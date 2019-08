Intrebare din Geografia de clasa a IV-a, la care cei mai multi romani nu stiu raspunsul: Unde este centrul tarii?

Centrul Romaniei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca cei mai multi dintre noi ne amintim care sunt cele localitatile situate in cele patru extreme cardinale ale tarii, despre centrul Romaniei se cunosc foarte putine lucruri. Desi nu exista masuratori precise, se pare ca “buricul” din spatiul carpato-danubiano-pontic este Dealul Frumos, o localitate din judetul Sibiu. Cei mai multi romani stiu precis care sunt extremele tarii noastre: in nord – Hodoristea, in est – Sulina, in sud – Zimnicea, iar in vest – Beba Veche. Dar centrul tarii unde se afla? Se pare ca „buricul” Romaniei il reprezinta un sat din judetul Sibiu, Dealul Frumos. Nu s-au inregistrat masuratori oficiale, insa localnicii sti ca sunt ...