Investitii si dotari noi la SC Confort Urban SRL

Flota auto a societății orașului a fost completată cu noi dotări. Este vorba despre două autobasculante, cu o capacitate de încărcare de 18 mc, care pot asigura un transport eficient și flexibil. Vehiculelor li se adaugă cele 5 autoturisme inscripționate cu autocolant și dotate cu girofar și cele 2 autoutilitare basculabile de 3.5 tone, cu 7 locuri care sunt destinate transportului personalului și a materialelor de construcție.Din categoria investițiilor face parte și buldoexcavatorul multifuncțional JCB 3CX, dotat cu ciocan de spart asfalt și beton și cupe concepute pentru un regim intens de lucru. Datorită sistemului de management al pompei hidraulice, utilajul are o tracțiune sporită, ceea ce crește productivitatea și economisește combustibilul.De asemenea, calitatea lucrărilor edilitare a fost îmbunătățită prin punerea în funcțiune a finisorului Vӧgele Super 800i. Cu o capacitate de turnare de aproximativ 100 de tone/oră, repartizator cu mixturi asfaltice destinat spațiilor înguste se diferențiază printr-un mai bun control al parametrilor de lucru.Pentru optimizarea activității din șantier a fost achiziționat încărcătorul frontal pe pneuri Caterpillar Cat 950, care are o capacitate de încărcare de 3,2 mc. Utilajul de ultimă generație asigură o mai bună manevrabilitate a materialelor de construcție.Seria utilajelor performante continuă cu cilindrul compactor Bomag BW100 AD-5. Necesar pentru nivelarea și finisarea stratului de asfalt turnatîn zona trotuarelor, utilajul de construcție este dotat cu accesorii care taie asfaltul pe lateral.Automăturătoarea cu lance de spălat sub presiune Bucher Citycat 2020 este eficientă în etapa de pregătire a suprafețelor care urmează să fieasfaltate. Cu o capacitate de 2 mc, utilajul se poate strecura în zone greu accesibile iar agilitatea și stabilitatea direcțională permit salubrizarea eficientă a materialului frezat, eliminând și praful.Misiunea SC Confort Urban SRL este de a transforma Constanța într-un oraș modern și civilizat.