Intre Romania, Emiratele Arabe Unite și Belgia. INTERVIU Tanara intoarsa in țara, despre implicare, tradiții și dorul de casa

Alexandra Maria Gălan are 30 de ani. După ce a locuit în Bruxelles și Dubai, a decis să se întoarcă în România. Este pasionată de călătorii, cărți si librării vechi, șah cu prietenii, cai și e foarte legată de casa părinților ei din județul Prahova, potrivit editiadedimineata.ro.

Încercând să aflăm de ce s-ar întoarce în România un tânăr care ar putea avea succes oriunde în lume, am vorbit cu Alexandra despre experiențele profesionale prin care a trecut, contactul cu comunitatea românilor din Emiratele Arabe Unite și sentimentul de „acasă”.

Alexandra, pasionată de cai. Și de șah

„Fetiță fiind, păduri cutreieram”

Indiferent de locurile în care a ajuns, casa copilăriei a rămas pentru Alexandra o oază de inspirație. „Am copilărit într-un orășel minunat de lângă Ploiești, cunoscut în istorie pentru Falansterul de la Boldești– Scăeni, un experiment de reorganizare a spațiului social, bazat pe egalitatea economică, și pus în practică de catre Teodor Diamant, un discipol al lui Charles Fourier, și pentru bombardamentele din timpul celui de-al II lea Război Mondial, orașul fiind o zonă bazată pe industria petrolieră. Casa părinților mei este și în prezent o oază de inspirație pentru mine, la fel ca în copilărie. Mi-am petrecut primii ani din viață cutreierând prin via cultivată de străbunicii mei și prin pădurile de stejar din zonă. Amuzant este că empatizam cu Eminescu și codrul lui când eram adolescentă, tocmai datorită proximității pădurii. Un fel de «fetiță fiind, păduri cutreieram». (Zâmbește!) Mă simt un om norocos pentru faptul ca îmi cunosc rădăcinile și pentru faptul că acel loc și-a păstrat magia de odinioară. Pe scurt, întreaga mea viață, planurile pentru studii și job-urile pe care le-am primit ulterior s-au succedat printr-o serie de coincidențe norocoase, după cum îmi place mie să le numesc.”, povestește Alexandra.

Via familiei, o amintire vie a Alexandrei de acasă

Prima coincidență norocoasă

Încă din liceu, Alexandra a avut oportunitatea să participe la evenimente importante.„Prima coincidență norocoasă de care am avut parte a fost în liceu în clasa a X-a, când am fost invitată să prezint în cadrul Summitului Francofoniei de la Bucuresti (2006) la Teatrul Național, o expoziție pentru «Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette». Acolo l-am cunoscut pe Cristian Preda, responsabil cu organizarea Summitului Francofoniei la București și decan al Facultății de Științe Politice – Universitatea București, facultate pe care am urmat-o și eu, doi ani mai târziu, la sugestia lui.”, își amintește tânăra.

Alexandra, un om liber la Alcatraz

Bruxelles

După facultate, Alexandra a plecat să studieze în Bruxelles. „În 2011 am absolvit secția de limba franceză a Facultății de Știinte Politice din cadrul Universității București, și am plecat la Bruxelles pentru a urma un master la ULB. Sunt extrem de recunoscătoare pentru anii de facultate, am avut parte de profesori deosebiți, care pe lângă cursurile predate ne-au cultivat o curiozitate sănătoasă, și o dorință de implicare în viața cetății.”, povestește Alexandra.

Alexandra, trăind experiența Enescu

„Experiența Enescu devine un fel de tatuaj spiritual”

Alexandra este bucuroasă că a avut oportunitatea să colaboreze cu ICR și Festivalul Enescu. „Stagiul de practică din timpul masterului, realizat la ICR Bruxelles m-a apropiat de sfera evenimentelor culturale și m-a determinat să mă implic tot mai mult în organizarea lor. Tot așa am ajuns să colaborez și cu Festivalul George Enescu, proiect de suflet pentru mine încă din 2011. În cadrul festivalului am intrat în contact cu soliști, dirijori și unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii. Pentru cineva la numai 21 de ani este un privilegiu nemăsurat și o experiență de viață fantastică. Experiența Enescu devine un fel de tatuaj spiritual și spun asta cu toata convingerea.”, crede tânăra.

Alexandra, în contact cu regulile din Marrakesh

Emiratele Arabe Unite

După experiența din Bruxelles, Alexandra a lucrat la Consulatul General al României din Dubai. „După terminarea studiilor, am plecat în Emiratele Arabe Unite, unde am trăit și lucrat timp de 3 ani. Timp de un an, am ajutat echipa Consulatului General al României la Dubai, primul job care s-a apropiat de domeniul studiilor mele și care a reprezentat atât o provocare cât și o oportunitate imensă, deoarece am învățat tot ceea ce școala nu îți arată și practic, de la întocmirea documentelor notariale, proceduri pentru vize, gestionarea corespondenței și a curierului diplomatic, organizarea de evenimente pentru comunitatea românilor din Dubai și multe altele. Activitatea într-o astfel de instituție presupune enorm de multă răbdare și cred eu, dedicare.”, consideră Alexandra.

