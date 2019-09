Investitii de circa 100 milioane de euro in doua proiecte office dezvoltate din centrul Bucurestiului

Forte Partners, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari de pe piaţă, a anunţat luni investiţii de circa 100 milioane de euro în două clădiri de birouri dezvoltate din centrul Bucureştiului, ptrivit news.ro.

Acestea sunt proiectul Matei Millo, în valoare de 40 de milioane de euro, şi proiectul Tandem, cu o valoare de piaţă de 65 milioane de euro.

”Lucrările la proiectul Matei Millo, o clădire de birouri cu nouă etaje, au fost demarate în ianuarie 2019, iar lucrările de dezafectare a vechii clădiri Tandem au fost demarate recent”, a declarat Geo Mărgescu, CEO şi cofondator Forte Partners.

Matei Millo şi clădirea Tandem fac parte din proiectul Sector 0, o iniţiativă Forte Partners pe segmentul office premium.

”Sector 0 constă în dezvoltarea de clădiri de birouri destinate comunităţilor creative, atât companiilor, cât şi celor care lucrează pe cont propriu. Sector 0 va demarca o zonă de clădiri perfect integrate în stilul arhitectural înconjurător (art deco), în vecinătatea clădirii reprezentative a Palatului Telefoanelor”, informează dezvoltatorul.

Parte a acestei iniţiative, clădirea de birouri Matei Millo, cu o arhitectură art deco reinterpretată, al cărui principal reper este în prezent Palatul Telefoanelor, va fi livrată în al treilea trimestru al anului 2020, iar proiectul Tandem are ca termen de finalizare luna decembrie 2021.

Clădirea de birouri Matei Millo are o suprafaţă totală închiriabilă (GLA) de 9.000 de metri pătraţi, o pondere a spaţiilor verzi în suprafaţa totală a ariilor comune de peste 30%, un regim de înălţime 3S+P+9E, 130 de locuri de parcare proprii.

Anul trecut, în luna august, Forte Partners a semnat vânzarea integrală a proiectului de birouri The Bridge către grupul Dedeman, consemnând cea mai importantă tranzacţie de real estate din 2018. Prima fază a fost închiriată integral către chiriaşi precum BCR şi IBM. A doua fază, cu o suprafaţă totală închiriabilă de 21.000 de metri pătraţi, este finalizată, închiriată 100% si predată chiriaşilor, printre care se numără companii precum UPC, Schlumberger şi Medicover.

Forte Partners, fondat în 2014, este unul dintre cei mai importanţi dezvoltatori imobiliari de pe piaţă. Compania a dezvoltat până în prezent un portofoliu de proiecte în valoare de peste 200 de milioane de euro, atât în sectorul de birouri, cât şi în cel rezidenţial, şi are în curs de dezvoltare proiecte de încă 200 de milioane de euro.

Forte Partners a dezvoltat clădirile de birouri Ştefan cel Mare Building şi The Bridge 1, The Bridge 2 precum şi proiectul rezidenţial Londra 27 şi are în derulare proiectul rezidenţial Aviaţiei Park, clădirea The Bridge 3 şi proiectele de birouri Matei Millo şi U-Center.