are nevoie (poate mai mult decât altele) de harul profesorului.”.

Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Irineu, membru de onoare, din 2010, al Academiei Române, are un mesaj abrupt pentru guvernanți, în interviul pentru STIRIPESURSE.RO: ”singurii care au scos Religia din şcoală au fost comuniştii şi cred că astăzi, la peste 30 de ani de democraţie, poporul român nu va mai urma un astfel de exemplu”.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciați, Înaltpreasfințite Irineu, această probabilitate luată în calcul de MEC?

ÎPS Irineu: De foarte multe ori am pus în discuţie şi am analizat această problemă cu responsabilii desemnaţi din Oltenia şi nu numai pentru ora de Religie. Răspunsul este unul cât se poate de lămuritor: "Credinţa în Dumnezeu nu se notează!". În orice fel de situaţie, profesorul de Religie trebuie să fie pregătit să facă mărturisire. El este cel care sădeşte în sufletul copilului dragostea de Dumnezeu. Prin urmare, dacă elevul ajunge să-L iubească şi să-L trăiască pe Dumnezeu, atunci este cu mult mai presus decât ce s-ar putea cântări într-o notă.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe credeți că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

ÎPS Irineu: Religia este o disciplină care se adresează în special sufletului. Este adevărat că în iconomia şcolară mediile sunt foarte importante, însă la ora de Religie vorbim despre un alt câştig: formarea duhovnicească a copiilor noştri. Acest lucru îl socotesc a fi de reală importanţă pentru ei şi, dacă doriţi, chiar mai important decât media finală a unui stagiu oarecare de pregătire.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut același lucru?

ÎPS Irineu: În urmă cu câţiva ani ora de Religie a trecut printr-un greu examen de evaluare. Atunci un procent de peste 90% dintre părinţi şi elevii majori au decis să susţină ora de Religie. Această evaluare a fost una probată efectiv prin cereri scrise la nivelul fiecărei instituţii şcolare. În momentul de faţă, la proba practică, ora de Religie ar avea cu siguranţă acelaşi statut.

Cristi Șelaru: Ce credeți că este în mintea unui profesor, precum și a unui părinte, când afirmă asta?

ÎPS Irineu: Există vari motive pentru cei care ocolesc ora de Religie. Cele mai mult nu sunt însă integral justificate. Există de asemenea şi numeroase minusuri pe care le recunoaştem şi pe care dorim sincer să le îndreptăm. Răspunsul nostru se regăseşte în mesajul autentic pe care îl transmite ora de Religie în formarea tinerelor generaţii. Dacă ne dorim cu adevărat un popor cu dragoste de Dumnezeu, de neam şi de ţară, atunci vom lupta negreşit pentru educaţia religios-morală a copiilor noştri.

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

ÎPS Irineu: Avem nădejde că nu vom ajunge într-o astfel de situaţie. Singurii care au scos Religia din şcoală au fost comuniştii şi cred că astăzi, la peste 30 de ani de democraţie, poporul român nu va mai urma un astfel de exemplu.”

Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Casian, fost coordonator al învăţământului teologic din Patriarhia Română, transmite Guvernului României și Ministerului Educației și Cercetării, în interviul pentru STIRIPESURSE.RO, că ”Religia nu-i moft și invenție, ci dar ceresc”, iar orice mutații pripite ”nu fac totdeauna bine”.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciați, Înaltpreasfințite Casian, această probabilitate luată în calcul de MEC?

ÎPS Casian: Mutațiile cam pripite, ritmic și alert propuse, în domeniul atât de gingaș al educației, mai ales acum, în pandemie, nu fac totdeauna bine. Dimpotrivă! Sfatul înțelepților, experiența dovedită în rezultate notabile, răspunsurile concrete, constructive și benefice la provocările contemporane ar fi o soluție echilibrată și bună. Dar valul este val!

Și religia, ca obiect de studiu în școli, trece prin aceleași „furci caudine”, dar de fiecare dată, prin adevăr, bună credință, mult dialog și flexibilitate, fără a afecta esențialul, ajută. Religia n-ar avea sensul, ca propunere școlară în educație, dacă n-ar aduce un aer proaspăt spiritual, cultural, social-filantropic și de mai bună cunoaștere a tezaurului creștin, cu efecte majore în istoria și civilizația românilor, parte vie a realității europene.

