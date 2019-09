Intortocheata si ipocrita strategie a Guvernului PSD in cazul Kovesi. Zi decisiva la Bruxelles

Lucrurile s-ar putea simplifica, joi, in ceea ce priveste conducerea viitorului Parchet European, dupa o perioada de blocaj cauzat in principal de campania coordonata de Guvernul PSD de a o impiedica cu orice efort pe Laura Codruta Kovesi sa ajunga in inalta functie europeana, pentru care a fost selectata de o comisie de experti si de alte doua comisii ale Parlamentului European.