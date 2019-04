''Inveti din ce traiesti. Traiesti din ce inveti.'' Atmosfera de lucru ''altfel'' la Scoala Gimnaziala ''Alexandru cel Bun'' din Iasi

Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 15-19 aprilie 2019, in comunitatea de invatare a Scolii Gimnaziale ”Alexandru cel Bun” din Iasi , atmosfera de lucru va fi una ”altfel”. Urmeaza o saptamana intreaga in care totul se va derula in alt mod: ghiozdanele vor ramane acasa, elevii vor merge in excursii, la teatru, la muzeu, vor participa la diferite ateliere distractive si atractive ,vor invata prin joc, dar nu in joaca , vor pune in practica valori precum incluziunea, toleranta, multiculturalitatea, diversitatea, creativitatea si explorarea. Programul „Scoala altfel” a fost si este o provocare pentru cadre didactice,elevi, parinti si part ...