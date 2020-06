Investiorii: Inflatia va creste ca urmare a programelor guvernamentale de stimulare a economiei

Aur, paduri, actiuni la companiile imobiliare, obligatiuni indexate la inflatie sunt doar cateva dintre activele in care investitorii au inceput sa aloce fonduri, in ideea ca recenta explozie a cheltuielilor guvernamentale si a stimulentelor adoptate de bancile centrale ar putea scoate inflatia din amorteala inregistrata in ultimul deceniu, scrie Reuters, citat de Agerpres.