Concret, datele problemei, atât cele de bun simț cât și cele legale, bisericești și statale, sunt convergente și, prin urmare, trebuie lăsate așa cum sunt. Nota este notă și, mai ales, dacă este bună, pentru că și sufletele tinerilor sunt bune. Cui strică?

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe credeți că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

ÎPS Casian: Nu credem că trebuie văzute lucrurile așa. Elevii țin la suflet și la propunerile însuflețitoare. Au mare dorință în acest sens. O notă mare este o bucurie mare pentru ei, pentru părinți, pentru profesori.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut asta?

ÎPS Casian: Aproape 99,5% dintre români, așa cum suntem noi, cu bune și cu mai puțin bune, credem că Dumnezeu ne iubește. Și noi Îl iubim, chiar dacă, fără voie, Îl supărăm. Nici pe propriii părinți nu-i iubim prin sondaje, din fericire! Dar de negat, nu-i negăm! Sunt situații în care diminuăm aprecierile, fără să observăm urmările.

Nu cred în sondajul privind importanța orei de religie, comparativ cu alte ore, deoarece religia nu concurează în școală, ci integrează, într-o realitate lăuntrică, izbăvitoare, iertătoare, binefăcătoare, pacificatoare, fraternă, pașnică. Așa trebuie văzute, interpretate și predate noțiunile la ora de religie. Pe moment, mulțumim lui Dumnezeu pentru receptivitatea pozitivă a părinților și elevilor (tinerilor) ca și dascălilor școlii românești, privitor la scopul spiritual-educațional al orei de religie în familie, în școală, în lume!

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

ÎPS Casian: Exemplele negative, cu efecte nu deloc pozitive în viața oamenilor, de exemplu în comunism, când s-a impus forțat separarea agresivă între Dumnezeu și om, cu urmările dezastruoase în dictatură, nu mai au nici actualitate și nici utilitate, într-o etapă a evoluției, sperăm, democratică, dar și spirituală a lumii, tot mai afectată de secularism, globalizare forțată și boli necruțătoare.

Religia nu-i moft și invenție, ci dar ceresc, pentru om, făptura lui Dumnezeu și nu opera hazardului. Omul, arată Părintele Stăniloae, este persoană în permanent dialog cu Dumnezeu. De aici să reluăm și dialogul social și educațional.”

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, una dintre personalitățile cu cea mai mare vizibilitate, mai ales în ultimele luni, între ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, consideră că scopul Guvernului Orban prin eliminarea notelor pentru Religie ar fi creare ”unui om nou fără conduită morală”.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciază Patriarhia Română această probabilitate luată în calcul de MEC?

ÎPS Teodosie: Sunt convins că autoritățile vor rezona cu recentul punct de vedere al Academiei Române, care a reiterat că ora de religie pare mai degrabă tolerată în noile programe decât așezată la locul care i se cuvine.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe crede Patriarhia Română că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

ÎPS Teodosie: Nădăjduiesc într-o reevaluare a importanței orei de religie în procesul de educare a copiilor noștri, întrucât se știe bine că religia (și în general credința) are un rol esențial în formarea caracterului. Toți dorim să avem oameni de calitate în societate, dar aceasta presupune a avea oameni de caracter.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut asta?

ÎPS Teodosie: Este foarte important ca autoritățile să nu minimizeze rolul formator pe care religia îl poartă. Este suficient faptul că s-a permis celor ce nu doresc, să nu urmeze ora de religie. A fost surprinzător faptul că cei ce o doresc trebuie să ceară studierea religiei, un fel de tratament discriminator aș zice față de alte discipline, pe care nu le cer tutorii sau tinerii.

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

ÎPS Teodosie: Ar fi o greșeală marginalizarea orei de religie, pentru că aceasta ar demonstra că se urmărește un om nou fără conduită morală, fără legătură cu divinitatea sau fără o cultură generală asupra fenomenului religios. Aceasta ar aduce atingere construirii unei societăți sănătoase din punct de vedere spiritual, cum iarăși spune Academia Română, că s-ar afecta formarea culturală, morală și profesională a tinerilor români. Și nu cred că ar fi înțelept să se întâmple așa.”

Unul dintre cei mai tineri ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Ignatie al Hușilor, școlit în străinătate și fost fost arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, așadar unul dintre clericii care au văzut ce se întâmplă în Occident, spune, în interviul pentru STIRIPESURSE.RO, că ”fără nevoile spirituale, suntem niște vite furajate”.

