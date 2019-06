Inundațiile au facut ravagii in Alba - Gestul uluitor facut de colegii lui Victor Ponta / FOTO

Inundațiile au făcut ravagii în Alba! Colegii lui Victor Ponta nu au stat pe gânduri și au dat o mână de ajutor oamenilor din județ. Gestul a fost apreciat de liderul Pro România, care și-a felicitat echipa.

Adrian Năstase dă semnalul schimbării în PSD. APEL către social-democraţi: 'Electoratul a transmis că dorește o revoluție politică'

„Nu sunt cuvinte pentru a explica incercarile prin care trec oamenii afectati de inundatiile din judetul nostru. Singura bucurie pe care o putem exprima in momente de genul acesta este avantajul de a face parte dintr-o echipa. O echipa care nu sta pe ganduri, si nu se fereste de nimic in momentul in care cineve are nevoie de ajutor. #PRORomaniaAlba este aici, si la bine, dar mai ales la greu!”, scrie Pro România Alba pe Facebook, care atașează mai multe fotografii.