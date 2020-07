Inundațiile au facut prapad in Transilvania: județul Bistrița-Nasaud inregistreza pagube in valoare de peste 20 de milioane de lei

Pagubele produse de inundaţii în judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada 9-30 iunie, se ridică la peste 20 de milioane de lei, fiind afectate 40 din totalul de 62 de unităţi teritorial-administrative, potrivit datelor prezentate miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, de către prefectul Stelian Dolha, relatează Agerpres.

"De la începutul lunii iunie, am avut o succesiune de Coduri - galbene, portocalii, roşii, care au afectat mult judeţul Bistriţa-Năsăud. Aţi văzut gospodării inundate, drumuri agricole, drumuri forestiere, drumuri naţionale care au fost afectate de aceste inundaţii. (...) Am reuşit, după ce am suplimentat comisiile de evaluare, să încheiem o primă perioadă, perioada 9-30 iunie, să facem şi proiectul de hotărâre şi să îl trimitem către Guvern, în care au fost inventariate drumurile judeţele, comunale, agricole, forestiere, străzi, poduri, podeţe, eroziuni de mal", a declarat prefectul.

Valoarea totală a pagubelor se ridică la 20,289 milioane de lei, iar cele mai afectate comune sunt Rodna (3,6 milioane lei), Lunca Ilvei (2,31 milioane lei), Budacu de Jos (1,85 milioane lei) şi Feldru (1,57 milioane lei).

Prefectul de Bistriţa-Năsăud a mai spus că a constatat, la vizitele făcute în teren, că există drumuri modernizate, unele cu fonduri prin PNDL, care nu au prevăzute şanţuri de scurgere a apei, dar şi că marea majoritatea a gospodăriilor afectate nu aveau încheiată poliţa de asigurare obligatorie.