”Cristi Șelaru: Orele de Religie vor rămâne obligatorii, dar elevii nu vor mai primi note. Cum apreciază Patriarhia Română această probabilitate luată în calcul de MEC?

PS Ignatie: Consider ca acest mod de raportare la Orele de Religie face parte din ceea ce generic numea un filosof catolic vienez “deșcolarizarea societății”. Adică, sistemul se dovedește a fi ineficient și, prin urmare, nu are capacitatea intrinsecă de a forma cu adevărat oameni. Religia, ca disciplină școlară, este printre singurele discipline care are drept ADN metodic transmiterea unui mod de a fi, a unei perspective asupra vieții, care implică schimbarea etică a omului. Celălalte discipline pun accentul pe a învăța, pe asimilarea externă de cunoștințe, de altfel necesare, dar fără vreun impact concret existențial asupra omului. Astfel, prin această eventuală decizie se instaurează bătălia între a transmite și a cunoaște, relativizând orele de religie, care, ca orice altă disciplină poate fi eliminată din trunchiul comun. Ca s-o spun mai abrupt, se pregătește o eventuală catapultare a acesteia dintre disciplinele obligatorii, ceea ce este în mod evident o discriminare.

Cristi Șelaru: Se știe că notele de la Religie urcau mediile elevilor. Ce consecințe crede Preasfințitul Ignatie că va avea eliminarea notării la orele de Religie?

PS Ignatie: Nu cred ca rolul notelor de la Religie este ca ele să umfle artificial mediile elevilor. Asta ar însemna o autosinucidere a acestei discipline. Rolul ei este de a transmite un conținut spiritual elevilor. Dacă va fi eliminată notarea la orele de Religie, consecințele vor fi inevitabile: un dispreț și o periferizare “oficială” a acestora din programa școlară, transformându-le într-un apendice, care poate fi oricând extirpat.

Cristi Șelaru: Aproape 39% dintre profesori și peste 33% dintre părinți susțin că Religia este mai puțin importantă, conform MEC, în urma publicării rezultatului unui chestionar online. Ce mesaj aveți pentru profesorii și pentru părinții care au cerut asta?

PS Ignatie: Mesajul meu este unul extrem de simplu: dacă dimensiunea spirituală este irelevantă pentru elevi, atunci nu ne rămâne decât să ne degradăm la statutul de ființe reduse la instinctele primare: a mânca și a ne reproduce. Sau într-o exprimare mai plastică, fără nevoile spirituale, suntem niște vite furajate.

Cristi Șelaru: Considerați că, într-un viitor apropiat, există posibilitatea eliminării Religiei din curricula școlară?

PS Ignatie: Într-o societate în care totul devine relativ, nu este exclus ca orele de Religie să fie în mod natural extirpate. Această tendință face parte din procesul de “detradiționalizare a societății.”.

Expertul OSCE în România pentru libertăți religioase, Cătălin Raiu, cadru didactic universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, trage un mare semnal de alarmă și avertizează că ignorarea predării religiei în școală, care duce la analfabetism religios, este ”una dintre principalele surse ale urii religioase, tensionării relațiilor dintre comunitățile religioase și chiar drept un atentat la adresa securității naționale și europene”.

„Educația religioasă nu va dispărea în România atât timp cât țara noastră se menține în cadrul exigențelor democratice ale libertății religioase și își fundamentează politicile publice în general, cele educaționale în particular în principiul libertății religioase. Pe scurt, spun tratatele și standardele internaționale, libertatea religioasă se exercită inclusiv prin educație religioasă. Este obligația statului să faciliteze cetățenilor exercitarea libertății religioase și, pe cale de consecință, accesul la educație religioasă.

OSCE, ca si Departamentul de Stat al SUA sau Comisia Europeană identifică ANALFABETISMUL RELIGIOS, adică lipsa unui ABC minimal în privința cunoașterii religiei, drept una dintre principalele surse ale urii religioase, tensionării relațiilor dintre comunitățile religioase și chiar drept un atentat la adresa securității naționale și europene. În acest context, în care Europa și USA își cresc capacitatea de a alfabetiza religios societatea și decidenții politici, cred că România trebuie și e să se alăture acestor eforturi, nu să șubrezească educația religioasă.”, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, Cătălin Raiu.