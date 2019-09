Intr-un caiet de lucru pentru elevii de clasa a VII- a se regaseste un exercitiu care a starnit polemici pe internet. Iata despre ce este vorba

Exercitiu destinat elevilor de clasa a VII a google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un exercitiu dintr-un caiet de lucru destinat elevilor de clasa a VII-a a devenit viral pe internet si a atras criticile parintilor nemultumiti de faptul ca astrologia a ajuns sa fie folosita in manualele scolare. Fotografia cu enuntul in cauza a fost postata pe de Liga Studentilor Iasi si a fost distribuita de sute de utilizatori. Scade numarul copiilor care sunt inscrisi in sistemul public de invatamant iesean Potrivit exercitiului din caietul auxiliar, elevii trebuie sa aleaga zodia in care se incadreaza Mircea cel Batran si Baiazid, pe baza un calitati si defecte care ar fi specifice unor semne zodiacale. Auxiliarul in cauzase numeste „Limba si literatura ...