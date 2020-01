Intra in lumea fantastica a lui Geralt din Rivia lecturand seria Witcher!

Cu siguranta ai auzit sau poate chiar ai vizionat serialul The Witcher, ce a reusit sa adune milioane de fani de la primul episod. In cazul in care nu stiai, The Witcher este bazat pe […]

Articolul Intră în lumea fantastică a lui Geralt din Rivia lecturând seria Witcher! apare prima dată în BZI.ro.