Alexandra, înconjurată de copii din Africa

Cum s-a plimbat în toată lumea

Conexiunile din Dubai au ajutat-o pe Alexandra să se plimbe prin toată lumea. „Datorită faptului că Dubai-ul este un hub important pentru conexiuni cu toata lumea, am profitat și am călătorit pe fiecare continent în parte, am vânat conferințe internaționale cum a fost Summitul BRICS din Durban- Africa de Sud în 2013 sau Summitul Francofoniei în Dakar– Senegal în 2014. Când timpul îmi permitea, scriam articole despre locurile vizitate, evenimentele internaționale la care participam sau analize sumare despre conflictul din Siria, subiect care m-a pasionat încă din 2012. Curiozitatea pentru lumea artistică nu m-a părăsit după colaborarea cu Festivalul George Enescu, ba din contră, s-a amplificat, așa că în călătoriile mele am descoperit Opera din Sydney, Bolshoi Theatre în Moscova, Mariinsky Theatre în Sankt Petersburg, Templul lui Confucius în Shanghai și multe alte locuri frumoase cu o încărcătură culturală deosebită.”, își amintește tânăra.

Alexandra, on the top of the world

Dubai-ul, a doua casă

Deși s-a lovit de diferențe culturale în Emiratele Arabe Unite, Dubai a devenit pentru Alexandra a doua casă.„Dubai-ul este un oraș aparte din toate punctele de vedere. Deși am locuit doar trei ani acolo, îl consider ca a doua casă, în pofida diferențelor cultural-religioase. Este un oraș cosmopolit, un urbis care adună sub acoperișul său peste 150 de naționalități care trăiesc și prosperă împreună. Acest melanj cultural și religios te transformă într-un om tolerant, deschis către nou, te învață în primul rând să îi respecți pe cei din jur și nu în ultimul rând să reconceptualizezi ideea ta de «normalitate». Mi-am facut prieteni din toată lumea, păstrăm legătura și ne urăm reciproc «Crăciun Fericit!», «Melkam Enkutatash!» sau «Ramadan Kareem!».”, explică Alexandra.

Alexandra, alături de oamenii care duc mai departe tradițiile românești

Mii de oamei harnici și talentați duc mai departe tradițiile românești în Dubai

Când își amintește de românii din Emiratele Arabe Unite, Alexandra se declară încântată că a întâlnit oameni care duc mai departe tradițiile, indiferent de cât de departe sunt de locurile în care au copilărit. „Comunitatea românilor din Emiratele Arabe Unite adună peste 5.000 de oameni harnici și talentati. În perioada în care am locuit în Dubai, comunitatea de români mi-a fost ca a doua familie. Se organizau periodic picnicuri în parcuri, întâlnirea doamnelor din comunitate pentru schimb de cărți și idei, culminând cu parada din 2015, unde cu ocazia zilei naționale a EAU, am defilat alături de alți 30-40 de români, în DownTown Dubai, îmbrăcați în costume tradiționale, și fluturând steagul emiratez și românesc. Românii din Dubai nu își uită tradițiile, ba din contră, sunt aduse la viață în forme cât mai frumoase și mai autentice. De 1 martie, primeam deseori mărțisoare făcute manual, mucenici moldovenești sau flori de primavară (care se găsesc cu greu în Dubai). Acolo, orice gest de acest fel este însoțit de o mare încărcătură emoțională.”, povestește tânăra.

Dubai, un oraș care arată mai bine decât în poze

Întrebată dacă arata ca-n poze, Alexandra crede că Dubai-ul arată chiar mai bine.„Este chiar mai frumos decât în poze. Este un oraș curat, bine organizat, cu o infrastructură de invidiat. Au chiar și un Minister al Fericirii, care se ocupă de bunăstarea tuturor celor care conviețuiesc acolo. Cool insn’t it? (Zâmbește) În 2020 va fi gazda celei mai mari expoziții mondiale, Dubai World Expo, unde și România va beneficia de un spațiu generos în pavilionul internațional.”, spune Alexandra.

Alexandra, în straie populare

Cum a decis să se întoarcă în România

Deși putea să rămână în Dubai sau să meargă oriunde în lume, Alexandra a decis să se întoarcă în România. „România are propia ei magie, atât timp cât îți dorești cu adevarat să te implici. După 4 ani de pribegie, în 2015 am luat hotărârea să mă întorc în România, convinsă fiind că noi, tinerii, și cu precădere cei născuți după anul 1989 (nealterați de mentalitățile comuniste și privilegiați de titulatura de tineri europeni , liberă circulație, etc), putem să ne aducem aportul indiferent unde ne aflăm, și atunci de ce să nu facem asta acasă. M-am întors acasă convinsa că fac ceea ce trebuie și nu am regretat nicio secundă decizia luată.”, spune tânăra convinsă că România are un viitor.

Alexandra, ajutor de nădejde la prepararea mustului

„România este o țară care merită încrederea, energia și imaginația noastră”

Alexandra crede că face parte dintr-o generație de lideri care se întorc în România. „În prezent, colaborez cu Festivalul George Enescu odată la doi ani, și sunt manager de proiect pentru singura publicație de business româno-germană din Romania, DeBizz Magazine. Am mulți prieteni care s-au întors din diferite țări, și-au deschis start-up-uri sau pur și simplu și-au găsit locul din nou acasă în diverse activități. România este o țară care merită încrederea, energia și imaginația noastră. O cetate nu se poate construi niciodată singură, și întotdeauna ridicarea ei presupune timp și răbdare.”, consideră Alexandra.

Alexandra, dornică să se întoarcă la sentimentul de „acasă”

Cum pot fi convinși tinerii să se întoarcă în România

Alexandra consideră că este dificil să convingă pe altcineva să se întoarcă în România, dar că nimic nu se compară cu sentimentul „de acasă”.„Nu le-aș putea spune celorlalți să se întoarcă acasă. Aceasta este o decizie intimă și care trebuie asumată până la capăt. Daca nu simți să te întorci și totuși o faci, acordă-ți timp și, cel mai important, descoperă România pitorească. Oamenii, locurile, o să îți ofere din nou sentimentul acela familiar, dulce, de acasă. Și nu uita «patience et longueur de temps font plus que force ni que rage».”, spune Alexandra Maria Galan.