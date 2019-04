Invatamantul obligatoriu se prelungeste la 16 ani in Romania! Cati ani de scoala fac elevii in alte tari din Europa

Scoala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invatamantul obligatoriu se va prelungi la 16 ani, gradual, pana in anul 2030, Romania urmand sa devina tara din Europa cu cei mai multi ani petrecuti in scoala. Ministrul Educatiei a precizat ca pana in 2030 toate grupele de gradinita, dar si ultimii doi ani de liceu vor deveni obligatorii. Se va ajunge astfel la 16 ani de invatamant obligatoriu potrivit legii care a fost promulgata si de presedintele Klaus Iohannis. Legea se va aplica gradual. Potrivit actului normativ, pana in 2020 vor deveni obligatorii grupa mare de la gradinta si clasele a XI-a si a XII-a, ceea ce inseamna 14 ani in total. Apoi, pana in anul 2023, va deveni obligatorie si grupa mijlocie, iar pana in 2030 va intra la invata ...