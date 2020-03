Intreg Spitalul Gerota intra in carantina. Toti pacientii si personalul medical raman inchisi acolo 14 zile

Secretarii de stat Raed Arafat si Nelu Tataru au anuntat miercuri ca intreg Spitalul Dimitrie Gerota din Bucuresti intra in carantina, dupa ce acolo s-a tratat pacientul de 60 de ani, fost sef in Politie, depistat cu coronavirus, dar care mintise in legatura cu calatoriile pe care le facuse in ultima perioada si a infectat cel putin alte 6 persoane.