Investigatii ale politistilor, in dosare de infractiuni economice. Ce au constatat si ce sanctiuni au aplicat

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 74 de percheziții și au instituit măsuri asigurătorii de peste 14.000.000 de lei.În perioada 29 februarie - 6 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 74 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 41 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.În cauzele penale instrumentate, faţă de 168 de persoane a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale, iar față de 16 au fost dispuse măsuri preventive (3 reținute,una arestată preventiv, iar față de 12 persoane a fost dispus control judiciar).Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 14.079.326 de lei, dintre care 1.739.361 de lei în numerar sau în cont bancar și au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de 8.312.939 de lei.Totodată, au fost ridicate, în vederea confiscării, 169.110 de ţigarete de ţigarete, 10 kilograme de tutun şi 138 de de litri de alcool.Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 6.104.000 de lei.La data de 4 martie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalităţii economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 10 percheziţii în București, Suceava și Brașov, la domiciliile unor persoane fizice, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care se ocupă cu colectarea și valorificarea anvelopelor uzate.În fapt, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2016, o societate comercială ar fi înregistrat în declarațiile fiscale depuse la Administrația Fondului pentru Mediu gestionarea a peste 3.050.000 de kilograme de deșeuri de cauciuc și anvelope uzate, pentru care nu ar fi fost dovedită trasabilitatea și implicit, nici valorificarea.Din cercetări a rezultat că reprezentanții societății comerciale ar fi fost ajutați de 3 persoane fizice și 2 persoane juridice.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 6.103.988 de lei, urmare a neplății la Fondul pentru Mediu a contribuției prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. v) din O.U.G. nr. 196/2005.La acțiune participă și polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene din Suceava și Brașov si Serviciul pentru Interventii și Acțiuni Speciale.La data de 3 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, au efectuat 9 percheziţii domiciliare la o societate comercială și la 3 persoane fizice bănuite de infracțiuni care au avut ca rezultat degradarea mediului.În vederea acoperirii prejudiciului cauzat prin reconstrucție ecologică, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător în valoare de 6.000.000 de lei.Față de două dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii, iar ulterior acestea au fost prezentate instanței, care a dispus arestarea preventivă, respectiv, controlul judiciar.Polițiștii Serviciului de Investigare A Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au documentat activitatea unei grupări specializate în evaziune fiscală și spălare a banilor.Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanții legali ai 13 societăți comerciale ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le-ar fi administrat şi ar fi declarat organelor fiscale, operaţiuni economice fictive de achiziţii de aproximativ 6.300.000 de lei, iar documentele justificative în cauză fiind emise de o singură societate comercială de ”tip fantomă”.Ulterior, sumele de bani cu justificarea „plată facturi” ar fi fost angrenate în mai multe circuite financiar-bancare succesive, fiind retrase în numerar, de la bancomate sau de la ghișeul băncii.Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ar fi de aproximativ 1.900.000 de lei (TVA și impozit pe profit), iar suma supusă procesului de spălare a banilor ar fi de aproximativ 2.100.000 de lei.La data de 4 martie a.c., polițiștii au efectuat 24 percheziţii domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Brașov, ocazie cu care au fost ridicate bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie.Faţă de 7 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, urmând a fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestora în vederea recuperării prejudiciului.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, al polițiștilor din București și din Brașov.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța