Intrevedere la Palatul Roznovanu intre primarul Mihai Chirica si noul Ambasador al Regatului Tarilor de Jos - FOTO

Intalnire cu noul Ambasador al Regatului Tarilor de Jos

Primarul Mihai Chirica a avut joi, 3 octombrie, la Palatul Roznovanu, o intrevedere cu Excelenta Sa Roelof van Ees, noul Ambasador al Regatului Tarilor de Jos la Bucuresti. La intalnire au mai participat Wijnand Marchal, seful Departamentului Economic, si Ana – Maria Androne, coordonator de proiecte de cultura in cadrul reprezentantei diplomatice olandeze. Aflat la inceput de mandat, Excelenta Sa Roelof van Ees viziteaza Iasul pentru prima oara, in programul sau figurand intalniri cu autoritatile locale, cu reprezentanti ai firmelor olandeze care activeaza in Iasi, dar si participarea la cateva sesiuni din cadrul Festivalului International pentru Literat ...