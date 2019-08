Investigatori sub acoperire, infiltrati intr-un tren pe ruta Medgidia - Fetesti. Cine a picat in plasa

Cum a început totul

În cauză au fost efectuate şi interceptări

Judecătorii de la Tribunalul Constanţa au finalizat în primă instanţă un dosar penal în care un conductor de tren (persoana calificată şi autorizată să deservească trenurile de călători în staţii şi în parcurs, asigurând condiţii optime pentru transportul călătorilor) este acuzat de luare de mită în formă continuată şi abuz în serviciu în formă continuată. Inculpatul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, decizia fiind contestată la Curtea de Apel Constanţa.În cursul anului 2011, organele judiciare din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. În esenţă, oamenii legii au reţinut faptul că, lucrători din cadrul societăţii naţionale de transport feroviar călători – SNTFC CFR Călători - SA, având funcţii privind activitatea de verificare a legitimaţiilor de călătorie, obţin bani sau alte foloase, în scopul de a nu-şi îndeplini activităţile specifice referitoare la călătoria frauduloasă cu mijloacele de transport pe calea ferată, fiind constituit astfel dosarul penal nr. 520-P-2011.Pe parcursul cercetărilor a fost extinsă urmărirea penală faţă de mai multe persoane, cauzele privind pe unele dintre acestea fiind disjunse şi declinate în favoarea mai multor unităţi de parchet, avându-se în vedere normele de competenţă teritorială şi materială.Astfel, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, la data de 23.08.2018 a fost înregistrată cauza privindu-l pe numitul (…), la momentul comiterii faptelor ocupând funcţia de conductor tren.În continuare, pentru probarea activităţilor infracţionale ale personalului din cadrul SNTFC CFR Călători - SA, la nivelul anilor 2011-2012, procurorul a dispus autorizarea unor investigatori sub acoperire în scopul ca aceştia să procedeze la efectuarea de călătorii cu mijloacele de transport pe calea ferată, fără a fi în posesia unor legitimaţii de călătorie, aspect care urma a fi adus la cunoştinţa personalului feroviar cu atribuţii specifice privind verificarea legitimaţiilor.Ca urmare a activităţilor desfăşurate de investigatori, a reieşit că mai mulţi controlori de trenuri au primit diverse sume pentru a nu sancţiona contravenţional călătorii frauduloşi pentru lipsa legitimaţiilor de călătorie.Conform anchetatorilor, inculpatul din prezenta cauză a primit, în data de 14.08.2012, pe trenul R 8344, suma de 4 lei de la investigatorul sub acoperire, călător fraudulos, fără a elibera legitimaţie de călătorie în acest sens. Mai departe, în data de 14.08.2012, pe trenul R 8344, conductorul a primit suma de 3 lei de la investigatorul sub acoperire - călător fraudulos - fără a elibera legitimaţie de călătorie în acest sens.Conductor tren - Unde aţi urcat? Aicea?Investigator - Cum?Conductor tren - De la Medgidia?Investigator - Da, de aici, de la Medgidia...Pe înregistrare se observă cum inculpatul primeşte sumele de la investigatori, după care pleacă, fără a spune nimic. Fiind audiat în calitate de suspect (învinuit), la data de 30.10.2012, inculpatul a declarat că recunoaşte situaţia de fapt reţinută în sarcina sa. Cel în cauză a mai precizat că a primit bani de la călători frauduloşi - sume care variau de la 1-2 lei, la 7-8 lei, fiind „obligat“ de sistemul din care făcea parte care îl forţa „să ia şi să dea mai departe“, în caz contrar riscând să îşi piardă locul de muncă.Aşa cum arătam şi mai sus, Tribunalul Constanţa a decis condamnarea inculpatului, pentru luare de mită în formă continuată şi abuz în serviciu în formă continuată, la doi ani de închisoare cu suspendare. Sentinţa nu este definitivă, ea putând fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.: rolii.ro