Intoxicatia cu apa poate fi fatala

Cand spunem intoxicatie, automat ne gandim la ceva toxic, daunator. In niciun caz, nu ne-am putea gandi la apa. Ei bine, chiar si in cazul apei, zicala "ce-i prea mult strica" este perfect valabila -acest lichid indispensabil vietii ne poate fi fatal, ingerat in cantitati prea mari. Intoxicatia cu apa este una dintre cele mai rare intoxicatii, dar poate duce la deces.