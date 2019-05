Intoxicata cu mercur, Doina Pana banuiește o mana criminala și povestește cazul

Vicepreședintele PSD Doina Pană a relatat cum a aflat în 2017-2018 că este intoxicată cu mercur după ce a plecat din funcția de ministru al Pădurilor în cabinetul Mihai Tudose. Fostul ministru a sugerat că bănuiește că a fost otrăvită intenționat.

"Eram ministru al Pădurilor în Guvernul Tudose, în 2017. Pe la sfârşitul lui noiembrie, am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, am aflat că aveam probleme foarte mari cu inima. Am urmat tratament şi, cu toate astea, mă simţeam tot mai rău. Pentru că epuizasem toate analizele specifice, am fost trimisă într-un final să fac şi o analiză toxicologică. În 15 ianuarie 2018, din analiza pentru metale grele, a reieşit intoxicaţie cu mercur în concentraţie mare. Pentru că îmi depusesem demisia, dat fiind faptul că mă simţeam foarte rău, încă din 3 ianuarie, n-am putut pleca până în 29 ianuarie pentru că nu a semnat preşedintele Iohannis, am depus plângere la poliţie abia la începutul lunii februarie. N-am făcut plângerea cât eram încă ministru pentru că, în caz că se afla, ar fi dăunat imaginii României. Vă daţi seama, ministru în guvernul României otrăvit", a spus Doina Pană la Antena 3.

Întrebată dacă bănuieşte pe cineva, Doina Pană a indicat mafia din industria lemnului:

„Vă daţi seama că eu eram ministru la Păduri, eu luasem încă din 2014 mai multe măsuri, încât de la 8,8 milioane mc cât se tăiau ilegal pe an, s-a ajuns la 0,4 milioane mc/an. Vă daţi seama cam ce prejudicii financiare am generat pentru cei care se ocupau cu tăierile ilegale de arbori?".