Intrevedere a secretarului de stat in MLPDA, Mihai Vestea, cu primarii din judet, organizata de PNL

Secretarul de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) Mihai Veştea s-a întâlnit luni, cu primarii din judeţul Iaşi, pentru a discuta despre finanţarea proiectelor deja în curs de implementare în comunitatea lor sau care vor fi derulate în viitor, întrevederea fiind organizată de către filiala PNL.

La întâlnirea desfăşurată la Prefectura Iaşi, sub genericul "Investim în Iaşi: e timpul pentru dezvoltare!", a fost prezent şi ministrul Mediului Apelor şi Pădurilor, deputatul Costel Alexe, liderul filialei ieşene a PNL."Întâlnirea de astăzi are componenta de administraţie. Dacă vrem să facem dezvoltare, a doua componentă a ministerului, trebuie să fim alături de autorităţile locale şi să sprijinim toate proiectele, toate lucrările publice care sunt în derulare. Am transmis primarilor că în ceea ce priveşte Ministerul Dezvoltării nu sunt probleme de finanţare. Anul acesta pentru PNDL 1 şi PNDL 2 au fost decontate pentru judeţul Iaşi 200 milioane lei, până în prezent, ceea ce este o sumă considerabilă. Prin Compania Naţională de Investiţii avem 14 proiecte în derulare, în valoare de 86 milioane lei, şi în curs de contractare 25 obiective în valoare de 151 milioane lei şi în curs de procedură de licitaţie 13 proiecte cu o valoare de 187 milioane lei. Sunt sume mari, aşteptate şi benefice pentru cetăţenii din judeţul Iaşi", a declarat secretarul de stat Mihai Veştea.Prezent la conferinţa de presă, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că se poartă discuţii privind realizarea unei baze sportive regionale la Iaşi şi despre investiţii importante în infrastructura de învăţământ."Deschiderea arătată de Guvern redă încrederea primarilor că merită să apeleze la sprijin guvernamental şi să încerce să facă cât mai mult pentru comunităţi. Iaşiul are nevoie de o bază sportivă regională. Este un obiectiv important pe care l-am discutat inclusiv cu premierul Ludovic Orban, alăturii de miniştrii Ion Ştefan şi Marcel Boloş. Vom reuşi să performăm dacă păstrăm unitatea echipei şi transparenţa transmiterii mesajelor aşa cum o facem în momentul de faţă. De asemenea, aş vrea să apreciez eforturile Guvernului în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de învăţământ", a declarat primarul Mihai Chirica.La rândul său, ministrul Mediului şi preşedinte al PNL Iaşi, Costel Alexe, a declarat că se poartă discuţii cu reprezentanţii mai multor autorităţi centrale privind dezvoltarea transportului urban şi prin înfiinţarea unui tren metropolitan."În momentul de faţă, dacă ar fi să vorbim despre infrastructură, cu siguranţă tot ceea ar putea vreun judeţ din ţară va avea şi Iaşiul. Va veni Lucian Bode la Iaşi să discutăm despre infrastructura judeţului şi a municipiului, despre şoseaua de centură a municipiului Iaşi, despre autostradă. Vă asigur că (...) vom avea tren metropolitan care să deservească municipiul Iaşi şi interesele comunităţilor din Valea Lupului, Leţcani, Miroslava, Tomeşti, Holboca. Este un obiectiv pe care ni l-am asumat în acest parteneriat, în ceea ce priveşte infrastructura, şi îl vom duce la bun sfârşit. Vrem să asigurăm locuitorilor din zona metropolitană a municipiului Iaşi şi servicii publice de transport moderne", a spus Costel Alexe.Acesta a declarat că în perioada următoare mai mulţi miniştri vor fi prezenţi la Iaşi pentru sprijinirea proiectelor în judeţ."Este o nouă abordare, o nouă filosofie în administraţia ieşeană. După trei ani de umilinţe, în care primarii ieşeni erau plimbaţi la Bucureşti fără a primi finanţări, normalitatea este când Guvernul vine periodic în sprijinul comunităţilor locale şi susţine dezvoltarea satelor şi oraşelor ieşene. Vreau să vă spun că, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean voi înfiinţa un departament care să se ocupe de proiectele tuturor proiectelor unităţilor administrativ teritoriale din judeţ, indiferent de sursa de finanţare, astfel încât să avem un hub funcţional de implementare a proiectelor pentru ieşeni", a mai declarat ministrul Costel Alexe.