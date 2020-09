Invatamantul din Romania nu e pregatit pentru sistemul hibrid (Liviu Pop)

Fostul ministru al Educaţiei Liviu Pop consideră că învăţământul românesc nu este pregătit pentru sistemul hibrid, care este "mult mai costisitor" decât cel normal sau online.

"Sistemul de învăţământ din România nu este pregătit pentru sistemul hibrid. Sistemul hibrid este mult mai costisitor decât sistemul normal sau sistemul online. Este sistemul care are nevoie de cea mai mare resursă financiară şi, fiind pandemie, mă aşteptam ca Ministerul Educaţiei să aibă bugetul foarte mare, mai ales că nu mai suntem condiţionaţi de deficitul bugetar. (...) Ca să putem duce sistemul hibrid către o educaţie de calitate va trebui să stabilim dacă vrem să introducem în România homeschooling, adică şcoala de acasă, sistemul care funcţionează sau care a fost sistem de bază în Statele Unite ale Americii", a declarat marţi pentru AGERPRES fostul ministru al Educaţiei.El este de părere că ar trebui să se suspende finanţarea per elev şi să fie aduşi mai mulţi bani în educaţie, în aşa fel încât să se poată angaja personal suplimentar - nedidactic, didactic auxiliar, didactic - şi să se poată dota unităţile şcolare."Eu le-am spus-o şi azi în Comisia de învăţământ de la Senat celor de la Ministerul Educaţiei - trebuie să suspende finanţarea per elev pentru anul şcolar 2020 - 2021 pentru că în baza acestei finanţări per elev se stabilesc şi numărul de angajaţi în unităţile de învăţământ, şi cheltuielile pe care poate să le facă unitatea de învăţământ. De aceea trebuie suspendată finanţarea per elev, să aducă mai mulţi bani în aşa fel încât să se poată angaja personal suplimentar: nedidactic, didactic auxiliar, cadru didactic şi în acelaşi timp să se poată dota unităţile şcolare, să existe condiţii sigure de învăţare din punct de vedere al sănătăţii atât pentru elevi, cât şi pentru profesori", a afirmat Pop.Potrivit acestuia, autorităţile locale nu au avut bani ca să doteze unităţile şcolare."Începutul anului şcolar este într-o degringoladă totală pentru că şase luni Guvernul României nu a făcut nimic concret decât promisiuni, promisiuni şi iar promisiuni. Autorităţile locale nu au avut bani ca să doteze unităţile şcolare, inspectoratele nu au avut bani sub nicio formă de la minister. Neavând resursa financiară, fiecare s-a organizat pe cont propriu, fapt pentru care şi astăzi în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare sunt foarte multe semne de întrebare, lucru care nu este permis din punctul meu de vedere, pentru că se ştia din martie de când a început această pandemie că urmează să înceapă anul şcolar, iar toată abordarea Guvernului PNL a fost de a începe anul şcolar pe excepţii, nu pe caz general", a spus senatorul PSD.