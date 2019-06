Invazie de sobolani si tantari in zona Oancea din Tatatasi. Locatarii au ajuns la disperare - FOTO/VIDEO

Sobolan 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Invazie de sobolani in zona Oancea din Tatarasi. O zona ticsita cu blocuri, scoli, spatii de joaca si magazine este plina de rozatoare. In vreme ce locuitorii din zona sunt ingroziti, reprezentantii firmei de salubrizare spun ca deratizarea este in grafic. Speriati de guzganii care misuna peste tot, localnicii se apara cum pot. Dezgustatoarele rozatoare misuna pe langa tomberoanele de gunoi, pe sub masini, prin canalizari si de multe ori prind curaj sa intre si in blocuri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...