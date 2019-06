Inundatiile au facut ravagii in Moldova! Au fost inregistrate urmatoarele daune - VIDEO

Inundatii 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma fenomenelor meteo si hidro din data de 06.06.2019, s-au inregistrat urmatoarele efecte: - casa inundata, loc . Luparia Veche- Prajeni femeie si un copil de 5 ani izolati. - sat Prisacani, 5 curti inundate. - DJ 282B, Campeni- Prajeni inundat. - sat Biznoasa, com. Lunca 4 curti inundate. - sat Stroiesti, com. Lunca curte si anexa inundata. - sat Cernesti, com. Todireni 5 curti inundate. - tractor rasturnat, persoana izolata pod Mircesti - Miletin. - sat Campeni, com. Prajeni 4 curti inundate. - sat Tocileni, com. Stauceni o curte si anexa inundata. - sat Todireni, com. Todireni o curte si anexa inundata. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagra ...