Inundatiile au facut ravagii in mai multe judete din tara: Este in continuare cod rosu (Foto)

Ploile abundente din ultimele zile au creat probleme in mai multe judete din tara in ultimele 24 de ore. S-au produs scurgeri de pe versanti, viituri rapide si cresteri ale debitelor pe anumite cursuri de apa are au creat probleme in 26 localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures si Timis.