Intr-o zi soacra se hotaraste sa-si testeze cei 3 gineri. Asa ca se arunca intr-o fantana…

Primul ginere o vede si se duce repede si o salveaza. A doua zi acesta gaseste in fata casei o Dacie cu un biletel: „Cu drag, mama soacra.”

Dupa o vreme se arunca iar soacra in fantana si o vede cel de-al doilea ginere si o salveaza si el. Si ca drept rasplata acesta gaseste a doua zi un Matiz in fata casei cu acelasi biletel.

Hotarata sa faca si ultima proba, soacra se arunca iar in fantana asteptand sa fie salvata de cel de-al 3-lea ginere… Acesta in schimb se gandeste asa: daca primului i-a dat o Dacie… al 2-lea a primit un Matiz, inseamna ca mie o sa-mi dea o bicicleta, cel mult… Ia mai bine las-o naibii sa moara…

A doua zi de dimineata se trezeste cel de-al treilea ginere cu un Ferrari ultimul model la poarta insotit de un biletel pe care scria: „Cu drag, tata socru…”

