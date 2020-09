Invațatorii pot verifica gratuit, la o clinica privata, daca au imunitate la COVID-19. Procedura

Cadrele didactice din învăţământul primar se pot testa gratuit, începând de marţi, pentru depistarea anticorpilor specifici COVID-19, în peste 140 de centre de recoltare MedLife din ţară, potrivit unui comunicat al companiei private. Învăţătorii se pot testa în intervalul 1 – 14 septembrie 2020. „Demersul iniţiat de Sistemul Medical MedLife îşi propune să măsoare gradul […] The post Învățătorii pot verifica gratuit, la o clinică privată, dacă au imunitate la COVID-19. Procedura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.