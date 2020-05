Investiție controversata: Cipul lui Elon Musk ar putea sa inlocuiasca in 5 ani limbajul uman

Elon Musk spune că tehnologia la care lucrează ar putea face ca limbajul uman să fie învechit în doar cinci ani, scrie The Independent. Șeful Tesla a participat la podcastul Joe Rogan Experience și a făcut predicția în timpul unei discuții despre firma sa de neurotehnologie Neuralink. Musk susține că Neuralink va putea conecta un […] The post Investiție controversată: Cipul lui Elon Musk ar putea să înlocuiască în 5 ani limbajul uman appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.