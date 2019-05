Inundatiile vor lovi Romania! Meteorologi: Ce e mai rau, abia acum urmeaza

Inundatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciclonul mediteranean a blocat Romania sub ploi, grindina si vijelii. Zone intregi din tara sunt ravasite. In Bistrita-Nasaud a fost cod rosu de inundatii. Iar oamenii au primit mesaje Ro-Alert, sa se adaposteasca. Inundatiile au facut deja pagube in sase judete. Iar in aceasta dupa-amiaza, furtunile violente au lovit si sudul tarii. Meteorologii spun ca vremea extrema nu si-a aratat inca toata forta. Violenta fenomenelor meteo a fost amplificata de ciclonul mediteranean care a blocat practic formatiunile noroase deasupra tarii noastre. In zona Capitalei, s-au format asa-numitele celule convective - nori grosi, dezvoltati pe verticala, in interiorul carora apar si curenti puternici. Asa se explica si forta ...