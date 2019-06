Intrunire extrem de importanta in Sala Senatului de la TUIASI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alianta Romana a Universitatilor Tehnice (ARUT) se intruneste in perioada 6-8 iunie la Iasi, gazda fiind Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi. Astfel, va invitam vineri, 7 iunie, de la ora 13.30, in Sala Senatului Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi”, la o conferinta de presa in care vor fi prezentate cele mai importante subiecte dezbatute la Iasi cu privire la viitorul invatamantului tehnic din Romania. Vor fi prezenti rectorii celor cinci universitati membre ale aliantei: TUIASI, Universitatea Politehnica Timisoara, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, cat si ce al Universitatii de Arhitectura ...